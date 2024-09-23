https://ria.ru/20240923/mid-1974321133.html
МИД: форсирование ядерного разоружения в текущих условиях нереалистично
МИД: форсирование ядерного разоружения в текущих условиях нереалистично - РИА Новости, 23.09.2024
МИД: форсирование ядерного разоружения в текущих условиях нереалистично
Россия считает, что форсирование процесса ядерного разоружения в условиях игнорирования принципа равной и неделимой безопасности нереалистично, если не сказать... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T22:01
2024-09-23T22:01
2024-09-23T22:01
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сергей вершинин
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в мире
генеральная ассамблея оон
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Россия считает, что форсирование процесса ядерного разоружения в условиях игнорирования принципа равной и неделимой безопасности нереалистично, если не сказать пагубно, заявил в понедельник замглавы российского МИД Сергей Вершинин. "Мы считаем, что форсирование ядерного разоружения, учитывая, что принцип равной и неделимой безопасности игнорируется, является нереалистичным, если не сказать деструктивным", - сказал Вершинин, выступая на Саммите будущего в Нью-Йорке в канун начала недели высокого уровня Генассамблеи ООН.
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россия, сергей вершинин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нью-йорк (город), в мире, генеральная ассамблея оон
Россия, Сергей Вершинин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Нью-Йорк (город), В мире, Генеральная Ассамблея ООН
МИД: форсирование ядерного разоружения в текущих условиях нереалистично
Замглавы МИД Вершинин: форсирование ядерного разоружения сейчас нереалистично