https://ria.ru/20240923/mid-1974248968.html

В МИД России прокомментировали обвинения Киева по Керченскому проливу

В МИД России прокомментировали обвинения Киева по Керченскому проливу - РИА Новости, 23.09.2024

В МИД России прокомментировали обвинения Киева по Керченскому проливу

Обвинения Украины в рамках разбирательства против России в Гааге по правам в Черном и Азовском морях и Керченском проливе - пример систематического... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T14:36

2024-09-23T14:36

2024-09-23T14:36

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ГААГА, 23 сен - РИА Новости. Обвинения Украины в рамках разбирательства против России в Гааге по правам в Черном и Азовском морях и Керченском проливе - пример систематического злоупотребления системой правосудия в политических целях, заявил глава российской делегации, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин. Международный арбитражный суд в Гааге в понедельник начал слушания в рамках инициированного Украиной в 2016 году разбирательства против России о правах прибрежных государств в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. "Обвинения Украины в этом арбитражном производстве являются несерьёзными и представляют собой не более чем ещё один пример систематического злоупотребления международной системой правосудия в чисто политических целях", - сказал Кузьмин, выступая на слушаниях в понедельник. Украина в сентябре 2016 года инициировала арбитражное производство против России в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Киев обвиняет Москву в нарушении своих прав и требует компенсировать якобы нанесенный ущерб. МИД РФ ранее выражал надежду на то, что трибунал в Гааге по арбитражному разбирательству РФ и Украины по Черному, Азовскому морям и Керченскому проливу примет представленные российской стороной доводы и согласится с позицией об отсутствии у него полномочий для рассмотрения дела. Поскольку Крым в результате референдума стать частью России, то РФ в полном праве осуществлять свой суверенитет в морских пространствах, прилегающих к Крымскому полуострову, а претензии Украины к России относительно нарушения ее прав в МИД назвали "плохо завуалированной попыткой оспорить" суверенитет России над Крымом. Другой приведенный Россией довод состоит в том, что Азовское море, Керченский пролив в соответствии в том числе с договором о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года являются внутренними водами, поэтому на них не распространяются положения конвенции 1982 года. Кроме того, Россия и Украина при ратификации Конвенции 1982 года сделали заявления о "непризнании обязательных процедур разрешения споров по разногласиям, касающимся военной и правоохранительной деятельности, делимитации морских границ, споров, связанных с историческими заливами (к которым относится Азовское море) и правооснованиями", напомнил МИД РФ. Со ссылкой на конвенцию 1982 года "Россия не согласилась на передачу в арбитраж споров, касающихся осуществления ею суверенных прав в отношении живых ресурсов в российской исключительной экономической зоне", добавили в МИД. В ведомстве, ссылаясь конвенцию, заявили, что трибунал неправомочен разрешать споры, касающиеся рыболовства, судоходства и защиты морской среды, поскольку в отношении данных категорий споров Россия и Украина выбрали специальный арбитраж как основное средство урегулирования споров. Одностороннее обращение Украины в арбитраж противоречит положениям российско-украинских договоров, предусматривающих урегулирование спорных вопросов относительно смежных морских пространств "по взаимному согласию сторон", то есть путем переговоров, считает МИД РФ. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240923/sovfed-1974213978.html

https://ria.ru/20240923/ukraina-1974221916.html

https://ria.ru/20240923/rossiya-1974176027.html

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азовское море

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справки, россия, украина, азовское море, владимир путин, оон