https://ria.ru/20240923/livan-1974327078.html

В Ливане заявили об увеличении числа жертв израильских бомбардировок

В Ливане заявили об увеличении числа жертв израильских бомбардировок - РИА Новости, 24.09.2024

В Ливане заявили об увеличении числа жертв израильских бомбардировок

Число погибших за сутки в результате израильских авиаударов по поселениям на юге и востоке Ливана возросло до 492 человек, ранены 1645, сообщили в центре... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-23T23:32

2024-09-23T23:32

2024-09-24T00:01

ливан

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Число погибших за сутки в результате израильских авиаударов по поселениям на юге и востоке Ливана возросло до 492 человек, ранены 1645, сообщили в центре экстренных ситуаций минздрава Ливана."В результате налетов погибли 492 человека, среди которых 35 детей и 58 женщин, пострадали 1645 человек", — говорится в заявлении.Ранее в понедельник ЦАХАЛ начал упреждающую наступательную операцию "Стрелы севера" против шиитского движения "Хезболла" в Ливане. Глава Генштаба Армии Израиля заявлял, что Тель-Авив нацелен на боевую инфраструктуру, которую ливанское движение создавало на протяжении последних 20 лет.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Ситуация на Ближнем Востоке обострилась на прошлой неделе, когда 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. Ливанские власти возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив не подтверждал и не отрицал причастность к этому.В минувшую пятницу, 20 сентября, ЦАХАЛ нанес авиаудар по пригороду Бейрута. Сообщалось, что целью атаки был высокопоставленный командир "Хезболлы" — глава командования спецопераций Ибрагим Акиль. Впоследствии израильские военные заявили о его ликвидации.Утверждалось, что шиитское движение планировало нападение на еврейское государство, схожее с вторжением ХАМАС 7 октября 2023 года, когда погибли более 1,2 тысячи граждан.Бойцы "Хезболлы" в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах.

https://ria.ru/20240923/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240923/livan-1974301438.html

https://ria.ru/20240923/udar-1974310072.html

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ливан, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла, оон, израиль, бейрут