https://ria.ru/20240923/mishustin-1974219951.html
Мишустин призвал сохранить темпы развития электронной отрасли
Мишустин призвал сохранить темпы развития электронной отрасли - РИА Новости, 23.09.2024
Мишустин призвал сохранить темпы развития электронной отрасли
Российская электронная отрасль РФ преодолела вызовы, связанные с пандемией и санкциями, и продолжает развиваться, этот настрой важно сохранить, заявил... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T12:23
2024-09-23T12:23
2024-09-23T12:23
экономика
цены на нефть
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СОЧИ, 23 сен - РИА Новости. Российская электронная отрасль РФ преодолела вызовы, связанные с пандемией и санкциями, и продолжает развиваться, этот настрой важно сохранить, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Когда четыре года назад мы принимали Стратегию развития отрасли, немногие верили в такой существенный рывок. Столкнувшись с ковидными ограничениями, а потом с беспрецедентным санкционным давлением, мы не просто преодолели эти вызовы. Хотя многие недоброжелатели пророчили чуть ли не откат в каменный век и полное обрушение производственной инфраструктуры", - сказал Мишустин на пленарном заседании форума "Микроэлектроника-2024". Он указал на то, что даже и в таких сложных условиях Россия в этой отрасли продолжает поступательно идти к достижению национальных целей развития, которые утвердил глава государства. "Общий настрой необходимо сохранить. Ведь работы еще точно много. Текущий этап – переходный", - подчеркнул глава правительства.
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экономика, цены на нефть, россия, михаил мишустин
Экономика, Цены на нефть, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин призвал сохранить темпы развития электронной отрасли
Мишустин: электронная отрасль преодолела вызовы и должна развиваться дальше
СОЧИ, 23 сен - РИА Новости. Российская электронная отрасль РФ преодолела вызовы, связанные с пандемией и санкциями, и продолжает развиваться, этот настрой важно сохранить, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Когда четыре года назад мы принимали Стратегию развития отрасли, немногие верили в такой существенный рывок. Столкнувшись с ковидными ограничениями, а потом с беспрецедентным санкционным давлением, мы не просто преодолели эти вызовы. Хотя многие недоброжелатели пророчили чуть ли не откат в каменный век и полное обрушение производственной инфраструктуры", - сказал Мишустин на пленарном заседании форума "Микроэлектроника-2024".
Он указал на то, что даже и в таких сложных условиях Россия в этой отрасли продолжает поступательно идти к достижению национальных целей развития, которые утвердил глава государства.
"Общий настрой необходимо сохранить. Ведь работы еще точно много. Текущий этап – переходный", - подчеркнул глава правительства.