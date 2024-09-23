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Генсек ООН выразил беспокойство из-за жертв в Ливане - РИА Новости, 23.09.2024
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21:01 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/livan-1974316725.html
Генсек ООН выразил беспокойство из-за жертв в Ливане
Генсек ООН выразил беспокойство из-за жертв в Ливане - РИА Новости, 23.09.2024
Генсек ООН выразил беспокойство из-за жертв в Ливане
Генсек ООН Антониу Гутерреш на фоне очередных ударов Израиля по Ливану выразил обеспокоенность большим числом жертв среди гражданских, сообщил его представитель РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T21:01
2024-09-23T21:01
в мире
израиль
ливан
бейрут
стефан дюжаррик
антониу гутерреш
хасан насралла
хезболла
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ООН, 23 сен — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на фоне очередных ударов Израиля по Ливану выразил обеспокоенность большим числом жертв среди гражданских, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. "Генеральный секретарь действительно встревожен обострением ситуации на "голубой линии" (на границе между Ливаном и Израилем – ред.). Он чрезвычайно обеспокоен большим числом жертв среди гражданского населения, о которых сообщают ливанские власти", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов. Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем усилилась после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Израиле в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля
https://ria.ru/20240923/udar-1974310072.html
https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html
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в мире, израиль, ливан, бейрут, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, хасан насралла, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш, Хасан Насралла, Хезболла, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Генсек ООН выразил беспокойство из-за жертв в Ливане

Гутерреш выразил беспокойство из-за роста числа жертв среди жителей Ливана

© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильского удара в Ливане
Дым на месте израильского удара в Ливане - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильского удара в Ливане
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ООН, 23 сен — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на фоне очередных ударов Израиля по Ливану выразил обеспокоенность большим числом жертв среди гражданских, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик.
Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
Последствия атаки израильской авиации по пригороду Бейрута - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
СМИ назвали цель ударов Израиля по Ливану
Вчера, 20:16
"Генеральный секретарь действительно встревожен обострением ситуации на "голубой линии" (на границе между Ливаном и Израилем – ред.). Он чрезвычайно обеспокоен большим числом жертв среди гражданского населения, о которых сообщают ливанские власти", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем усилилась после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Израиле в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Израиль, на свою беду, открыл новую страницу в истории террора
19 сентября, 08:00
 
В миреИзраильЛиванБейрутСтефан ДюжаррикАнтониу ГутеррешХасан НасраллаХезболлаООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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