https://ria.ru/20240923/livan-1974323301.html

Посольство напомнило россиянам о возможности покинуть Ливан

Посольство напомнило россиянам о возможности покинуть Ливан - РИА Новости, 23.09.2024

Посольство напомнило россиянам о возможности покинуть Ливан

Посольство РФ напоминает всем желающим гражданам России о возможности покинуть Ливан, пока есть коммерческие рейсы, заявил РИА Новости посол РФ в Бейруте... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T22:34

2024-09-23T22:34

2024-09-23T22:34

россия

ливан

бейрут

александр рудаков (посол россии в ливане )

в мире

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БЕЙРУТ, 23 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Посольство РФ напоминает всем желающим гражданам России о возможности покинуть Ливан, пока есть коммерческие рейсы, заявил РИА Новости посол РФ в Бейруте Александр Рудаков. "Настоятельно рекомендуем нашим соотечественникам следовать указаниям местных властей по обеспечению собственных мер безопасности. Вместе с тем напоминаем, что в Ливане пока функционирует аэропорт. У всех желающих есть возможность покинуть страну", - сказал он.

https://ria.ru/20240923/udar-1974310072.html

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ливан

бейрут

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