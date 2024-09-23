https://ria.ru/20240923/mayning-1974322691.html

В Дагестане начали выявлять подземные майнинг-фермы

В Дагестане начали выявлять подземные майнинг-фермы - РИА Новости, 23.09.2024

В Дагестане начали выявлять подземные майнинг-фермы

Владельцы майнинг-ферм в Дагестане для обхода закона стали устанавливать аппараты для незаконной добычи криптовалюты под землей, такие факты выявлены в... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T22:21

2024-09-23T22:21

2024-09-23T22:21

сергокалинский район

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 23 сен — РИА Новости. Владельцы майнинг-ферм в Дагестане для обхода закона стали устанавливать аппараты для незаконной добычи криптовалюты под землей, такие факты выявлены в некоторых районах региона, сообщила пресс-служба правительства республики. (Премьер-министр Дагестана) Абдулмуслим Абдулмуслимов (на совещании по подготовке объектов энергетики и ЖКХ к зиме) отметил, что вопросам борьбы с незаконным майнингом в республике следует уделить больше внимания и сил всех ответственных служб, так как владельцы установок для незаконной добычи криптовалюты придумывают новые методы обхода закона – устанавливают майнинг-фермы под землей… или используют передвижные установки. Соответствующие факты выявлены в некоторых районах региона", – говорится в сообщении. Также пресс-служба правительства республики опубликовала видео с подземной майнинг-фермой, найденной в Сергокалинском районе. Владельцы установки поместили под землей более 15 аппаратов для добычи криптовалюты. Материалами дела сейчас занимаются компетентные органы. Ранее в "Дагэнерго" (филиал "Россети Северный Кавказ") сообщали, что только за первый квартале 2024 года специалисты компании пресекли 18 случаев хищения электроэнергии майнинг-фермами для добычи криптовалюты. Объем незаконно потребленного ими энергоресурса превысил 11 миллионов киловатт-часов.

https://ria.ru/20240913/moshenniki-1972410059.html

сергокалинский район

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сергокалинский район, происшествия