https://ria.ru/20240923/mid-1974274083.html

Иск Киева по Керченскому проливу не имеет юридической основы, заявили в МИД

Иск Киева по Керченскому проливу не имеет юридической основы, заявили в МИД - РИА Новости, 23.09.2024

Иск Киева по Керченскому проливу не имеет юридической основы, заявили в МИД

Утверждения Украины по разбирательству о правах прибрежных государств в Черном море, Азовском море и в Керченском проливе не имеют юридической основы, они не... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T16:51

2024-09-23T16:51

2024-09-23T16:51

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ГААГА, 23 сен - РИА Новости. Утверждения Украины по разбирательству о правах прибрежных государств в Черном море, Азовском море и в Керченском проливе не имеют юридической основы, они не подтверждаются ни законами, ни фактами, заявил РИА Новости глава российской делегации, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин. Международный арбитражный суд в Гааге с 23 сентября по 5 октября проводит слушания в рамках инициированного Украиной в 2016 году разбирательства против России о правах прибрежных государств в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. "Все утверждения Украины, которые звучат в процессе, надуманные. Они не имеют под собой юридической основы, они не подтверждаются ни законами, ни фактами", - сказал РИА Новости Кузьмин. Он подчеркнул, что это разбирательство Украины - очередное дело в череде той самой юридической войны, которую развязал киевский режим против России. "Поэтому это еще одна попытка каким-то образом уколоть Россию. Я уверен, что это им не удастся, потому что у нас очень серьезная позиция, у нас ведущие эксперты, которые готовы дать необходимые показания. У нас блестящая команда, которая настроена дать бой этим надуманным обвинениям", - добавил глава российской делегации. Украина в сентябре 2016 года инициировала арбитражное производство против России в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Киев обвиняет Москву в нарушении своих прав и требует компенсировать якобы нанесенный ущерб. МИД РФ ранее выражал надежду на то, что трибунал в Гааге по арбитражному разбирательству РФ и Украины по Черному, Азовскому морям и Керченскому проливу примет представленные российской стороной доводы и согласится с позицией об отсутствии у него полномочий для рассмотрения дела.Поскольку Крым в результате референдума стал частью России, то РФ в полном праве может осуществлять свой суверенитет в морских пространствах, прилегающих к Крымскому полуострову, а претензии Украины к России относительно нарушения ее прав в МИД назвали "плохо завуалированной попыткой оспорить" суверенитет России над Крымом.Другой приведенный Россией довод состоит в том, что Азовское море, Керченский пролив в соответствии в том числе с договором о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года являются внутренними водами, поэтому на них не распространяются положения конвенции 1982 года.Кроме того, Россия и Украина при ратификации Конвенции 1982 года сделали заявления о "непризнании обязательных процедур разрешения споров по разногласиям, касающимся военной и правоохранительной деятельности, делимитации морских границ, споров, связанных с историческими заливами (к которым относится Азовское море) и правооснованиями", напомнил МИД РФ.Со ссылкой на конвенцию 1982 года "Россия не согласилась на передачу в арбитраж споров, касающихся осуществления ею суверенных прав в отношении живых ресурсов в российской исключительной экономической зоне", добавили в МИД.В ведомстве, ссылаясь конвенцию, заявили, что трибунал неправомочен разрешать споры, касающиеся рыболовства, судоходства и защиты морской среды, поскольку в отношении данных категорий споров Россия и Украина выбрали специальный арбитраж как основное средство урегулирования споров.Одностороннее обращение Украины в арбитраж противоречит положениям российско-украинских договоров, предусматривающих урегулирование спорных вопросов относительно смежных морских пространств "по взаимному согласию сторон", то есть путем переговоров, считает МИД РФ.

https://ria.ru/20240922/soskin-1974055637.html

https://ria.ru/20240921/osnaschenie-1974043097.html

https://ria.ru/20240923/rossiya-1974176027.html

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