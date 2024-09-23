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Посольство напомнило россиянам о возможности покинуть Ливан - РИА Новости, 23.09.2024
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22:34 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/livan-1974323301.html
Посольство напомнило россиянам о возможности покинуть Ливан
Посольство напомнило россиянам о возможности покинуть Ливан - РИА Новости, 23.09.2024
Посольство напомнило россиянам о возможности покинуть Ливан
Посольство РФ напоминает всем желающим гражданам России о возможности покинуть Ливан, пока есть коммерческие рейсы, заявил РИА Новости посол РФ в Бейруте... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T22:34
2024-09-23T22:34
россия
ливан
бейрут
александр рудаков (посол россии в ливане )
в мире
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БЕЙРУТ, 23 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Посольство РФ напоминает всем желающим гражданам России о возможности покинуть Ливан, пока есть коммерческие рейсы, заявил РИА Новости посол РФ в Бейруте Александр Рудаков. "Настоятельно рекомендуем нашим соотечественникам следовать указаниям местных властей по обеспечению собственных мер безопасности. Вместе с тем напоминаем, что в Ливане пока функционирует аэропорт. У всех желающих есть возможность покинуть страну", - сказал он.
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россия, ливан, бейрут, александр рудаков (посол россии в ливане ), в мире
Россия, Ливан, Бейрут, Александр Рудаков (посол России в Ливане ), В мире
Посольство напомнило россиянам о возможности покинуть Ливан

Россиянам напомнили о возможности покинуть Ливан, пока есть коммерческие рейсы

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкБейрут
Бейрут - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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БЕЙРУТ, 23 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Посольство РФ напоминает всем желающим гражданам России о возможности покинуть Ливан, пока есть коммерческие рейсы, заявил РИА Новости посол РФ в Бейруте Александр Рудаков.
"Настоятельно рекомендуем нашим соотечественникам следовать указаниям местных властей по обеспечению собственных мер безопасности. Вместе с тем напоминаем, что в Ливане пока функционирует аэропорт. У всех желающих есть возможность покинуть страну", - сказал он.
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