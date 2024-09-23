https://ria.ru/20240923/migranty-1974280949.html
В России аннулировали более 43 тысяч патентов для трудовых мигрантов
В России аннулировали более 43 тысяч патентов для трудовых мигрантов - РИА Новости, 23.09.2024
В России аннулировали более 43 тысяч патентов для трудовых мигрантов
Более 43 тысяч выданных патентов для трудовых мигрантов аннулировали в России с начала 2024 года, это втрое больше, чем в прошлом году, сообщила представитель... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T17:26
2024-09-23T17:26
2024-09-23T17:28
общество
россия
ирина волк
мигранты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575745162_0:207:2964:1874_1920x0_80_0_0_d8fe8430c8ca095d029f0f6b24ed7442.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Более 43 тысяч выданных патентов для трудовых мигрантов аннулировали в России с начала 2024 года, это втрое больше, чем в прошлом году, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. "С начала 2024 года органами внутренних дел Российской Федерации аннулировано более 43 тысяч патентов, выданных иностранным гражданам, которые своевременно не подали уведомление об осуществлении трудовой деятельности. По сравнению с прошлым годом число аннулированных патентов выросло в три раза", - написала Волк.
https://ria.ru/20240821/rossija-1967510387.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575745162_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_39b117bda6aabd04c3770af16341da8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, ирина волк, мигранты
Общество, Россия, Ирина Волк, Мигранты
В России аннулировали более 43 тысяч патентов для трудовых мигрантов
МВД: у трудовых мигрантов в РФ аннулировали более 43 тыс патентов с начала года