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Эксперт назвал возможные причины гибели людей из-за медведя в Приморье - РИА Новости, 23.09.2024
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13:14 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/medved-1974228676.html
Эксперт назвал возможные причины гибели людей из-за медведя в Приморье
Эксперт назвал возможные причины гибели людей из-за медведя в Приморье - РИА Новости, 23.09.2024
Эксперт назвал возможные причины гибели людей из-за медведя в Приморье
Медведь, который мог стать причиной гибели двух мужчин в дачном домике в Приморье, был либо ранен человеком, либо болен бешенством, считает гендиректор Центра... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T13:14
2024-09-23T13:14
происшествия
сергей арамилев
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ВЛАДИВОСТОК, 23 сен – РИА Новости. Медведь, который мог стать причиной гибели двух мужчин в дачном домике в Приморье, был либо ранен человеком, либо болен бешенством, считает гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. Ранее в понедельник в СУСК по Приморскому краю РИА Новости сообщили, что медведь напал на двух мужчин в дачном доме в районе поселка Лучегорск, оба человека скончались. По данным краевого минлесхоза, погибли отец и сын. Также в этом дачном поселке за день до трагедии медведь задрал собаку, местные жители об этом своевременно не сообщили. Хищника ищут специалисты охотнадзора. "Ситуация необычная, и пока не так много информации. Обнаружены два погибших человека и рядом следы медведя, но пока достоверных сведений, подтверждающих, что медведь стал причиной гибели, нет. Надо проводить экспертизу", - сказал Арамилев РИА Новости. По его словам, у одного из погибших на теле обнаружены типичные повреждения – медведь пытался его есть. "Но причину гибели людей называть преждевременно. Если допустить, что все же медведь убил людей, то он либо ранен человеком, либо болен бешенством. Если установят, что люди погибли по другой причине, а медведь пришел на дачи за собаками, например, и наткнулся на трупы – для медведя характерно поедание погибших", - отметил эксперт. Он также рассказал, что ранее в Приморье были зафиксированы два случая бешенства у медведей в двух районах. "Появление медведя в населенном пункте говорит о проблемах у него. Сейчас не идет период гона, все природные условия позволяют ему не голодать. Даже если он болен или имеет травмы, урожай тыквы, кабачков позволяет ему прокормиться. Здоровый медведь точно бы не стал так поступать, он даже не приблизился бы к населенному пункту", - добавил Арамилев.
https://ria.ru/20240706/buryatiya-1957873675.html
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происшествия, сергей арамилев
Происшествия, Сергей Арамилев
Эксперт назвал возможные причины гибели людей из-за медведя в Приморье

Эксперт: медведь, вероятно убивший мужчин в Приморье, мог болеть бешенством

© Фото : Следственное управление СК России по Приморскому краюДачный дом садового общества "Благовещенка" в поселке Лучегорск, в котором медведь напал на людей
Дачный дом садового общества Благовещенка в поселке Лучегорск, в котором медведь напал на людей - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : Следственное управление СК России по Приморскому краю
Дачный дом садового общества "Благовещенка" в поселке Лучегорск, в котором медведь напал на людей
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ВЛАДИВОСТОК, 23 сен – РИА Новости. Медведь, который мог стать причиной гибели двух мужчин в дачном домике в Приморье, был либо ранен человеком, либо болен бешенством, считает гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Ранее в понедельник в СУСК по Приморскому краю РИА Новости сообщили, что медведь напал на двух мужчин в дачном доме в районе поселка Лучегорск, оба человека скончались. По данным краевого минлесхоза, погибли отец и сын. Также в этом дачном поселке за день до трагедии медведь задрал собаку, местные жители об этом своевременно не сообщили. Хищника ищут специалисты охотнадзора.
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"Ситуация необычная, и пока не так много информации. Обнаружены два погибших человека и рядом следы медведя, но пока достоверных сведений, подтверждающих, что медведь стал причиной гибели, нет. Надо проводить экспертизу", - сказал Арамилев РИА Новости.
По его словам, у одного из погибших на теле обнаружены типичные повреждения – медведь пытался его есть.
"Но причину гибели людей называть преждевременно. Если допустить, что все же медведь убил людей, то он либо ранен человеком, либо болен бешенством. Если установят, что люди погибли по другой причине, а медведь пришел на дачи за собаками, например, и наткнулся на трупы – для медведя характерно поедание погибших", - отметил эксперт.
Он также рассказал, что ранее в Приморье были зафиксированы два случая бешенства у медведей в двух районах.
"Появление медведя в населенном пункте говорит о проблемах у него. Сейчас не идет период гона, все природные условия позволяют ему не голодать. Даже если он болен или имеет травмы, урожай тыквы, кабачков позволяет ему прокормиться. Здоровый медведь точно бы не стал так поступать, он даже не приблизился бы к населенному пункту", - добавил Арамилев.
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ПроисшествияСергей Арамилев
 
 
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