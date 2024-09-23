https://ria.ru/20240923/livan-1974324993.html

Поток ливанцев направляется к границе с Сирией, сообщают СМИ

Поток ливанцев направляется к границе с Сирией, сообщают СМИ - РИА Новости, 23.09.2024

Поток ливанцев направляется к границе с Сирией, сообщают СМИ

Поток ливанцев направляется к границе с Сирией на фоне массированных ударов Израиля по поселениям на юге и востоке Ливана, передает сирийская радиостанция Sham... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T22:53

2024-09-23T22:53

2024-09-23T22:53

в мире

израиль

ливан

сирия

хасан насралла

хезболла

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974182790_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_69110210c1f2c79ee9051b402ca2cf8a.jpg

КАИР, 23 сен - РИА Новости. Поток ливанцев направляется к границе с Сирией на фоне массированных ударов Израиля по поселениям на юге и востоке Ливана, передает сирийская радиостанция Sham FM. "Интенсивный поток людей направляется к границе Ливана с Сирией в районе Эль-Кусейр одновременно с израильским ударом по ливанскому городу Эль-Хермель у границы", - передает радиостанция. По последним данным минздрава Ливана, число погибших в результате израильских авиаударов по поселениям на юге и востоке страны в понедельник возросло до 356 человек, ранены 1246. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем усилилась после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Израиле в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240923/izrail-1974322359.html

https://ria.ru/20240923/livan-1974323301.html

израиль

ливан

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан, сирия, хасан насралла, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году