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В Дагестане начали выявлять подземные майнинг-фермы
В Дагестане начали выявлять подземные майнинг-фермы - РИА Новости, 23.09.2024
В Дагестане начали выявлять подземные майнинг-фермы
Владельцы майнинг-ферм в Дагестане для обхода закона стали устанавливать аппараты для незаконной добычи криптовалюты под землей, такие факты выявлены в... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T22:21
2024-09-23T22:21
2024-09-23T22:21
сергокалинский район
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 23 сен — РИА Новости. Владельцы майнинг-ферм в Дагестане для обхода закона стали устанавливать аппараты для незаконной добычи криптовалюты под землей, такие факты выявлены в некоторых районах региона, сообщила пресс-служба правительства республики. (Премьер-министр Дагестана) Абдулмуслим Абдулмуслимов (на совещании по подготовке объектов энергетики и ЖКХ к зиме) отметил, что вопросам борьбы с незаконным майнингом в республике следует уделить больше внимания и сил всех ответственных служб, так как владельцы установок для незаконной добычи криптовалюты придумывают новые методы обхода закона – устанавливают майнинг-фермы под землей… или используют передвижные установки. Соответствующие факты выявлены в некоторых районах региона", – говорится в сообщении. Также пресс-служба правительства республики опубликовала видео с подземной майнинг-фермой, найденной в Сергокалинском районе. Владельцы установки поместили под землей более 15 аппаратов для добычи криптовалюты. Материалами дела сейчас занимаются компетентные органы. Ранее в "Дагэнерго" (филиал "Россети Северный Кавказ") сообщали, что только за первый квартале 2024 года специалисты компании пресекли 18 случаев хищения электроэнергии майнинг-фермами для добычи криптовалюты. Объем незаконно потребленного ими энергоресурса превысил 11 миллионов киловатт-часов.
https://ria.ru/20240913/moshenniki-1972410059.html
сергокалинский район
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сергокалинский район, происшествия
Сергокалинский район, Происшествия
В Дагестане начали выявлять подземные майнинг-фермы
В Дагестане начали выявлять подземные майнинг-фермы для добычи криптовалюты
МАХАЧКАЛА, 23 сен — РИА Новости.
Владельцы майнинг-ферм в Дагестане для обхода закона стали устанавливать аппараты для незаконной добычи криптовалюты под землей, такие факты выявлены в некоторых районах региона, сообщила пресс-служба
правительства республики.
(Премьер-министр Дагестана) Абдулмуслим Абдулмуслимов (на совещании по подготовке объектов энергетики и ЖКХ к зиме) отметил, что вопросам борьбы с незаконным майнингом в республике следует уделить больше внимания и сил всех ответственных служб, так как владельцы установок для незаконной добычи криптовалюты придумывают новые методы обхода закона – устанавливают майнинг-фермы под землей… или используют передвижные установки. Соответствующие факты выявлены в некоторых районах региона", – говорится в сообщении.
Также пресс-служба правительства республики опубликовала видео с подземной майнинг-фермой, найденной в Сергокалинском районе
. Владельцы установки поместили под землей более 15 аппаратов для добычи криптовалюты.
Материалами дела сейчас занимаются компетентные органы.
Ранее в "Дагэнерго" (филиал "Россети Северный Кавказ") сообщали, что только за первый квартале 2024 года специалисты компании пресекли 18 случаев хищения электроэнергии майнинг-фермами для добычи криптовалюты. Объем незаконно потребленного ими энергоресурса превысил 11 миллионов киловатт-часов.