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В Москве мужчина напал на мотоблогера "АнютуМини", пытаясь угнать мотоцикл - РИА Новости, 23.09.2024
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11:03 23.09.2024 (обновлено: 11:12 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/moskva-1974189442.html
В Москве мужчина напал на мотоблогера "АнютуМини", пытаясь угнать мотоцикл
В Москве мужчина напал на мотоблогера "АнютуМини", пытаясь угнать мотоцикл - РИА Новости, 23.09.2024
В Москве мужчина напал на мотоблогера "АнютуМини", пытаясь угнать мотоцикл
Уголовное дело заведено после нападения на мотоблогера Анну Макаренкову, известную как "АнютаМини", на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T11:03
2024-09-23T11:12
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Уголовное дело заведено после нападения на мотоблогера Анну Макаренкову, известную как "АнютаМини", на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в соцсетях расходилась информация, что неизвестный напал на девушку в Москве, пытаясь угнать ее мотоцикл. Осуществить задуманное ему не удалось, мужчина распылил в лицо потерпевшей баллончик, похитил телефон и скрылся. "В настоящее время возбуждено дело по пункту "г" части 2 статьи 161 УК РФ "Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия", - сказал собеседник агентства. По его словам, нападение было совершено в субботу на Волоколамском шоссе, полиция разыскивает злоумышленника, изучаются камеры видеонаблюдения, которые смогли запечатлеть мужчину.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве мужчина напал на мотоблогера "АнютуМини", пытаясь угнать мотоцикл

В Москве завели дело после нападения на мотоблогера Анну Макаренкову (АнютаМини)

© Фото : соцсети блогераБлогер Анна Макаренкова, известная как "АнютаМини"
Блогер Анна Макаренкова, известная как АнютаМини - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : соцсети блогера
Блогер Анна Макаренкова, известная как "АнютаМини". Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Уголовное дело заведено после нападения на мотоблогера Анну Макаренкову, известную как "АнютаМини", на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в соцсетях расходилась информация, что неизвестный напал на девушку в Москве, пытаясь угнать ее мотоцикл. Осуществить задуманное ему не удалось, мужчина распылил в лицо потерпевшей баллончик, похитил телефон и скрылся.
"В настоящее время возбуждено дело по пункту "г" части 2 статьи 161 УК РФ "Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия", - сказал собеседник агентства.
По его словам, нападение было совершено в субботу на Волоколамском шоссе, полиция разыскивает злоумышленника, изучаются камеры видеонаблюдения, которые смогли запечатлеть мужчину.
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