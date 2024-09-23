https://ria.ru/20240923/livan-1974301438.html

Нетаньяху обратился к жителям Ливана

Нетаньяху обратился к жителям Ливана - РИА Новости, 23.09.2024

Нетаньяху обратился к жителям Ливана

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху записал необычное видеообращение к жителям Ливана с призывом покинуть районы, где шиитское движение "Хезболлах" хранит... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T19:06

2024-09-23T19:06

2024-09-23T19:06

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хасан насралла

хезболла

армия обороны израиля (цахал)

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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху записал необычное видеообращение к жителям Ливана с призывом покинуть районы, где шиитское движение "Хезболлах" хранит вооружения, премьер предупредил, что нахождение вблизи этих мест опасно для жизни. "У меня есть сообщение для народа Ливана. Израиль ведет войну не с вами, а с "Хезболлах". Слишком долго "Хезболлах" использовала вас в качестве живого щита. Она разместила ракеты в ваших гостиных и гаражах. Эти ракеты и снаряды нацелены прямо на наши города и на наших граждан. Чтобы защитить наш народ от ударов "Хезболлах", мы должны ликвидировать это оружие", - заявил премьер. Премьер напомнил об утреннем призыве Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к ливанцам покинуть районы размещения вооружений "Хезболлах". "Я призываю вас - отнеситесь к этому предупреждению серьезно. Не позволяйте "Хезболлах" подвергать опасности ваши жизни и жизни ваших близких. Не позволяйте "Хезболлах" подвергать опасности Ливан", - отметил Нетаньяху. Призывы к ливанцам покинуть опасные районы звучат на фоне массированных ударов ВВС Израиля по ливанской территории. Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем усилилась после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Израиле в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля

https://ria.ru/20240923/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html

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