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Маск согласился с мнением Сакса, что Байден и Харрис "наказывают" его - РИА Новости, 23.09.2024
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01:37 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/mask-1974150797.html
Маск согласился с мнением Сакса, что Байден и Харрис "наказывают" его
Маск согласился с мнением Сакса, что Байден и Харрис "наказывают" его - РИА Новости, 23.09.2024
Маск согласился с мнением Сакса, что Байден и Харрис "наказывают" его
Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением американского миллиардера Дэвида Сакса о том, что президент США Джо Байден и вице-президент страны... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T01:37
2024-09-23T01:37
в мире
технологии
сша
камала харрис
илон маск
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением американского миллиардера Дэвида Сакса о том, что президент США Джо Байден и вице-президент страны Камала Харрис "наказывают" его за то, что он не демократ. Один из пользователей соцсети Х опубликовал видеофрагмент выступления Сакса, в котором тот утверждает, что администрация Байдена-Харрис якобы не хочет признавать, что Маск предлагает лучшее решение по доступу в интернет в сельской местности, а также не признала то, что он создал лучшие электромобили. Миллиардер считает, что Харрис и Байден таким образом "наказывают" Маска за то, что он не демократ. "Правда", - прокомментировал Маск публикацию на своей странице в соцсети Х. Ранее Маск заявлял, что Харрис станет катастрофой для США в случае победы на предстоящих президентских выборах. В частности, он предрекал, что американцев ждет массовый голод, а США в итоге прекратят свое существование в случае, если Харрис выполнит свои предвыборные обещания по ограничению цен на продукты. Он также высказывал недоумение, почему Харрис только обещает исправить якобы "работающую" экономическую политику американского президента Джо Байдена, но не берется за ее исправление прямо сейчас. Помимо этого, Маск обвинял Харрис во лжи и заявлял, что США нуждаются в таком президенте, который сможет говорить и отвечать на вопросы без помощи телесуфлера. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
https://ria.ru/20240919/mask-1973715968.html
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в мире, технологии, сша, камала харрис, илон маск, джо байден
В мире, Технологии, США, Камала Харрис, Илон Маск, Джо Байден
Маск согласился с мнением Сакса, что Байден и Харрис "наказывают" его

Маск считает, что Байден и Харрис "наказывают" его за то, что он не демократ

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением американского миллиардера Дэвида Сакса о том, что президент США Джо Байден и вице-президент страны Камала Харрис "наказывают" его за то, что он не демократ.
Один из пользователей соцсети Х опубликовал видеофрагмент выступления Сакса, в котором тот утверждает, что администрация Байдена-Харрис якобы не хочет признавать, что Маск предлагает лучшее решение по доступу в интернет в сельской местности, а также не признала то, что он создал лучшие электромобили. Миллиардер считает, что Харрис и Байден таким образом "наказывают" Маска за то, что он не демократ.
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19 сентября, 19:44
"Правда", - прокомментировал Маск публикацию на своей странице в соцсети Х.
Ранее Маск заявлял, что Харрис станет катастрофой для США в случае победы на предстоящих президентских выборах. В частности, он предрекал, что американцев ждет массовый голод, а США в итоге прекратят свое существование в случае, если Харрис выполнит свои предвыборные обещания по ограничению цен на продукты. Он также высказывал недоумение, почему Харрис только обещает исправить якобы "работающую" экономическую политику американского президента Джо Байдена, но не берется за ее исправление прямо сейчас. Помимо этого, Маск обвинял Харрис во лжи и заявлял, что США нуждаются в таком президенте, который сможет говорить и отвечать на вопросы без помощи телесуфлера.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
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