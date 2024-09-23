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Кишинев намеренно обостряет положение фермеров, считает оппозиция - РИА Новости, 23.09.2024
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22:52 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/moldavija-1974324824.html
Кишинев намеренно обостряет положение фермеров, считает оппозиция
Кишинев намеренно обостряет положение фермеров, считает оппозиция - РИА Новости, 23.09.2024
Кишинев намеренно обостряет положение фермеров, считает оппозиция
Существуют опасения, что власти намеренно обостряют ситуацию в сельском хозяйстве, чтобы обанкротить фермеров и отдать их земли корпорациям, сообщил... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T22:52
2024-09-23T22:52
в мире
молдавия
кишинев
василий боля
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КИШИНЕВ, 23 сен - РИА Новости. Существуют опасения, что власти намеренно обостряют ситуацию в сельском хозяйстве, чтобы обанкротить фермеров и отдать их земли корпорациям, сообщил оппозиционный депутат парламента Василий Боля. Фермеры в Молдавии на прошлой неделе вышли на протесты, требуя от властей пересмотра закона об отсрочке платежей банкам, так как они считают, что такая помощь не будет предоставлена всем хозяйствам, пострадавшим от засухи. Во вторник и среду протестующие перекрыли трассы Кишинев-Кагул и Кагул-Джурджулешты на юге страны, а в четверг часть акции переместилась в столицу. Оставив технику на местах, фермеры пикетировали здание администрации президента Майи Санду в Кишиневе, добиваясь встречи с ней. Однако глава государства проигнорировала их просьбы. "Существуют опасения, что эта ситуация создается намеренно с целью привести как можно больше сельскохозяйственных предприятий к грани банкротства. Ходят слухи, что впоследствии международные корпорации могут взять под контроль земли и предприятия в этом секторе, оставив фермеров в положении арендаторов на их собственной земле. Это кажется стратегией нынешних властей для так называемого спасения сельского хозяйства в Молдавии", - написал Боля в своем Telegram-канале. По его словам, в сельскохозяйственной области царит небывалый кризис. Власти регулярно обещают фермерам помощи, но не предлагают конкретного решения причин всех проблем. "Вместо того чтобы ответить на их законные требования, власти распорядились о проверках со стороны полиции, полностью игнорируя претензии фермеров. Фермеры утратили доверие к министру сельского хозяйства, который неоднократно не выполнил свои обещания", - подчеркнул депутат. Ассоциация "Сила фермеров" еще в июле требовала от властей введения режима чрезвычайного положения на национальном уровне из-за засухи. Правительство выделило аграриям 5,7 миллиона долларов, но фермеры считают эту поддержку недостаточной.
https://ria.ru/20240808/moldaviya-1964656916.html
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в мире, молдавия, кишинев, василий боля, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, Василий Боля, Майя Санду
Кишинев намеренно обостряет положение фермеров, считает оппозиция

Боля: власти Молдавии намеренно обостряют ситуацию в сельском хозяйстве

© Sputnik / OsmatescoМолдавские фермеры
Молдавские фермеры - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Sputnik / Osmatesco
Молдавские фермеры. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 сен - РИА Новости. Существуют опасения, что власти намеренно обостряют ситуацию в сельском хозяйстве, чтобы обанкротить фермеров и отдать их земли корпорациям, сообщил оппозиционный депутат парламента Василий Боля.
Фермеры в Молдавии на прошлой неделе вышли на протесты, требуя от властей пересмотра закона об отсрочке платежей банкам, так как они считают, что такая помощь не будет предоставлена всем хозяйствам, пострадавшим от засухи. Во вторник и среду протестующие перекрыли трассы Кишинев-Кагул и Кагул-Джурджулешты на юге страны, а в четверг часть акции переместилась в столицу. Оставив технику на местах, фермеры пикетировали здание администрации президента Майи Санду в Кишиневе, добиваясь встречи с ней. Однако глава государства проигнорировала их просьбы.
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"Существуют опасения, что эта ситуация создается намеренно с целью привести как можно больше сельскохозяйственных предприятий к грани банкротства. Ходят слухи, что впоследствии международные корпорации могут взять под контроль земли и предприятия в этом секторе, оставив фермеров в положении арендаторов на их собственной земле. Это кажется стратегией нынешних властей для так называемого спасения сельского хозяйства в Молдавии", - написал Боля в своем Telegram-канале.
По его словам, в сельскохозяйственной области царит небывалый кризис. Власти регулярно обещают фермерам помощи, но не предлагают конкретного решения причин всех проблем.
"Вместо того чтобы ответить на их законные требования, власти распорядились о проверках со стороны полиции, полностью игнорируя претензии фермеров. Фермеры утратили доверие к министру сельского хозяйства, который неоднократно не выполнил свои обещания", - подчеркнул депутат.
Ассоциация "Сила фермеров" еще в июле требовала от властей введения режима чрезвычайного положения на национальном уровне из-за засухи. Правительство выделило аграриям 5,7 миллиона долларов, но фермеры считают эту поддержку недостаточной.
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В миреМолдавияКишиневВасилий БоляМайя Санду
 
 
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