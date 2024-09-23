https://ria.ru/20240923/migranty-1974280949.html

В России аннулировали более 43 тысяч патентов для трудовых мигрантов

В России аннулировали более 43 тысяч патентов для трудовых мигрантов - РИА Новости, 23.09.2024

В России аннулировали более 43 тысяч патентов для трудовых мигрантов

Более 43 тысяч выданных патентов для трудовых мигрантов аннулировали в России с начала 2024 года, это втрое больше, чем в прошлом году, сообщила представитель... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T17:26

2024-09-23T17:26

2024-09-23T17:28

общество

россия

ирина волк

мигранты

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Более 43 тысяч выданных патентов для трудовых мигрантов аннулировали в России с начала 2024 года, это втрое больше, чем в прошлом году, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. "С начала 2024 года органами внутренних дел Российской Федерации аннулировано более 43 тысяч патентов, выданных иностранным гражданам, которые своевременно не подали уведомление об осуществлении трудовой деятельности. По сравнению с прошлым годом число аннулированных патентов выросло в три раза", - написала Волк.

https://ria.ru/20240821/rossija-1967510387.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, ирина волк, мигранты