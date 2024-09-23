https://ria.ru/20240923/mishustin-1974219951.html

Мишустин призвал сохранить темпы развития электронной отрасли

Мишустин призвал сохранить темпы развития электронной отрасли - РИА Новости, 23.09.2024

Мишустин призвал сохранить темпы развития электронной отрасли

Российская электронная отрасль РФ преодолела вызовы, связанные с пандемией и санкциями, и продолжает развиваться, этот настрой важно сохранить, заявил... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T12:23

2024-09-23T12:23

2024-09-23T12:23

экономика

цены на нефть

россия

михаил мишустин

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СОЧИ, 23 сен - РИА Новости. Российская электронная отрасль РФ преодолела вызовы, связанные с пандемией и санкциями, и продолжает развиваться, этот настрой важно сохранить, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Когда четыре года назад мы принимали Стратегию развития отрасли, немногие верили в такой существенный рывок. Столкнувшись с ковидными ограничениями, а потом с беспрецедентным санкционным давлением, мы не просто преодолели эти вызовы. Хотя многие недобро­желатели пророчили чуть ли не откат в каменный век и полное обрушение производственной инфраструктуры", - сказал Мишустин на пленарном заседании форума "Микроэлектроника-2024". Он указал на то, что даже и в таких сложных условиях Россия в этой отрасли продолжает поступательно идти к достижению национальных целей развития, которые утвердил глава государства. "Общий настрой необходимо сохранить. Ведь работы еще точно много. Текущий этап – переходный", - подчеркнул глава правительства.

https://ria.ru/20240923/kompyutery-1974213522.html

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экономика, цены на нефть, россия, михаил мишустин