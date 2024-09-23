https://ria.ru/20240923/moskva-1974189442.html

В Москве мужчина напал на мотоблогера "АнютуМини", пытаясь угнать мотоцикл

В Москве мужчина напал на мотоблогера "АнютуМини", пытаясь угнать мотоцикл - РИА Новости, 23.09.2024

В Москве мужчина напал на мотоблогера "АнютуМини", пытаясь угнать мотоцикл

Уголовное дело заведено после нападения на мотоблогера Анну Макаренкову, известную как "АнютаМини", на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T11:03

2024-09-23T11:03

2024-09-23T11:12

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Уголовное дело заведено после нападения на мотоблогера Анну Макаренкову, известную как "АнютаМини", на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в соцсетях расходилась информация, что неизвестный напал на девушку в Москве, пытаясь угнать ее мотоцикл. Осуществить задуманное ему не удалось, мужчина распылил в лицо потерпевшей баллончик, похитил телефон и скрылся. "В настоящее время возбуждено дело по пункту "г" части 2 статьи 161 УК РФ "Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия", - сказал собеседник агентства. По его словам, нападение было совершено в субботу на Волоколамском шоссе, полиция разыскивает злоумышленника, изучаются камеры видеонаблюдения, которые смогли запечатлеть мужчину.

https://ria.ru/20230830/prigovor-1893173704.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, россия