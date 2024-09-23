Морозовская больница Москвы разработала метод диагностики детского инсульта
Морозовская больница Москвы разработала метод диагностики детского инсульта
© Фото : Мэр Москвы Сергей Собянин/TelegramВрачи Морозовской больницы разработали и запатентовали эффективный метод диагностики детского инсульта
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Врачи Морозовской больницы Москвы разработали и запатентовали эффективный метод диагностики детского инсульта, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«
""Пузырьковый тест" — разновидность эхокардиографии, которая проводится с использованием УЗИ. Он помогает обнаружить отверстия между камерами сердца. Для тестирования надо делать особые дыхательные движения, поэтому раньше его проводили только со взрослыми", — говорится в публикации.
Отмечается, что врачи отделения экстренной кардиохирургии и интервенционной кардиологии разработали специальную технику, которая позволяет проводить исследование и у малышей. Как сообщается, специалисты вводят тестовый раствор, искусственно повышают давление в сердце и с помощью ультразвука определяют попадание в него микропузырьков.
Это помогает предотвратить серьезное заболевание в будущем, подчеркнул Собянин.
Программу для диагностики рака на основе ИИ внедряют в Оренбуржье
14 сентября, 12:29