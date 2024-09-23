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Мишустин призвал сохранить темпы развития электронной отрасли - РИА Новости, 23.09.2024
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12:23 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/mishustin-1974219951.html
Мишустин призвал сохранить темпы развития электронной отрасли
Мишустин призвал сохранить темпы развития электронной отрасли - РИА Новости, 23.09.2024
Мишустин призвал сохранить темпы развития электронной отрасли
Российская электронная отрасль РФ преодолела вызовы, связанные с пандемией и санкциями, и продолжает развиваться, этот настрой важно сохранить, заявил... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T12:23
2024-09-23T12:23
экономика
цены на нефть
россия
михаил мишустин
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СОЧИ, 23 сен - РИА Новости. Российская электронная отрасль РФ преодолела вызовы, связанные с пандемией и санкциями, и продолжает развиваться, этот настрой важно сохранить, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Когда четыре года назад мы принимали Стратегию развития отрасли, немногие верили в такой существенный рывок. Столкнувшись с ковидными ограничениями, а потом с беспрецедентным санкционным давлением, мы не просто преодолели эти вызовы. Хотя многие недобро­желатели пророчили чуть ли не откат в каменный век и полное обрушение производственной инфраструктуры", - сказал Мишустин на пленарном заседании форума "Микроэлектроника-2024". Он указал на то, что даже и в таких сложных условиях Россия в этой отрасли продолжает поступательно идти к достижению национальных целей развития, которые утвердил глава государства. "Общий настрой необходимо сохранить. Ведь работы еще точно много. Текущий этап – переходный", - подчеркнул глава правительства.
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экономика, цены на нефть, россия, михаил мишустин
Экономика, Цены на нефть, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин призвал сохранить темпы развития электронной отрасли

Мишустин: электронная отрасль преодолела вызовы и должна развиваться дальше

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на выставке Российского форума "Микроэлектроника 2024"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на выставке Российского форума Микроэлектроника 2024 - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на выставке Российского форума "Микроэлектроника 2024"
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СОЧИ, 23 сен - РИА Новости. Российская электронная отрасль РФ преодолела вызовы, связанные с пандемией и санкциями, и продолжает развиваться, этот настрой важно сохранить, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Когда четыре года назад мы принимали Стратегию развития отрасли, немногие верили в такой существенный рывок. Столкнувшись с ковидными ограничениями, а потом с беспрецедентным санкционным давлением, мы не просто преодолели эти вызовы. Хотя многие недобро­желатели пророчили чуть ли не откат в каменный век и полное обрушение производственной инфраструктуры", - сказал Мишустин на пленарном заседании форума "Микроэлектроника-2024".
Он указал на то, что даже и в таких сложных условиях Россия в этой отрасли продолжает поступательно идти к достижению национальных целей развития, которые утвердил глава государства.
"Общий настрой необходимо сохранить. Ведь работы еще точно много. Текущий этап – переходный", - подчеркнул глава правительства.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияМихаил Мишустин
 
 
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