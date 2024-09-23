Поток ливанцев направляется к границе с Сирией, сообщают СМИ
Sham FM: ливанцы направляются к границе с Сирией на фоне эскалации с Израилем
© AP Photo / Hussein MallaДым после израильского авиаудара по ливанской деревне на юге страны
© AP Photo / Hussein Malla
Дым после израильского авиаудара по ливанской деревне на юге страны
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КАИР, 23 сен - РИА Новости. Поток ливанцев направляется к границе с Сирией на фоне массированных ударов Израиля по поселениям на юге и востоке Ливана, передает сирийская радиостанция Sham FM.
"Интенсивный поток людей направляется к границе Ливана с Сирией в районе Эль-Кусейр одновременно с израильским ударом по ливанскому городу Эль-Хермель у границы", - передает радиостанция.
По последним данным минздрава Ливана, число погибших в результате израильских авиаударов по поселениям на юге и востоке страны в понедельник возросло до 356 человек, ранены 1246.
Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем усилилась после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Израиле в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.