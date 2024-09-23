https://ria.ru/20240923/moldavija-1974280141.html
Молдавия стала лидером в Европе по отъезду граждан, заявил Стояногло
Молдавия стала лидером в Европе по отъезду граждан, заявил Стояногло - РИА Новости, 23.09.2024
Молдавия стала лидером в Европе по отъезду граждан, заявил Стояногло
Молдавия из-за массового отъезда населения потеряла около трети своих граждан, сообщил на брифинге в понедельник экс-генпрокурор, кандидат в президенты... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T17:20
2024-09-23T17:20
2024-09-23T17:20
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КИШИНЕВ, 23 сен — РИА Новости. Молдавия из-за массового отъезда населения потеряла около трети своих граждан, сообщил на брифинге в понедельник экс-генпрокурор, кандидат в президенты республики Александр Стояногло. "Массовый исход граждан из Молдавии выводит нас на первое место в Европе по этому показателю. Мы потеряли треть нашего населения. Сразу после вступления в должность президента Республики Молдова я осуществлю ряд конкретных действий по прекращению оттока наших сограждан за границу", - заявил Стояногло на брифинге. По его словам, для решения проблемы оттока населения нужно рассматривать все вопросы социального характера с этой точки зрения. "Программа стимулирования рождаемости, финансовая поддержка семей, модернизация всей инфраструктуры для детей (от детских садов и школ до центров развития), программа "Достойное возвращение" для наших трудовых мигрантов, создание эксклюзивного бизнес-климата, учреждение Банка государственных инвестиций, новая жилищная программа, улучшение качества и технологий в сфере медицинских услуг и экологических стандартов – все это будет направлено на восстановление демографического потенциала страны", - подчеркнул Стояногло. Ранее эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ рассказал, что более 40% жителей Молдавии в возрасте от 15 до 34 лет предпочли покинуть республику из-за опасений остаться на родине без работы. Также, согласно статистике, за последние 10 лет уровень рождаемость в республике снизился на 40%. В Молдове есть села, где за последние 15 лет не родилось ни одного ребенка. Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. На сегодняшний день ЦИК утвердил регистрацию семи кандидатов, еще пять заявок находятся на стадии рассмотрения.
https://ria.ru/20240707/demografiya-1958041056.html
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в мире, молдавия, европа, евросоюз
В мире, Молдавия, Европа, Евросоюз
Молдавия стала лидером в Европе по отъезду граждан, заявил Стояногло
Стояногло: Молдавия потеряла треть населения из-за массового оттока
КИШИНЕВ, 23 сен — РИА Новости. Молдавия из-за массового отъезда населения потеряла около трети своих граждан, сообщил на брифинге в понедельник экс-генпрокурор, кандидат в президенты республики Александр Стояногло.
"Массовый исход граждан из Молдавии выводит нас на первое место в Европе по этому показателю. Мы потеряли треть нашего населения. Сразу после вступления в должность президента Республики Молдова я осуществлю ряд конкретных действий по прекращению оттока наших сограждан за границу", - заявил Стояногло на брифинге.
По его словам, для решения проблемы оттока населения нужно рассматривать все вопросы социального характера с этой точки зрения.
"Программа стимулирования рождаемости, финансовая поддержка семей, модернизация всей инфраструктуры для детей (от детских садов и школ до центров развития), программа "Достойное возвращение" для наших трудовых мигрантов, создание эксклюзивного бизнес-климата, учреждение Банка государственных инвестиций, новая жилищная программа, улучшение качества и технологий в сфере медицинских услуг и экологических стандартов – все это будет направлено на восстановление демографического потенциала страны", - подчеркнул Стояногло.
Ранее эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ рассказал, что более 40% жителей Молдавии в возрасте от 15 до 34 лет предпочли покинуть республику из-за опасений остаться на родине без работы. Также, согласно статистике, за последние 10 лет уровень рождаемость в республике снизился на 40%. В Молдове есть села, где за последние 15 лет не родилось ни одного ребенка.
Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС
. На сегодняшний день ЦИК утвердил регистрацию семи кандидатов, еще пять заявок находятся на стадии рассмотрения.