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В России аннулировали более 43 тысяч патентов для трудовых мигрантов - РИА Новости, 23.09.2024
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17:26 23.09.2024 (обновлено: 17:28 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/migranty-1974280949.html
В России аннулировали более 43 тысяч патентов для трудовых мигрантов
В России аннулировали более 43 тысяч патентов для трудовых мигрантов - РИА Новости, 23.09.2024
В России аннулировали более 43 тысяч патентов для трудовых мигрантов
Более 43 тысяч выданных патентов для трудовых мигрантов аннулировали в России с начала 2024 года, это втрое больше, чем в прошлом году, сообщила представитель... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T17:26
2024-09-23T17:28
общество
россия
ирина волк
мигранты
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Более 43 тысяч выданных патентов для трудовых мигрантов аннулировали в России с начала 2024 года, это втрое больше, чем в прошлом году, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. "С начала 2024 года органами внутренних дел Российской Федерации аннулировано более 43 тысяч патентов, выданных иностранным гражданам, которые своевременно не подали уведомление об осуществлении трудовой деятельности. По сравнению с прошлым годом число аннулированных патентов выросло в три раза", - написала Волк.
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общество, россия, ирина волк, мигранты
Общество, Россия, Ирина Волк, Мигранты
В России аннулировали более 43 тысяч патентов для трудовых мигрантов

МВД: у трудовых мигрантов в РФ аннулировали более 43 тыс патентов с начала года

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковИностранный гражданин разговаривает с сотрудником центра во время получения трудового патента
Иностранный гражданин разговаривает с сотрудником центра во время получения трудового патента - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Иностранный гражданин разговаривает с сотрудником центра во время получения трудового патента. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Более 43 тысяч выданных патентов для трудовых мигрантов аннулировали в России с начала 2024 года, это втрое больше, чем в прошлом году, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
"С начала 2024 года органами внутренних дел Российской Федерации аннулировано более 43 тысяч патентов, выданных иностранным гражданам, которые своевременно не подали уведомление об осуществлении трудовой деятельности. По сравнению с прошлым годом число аннулированных патентов выросло в три раза", - написала Волк.
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