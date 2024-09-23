https://ria.ru/20240923/metod-1974163823.html

Морозовская больница Москвы разработала метод диагностики детского инсульта

Морозовская больница Москвы разработала метод диагностики детского инсульта - РИА Новости, 23.09.2024

Морозовская больница Москвы разработала метод диагностики детского инсульта

Врачи Морозовской больницы Москвы разработали и запатентовали эффективный метод диагностики детского инсульта, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T07:42

2024-09-23T07:42

2024-09-23T13:33

общество

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Врачи Морозовской больницы Москвы разработали и запатентовали эффективный метод диагностики детского инсульта, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. ""Пузырьковый тест" — разновидность эхокардиографии, которая проводится с использованием УЗИ. Он помогает обнаружить отверстия между камерами сердца. Для тестирования надо делать особые дыхательные движения, поэтому раньше его проводили только со взрослыми", — говорится в публикации.Отмечается, что врачи отделения экстренной кардиохирургии и интервенционной кардиологии разработали специальную технику, которая позволяет проводить исследование и у малышей. Как сообщается, специалисты вводят тестовый раствор, искусственно повышают давление в сердце и с помощью ультразвука определяют попадание в него микропузырьков. Это помогает предотвратить серьезное заболевание в будущем, подчеркнул Собянин.

https://ria.ru/20240914/diagnostika-1972677146.html

москва

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, москва, сергей собянин