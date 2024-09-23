https://ria.ru/20240923/moskva-1974189442.html
В Москве мужчина напал на мотоблогера "АнютуМини", пытаясь угнать мотоцикл
В Москве мужчина напал на мотоблогера "АнютуМини", пытаясь угнать мотоцикл - РИА Новости, 23.09.2024
В Москве мужчина напал на мотоблогера "АнютуМини", пытаясь угнать мотоцикл
Уголовное дело заведено после нападения на мотоблогера Анну Макаренкову, известную как "АнютаМини", на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T11:03
2024-09-23T11:03
2024-09-23T11:12
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974190302_0:30:960:570_1920x0_80_0_0_4f91ac7bbdf260d8e085a1c945e25eb1.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Уголовное дело заведено после нападения на мотоблогера Анну Макаренкову, известную как "АнютаМини", на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в соцсетях расходилась информация, что неизвестный напал на девушку в Москве, пытаясь угнать ее мотоцикл. Осуществить задуманное ему не удалось, мужчина распылил в лицо потерпевшей баллончик, похитил телефон и скрылся. "В настоящее время возбуждено дело по пункту "г" части 2 статьи 161 УК РФ "Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия", - сказал собеседник агентства. По его словам, нападение было совершено в субботу на Волоколамском шоссе, полиция разыскивает злоумышленника, изучаются камеры видеонаблюдения, которые смогли запечатлеть мужчину.
https://ria.ru/20230830/prigovor-1893173704.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974190302_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_d9d41f358208c55fde926ed6be446758.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве мужчина напал на мотоблогера "АнютуМини", пытаясь угнать мотоцикл
В Москве завели дело после нападения на мотоблогера Анну Макаренкову (АнютаМини)
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Уголовное дело заведено после нападения на мотоблогера Анну Макаренкову, известную как "АнютаМини", на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в соцсетях расходилась информация, что неизвестный напал на девушку в Москве, пытаясь угнать ее мотоцикл. Осуществить задуманное ему не удалось, мужчина распылил в лицо потерпевшей баллончик, похитил телефон и скрылся.
"В настоящее время возбуждено дело по пункту "г" части 2 статьи 161 УК РФ
"Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия", - сказал собеседник агентства.
По его словам, нападение было совершено в субботу на Волоколамском шоссе, полиция разыскивает злоумышленника, изучаются камеры видеонаблюдения, которые смогли запечатлеть мужчину.