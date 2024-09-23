Рейтинг@Mail.ru
Морозовская больница Москвы разработала метод диагностики детского инсульта - РИА Новости, 23.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:42 23.09.2024 (обновлено: 13:33 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/metod-1974163823.html
Морозовская больница Москвы разработала метод диагностики детского инсульта
Морозовская больница Москвы разработала метод диагностики детского инсульта - РИА Новости, 23.09.2024
Морозовская больница Москвы разработала метод диагностики детского инсульта
Врачи Морозовской больницы Москвы разработали и запатентовали эффективный метод диагностики детского инсульта, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T07:42
2024-09-23T13:33
общество
москва
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974194354_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_4338330550e07d63c514f9e2941b7069.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Врачи Морозовской больницы Москвы разработали и запатентовали эффективный метод диагностики детского инсульта, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. &quot;&quot;Пузырьковый тест&quot; — разновидность эхокардиографии, которая проводится с использованием УЗИ. Он помогает обнаружить отверстия между камерами сердца. Для тестирования надо делать особые дыхательные движения, поэтому раньше его проводили только со взрослыми&quot;, — говорится в публикации.Отмечается, что врачи отделения экстренной кардиохирургии и интервенционной кардиологии разработали специальную технику, которая позволяет проводить исследование и у малышей. Как сообщается, специалисты вводят тестовый раствор, искусственно повышают давление в сердце и с помощью ультразвука определяют попадание в него микропузырьков. Это помогает предотвратить серьезное заболевание в будущем, подчеркнул Собянин.
https://ria.ru/20240914/diagnostika-1972677146.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974194354_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_ba1e93d4fab15e72291b476ebcab8eb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, сергей собянин
Общество, Москва, Сергей Собянин
Морозовская больница Москвы разработала метод диагностики детского инсульта

Морозовская больница Москвы разработала метод диагностики детского инсульта

© Фото : Мэр Москвы Сергей Собянин/TelegramВрачи Морозовской больницы разработали и запатентовали эффективный метод диагностики детского инсульта
Врачи Морозовской больницы разработали и запатентовали эффективный метод диагностики детского инсульта - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : Мэр Москвы Сергей Собянин/Telegram
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Врачи Морозовской больницы Москвы разработали и запатентовали эффективный метод диагностики детского инсульта, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«

""Пузырьковый тест" — разновидность эхокардиографии, которая проводится с использованием УЗИ. Он помогает обнаружить отверстия между камерами сердца. Для тестирования надо делать особые дыхательные движения, поэтому раньше его проводили только со взрослыми", — говорится в публикации.

Отмечается, что врачи отделения экстренной кардиохирургии и интервенционной кардиологии разработали специальную технику, которая позволяет проводить исследование и у малышей. Как сообщается, специалисты вводят тестовый раствор, искусственно повышают давление в сердце и с помощью ультразвука определяют попадание в него микропузырьков.
Это помогает предотвратить серьезное заболевание в будущем, подчеркнул Собянин.
Программу для диагностики рака на основе ИИ внедряют в Оренбуржье - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Программу для диагностики рака на основе ИИ внедряют в Оренбуржье
14 сентября, 12:29
 
ОбществоМоскваСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала