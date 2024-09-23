https://ria.ru/20240923/livan-1974271606.html

В Ливане приостановят занятия в школах

В Ливане приостановят занятия в школах - РИА Новости, 23.09.2024

В Ливане приостановят занятия в школах

Министр здравоохранения Ливана Аббас Аль-Халяби дал указания приостановить занятия во всех учебных заведениях Ливана во вторник в связи с ужесточением... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T16:41

2024-09-23T16:41

2024-09-23T16:53

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БЕЙРУТ, 23 сен - РИА Новости. Министр здравоохранения Ливана Аббас Аль-Халяби дал указания приостановить занятия во всех учебных заведениях Ливана во вторник в связи с ужесточением бомбардировок Израиля на юге Ливана, сообщается в заявлении минобразования. "Министр здравоохранения Ливана Аббас Аль-Халяби заявил о закрытии государственных и частных школ, техникумов и университетов во всех районах Ливана во вторник",- написано в заявлении. Ранее МВД страны заявило, что подготовленные государственные учебные заведения будут открыты в качестве центров временного размещения для беженцев из южных районов страны. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около трех тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города. По понедельник в результате массированных авиаударов по югу Ливана по данным центра ЧС погибли 182 мирных жителя, 727 получили ранения.

https://ria.ru/20240921/peydzhery-1973940678.html

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в мире, ливан, израиль, бейрут, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году