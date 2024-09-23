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В Минфине рассказали о возможных изменениях на рынке труда - РИА Новости, 23.09.2024
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15:46 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/minfin-1974261916.html
В Минфине рассказали о возможных изменениях на рынке труда
В Минфине рассказали о возможных изменениях на рынке труда - РИА Новости, 23.09.2024
В Минфине рассказали о возможных изменениях на рынке труда
Технологическая повестка может привести к масштабным изменениям на рынке труда, лишив рабочих мест "голубых воротничков", заявил заместитель министра финансов... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T15:46
2024-09-23T15:46
общество
технологии
россия
алексей моисеев
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Технологическая повестка может привести к масштабным изменениям на рынке труда, лишив рабочих мест "голубых воротничков", заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. "Я думаю, что технологическая повестка может привести к масштабным изменениям на рынке труда, и мы это сейчас уже начинаем видеть... Технологии, по сути, разрушают рабочие места "голубых воротничков", то есть, условно говоря, остается менеджмент или высококлассные специалисты, и дворники или охранники, а вот все, что более-менее однообразно делает высококвалифицированный специалист, тот самый, знаменитый из нам всем известной политэкономии "голубой воротничок", исчезает", - сказал он, выступая на форуме "Международные бизнес-тренды: вызовы или новые возможности?". По его словам, речь идет не только о рабочих на станке, но, например, о юристах. "Ну какая беда искусственному интеллекту считать договор на предмет соответствия текущей нормативной базе? Но он сделает это быстрее, лучше и качественнее, чем любой выпускник любого юридического вуза. То же самое сейчас уже говорят про первичный осмотр у врача, и так далее", - сказал он. Моисеев вспомнил шутку по этой теме. "Была шутка, что раньше думали, что робот будет дворником, а теперь выяснилось, что робот будет начальником. И либо там, где просто невыгодно, там, где человеческий труд очень дешевый и до сих пор будет использоваться дешевле, чем робот, либо там, где требуется именно конкретное человеческое творчество, которого даже у искусственного интеллекта, пока во всяком случае, нет", - сказал он. "Возникает вопрос не только, что делать с этим людьми, а второй вопрос - как выпускник юридического вуза станет профессором права, если он не поработает 10 лет на договорах и не набьет руку? Это вопрос, который, я считаю, перед всем обществом будет стоять глобально и на который надо будет давать ответы", - заключил он.
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общество, технологии, россия, алексей моисеев
Общество, Технологии, Россия, Алексей Моисеев
В Минфине рассказали о возможных изменениях на рынке труда

Минфин: технологическая повестка может лишить голубых воротничков рабочих мест

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Технологическая повестка может привести к масштабным изменениям на рынке труда, лишив рабочих мест "голубых воротничков", заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Я думаю, что технологическая повестка может привести к масштабным изменениям на рынке труда, и мы это сейчас уже начинаем видеть... Технологии, по сути, разрушают рабочие места "голубых воротничков", то есть, условно говоря, остается менеджмент или высококлассные специалисты, и дворники или охранники, а вот все, что более-менее однообразно делает высококвалифицированный специалист, тот самый, знаменитый из нам всем известной политэкономии "голубой воротничок", исчезает", - сказал он, выступая на форуме "Международные бизнес-тренды: вызовы или новые возможности?".
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По его словам, речь идет не только о рабочих на станке, но, например, о юристах. "Ну какая беда искусственному интеллекту считать договор на предмет соответствия текущей нормативной базе? Но он сделает это быстрее, лучше и качественнее, чем любой выпускник любого юридического вуза. То же самое сейчас уже говорят про первичный осмотр у врача, и так далее", - сказал он.
Моисеев вспомнил шутку по этой теме. "Была шутка, что раньше думали, что робот будет дворником, а теперь выяснилось, что робот будет начальником. И либо там, где просто невыгодно, там, где человеческий труд очень дешевый и до сих пор будет использоваться дешевле, чем робот, либо там, где требуется именно конкретное человеческое творчество, которого даже у искусственного интеллекта, пока во всяком случае, нет", - сказал он.
"Возникает вопрос не только, что делать с этим людьми, а второй вопрос - как выпускник юридического вуза станет профессором права, если он не поработает 10 лет на договорах и не набьет руку? Это вопрос, который, я считаю, перед всем обществом будет стоять глобально и на который надо будет давать ответы", - заключил он.
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ОбществоТехнологииРоссияАлексей Моисеев
 
 
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