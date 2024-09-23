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Жители ливанских поселений не могут эвакуироваться из-за израильских ударов - РИА Новости, 23.09.2024
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15:15 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/livan-1974256072.html
Жители ливанских поселений не могут эвакуироваться из-за израильских ударов
Жители ливанских поселений не могут эвакуироваться из-за израильских ударов - РИА Новости, 23.09.2024
Жители ливанских поселений не могут эвакуироваться из-за израильских ударов
Жители приграничных поселений на юге Ливана не могут эвакуироваться в безопасные районы страны из-за массированных бомбардировок израильской авиации, рассказали РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T15:15
2024-09-23T15:15
в мире
ливан
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 23 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Жители приграничных поселений на юге Ливана не могут эвакуироваться в безопасные районы страны из-за массированных бомбардировок израильской авиации, рассказали РИА Новости жители поселения Маждаль Селем, расположенного менее чем в 10 километрах от границы с Израилем. "Удары наносятся по домам и по дорогам, они не прекращаются с раннего утра. Поэтому мы не можем выехать из деревни", - сказал собеседник агентства. По его словам, такая же ситуация наблюдается и в других окрестных поселениях. "Те, кто там был, остались в деревне. Бьют прямо по домам, в результате одного из ударов погибла целая семья. Такая же ситуация в Тулине и Абрихе", - добавил житель южного Ливана. Жители соседних деревень подтвердили РИА Новости, что не могут эвакуироваться из-за бомбардировок. При этом главная трасса из Южного Ливана в направлении Бейрута оказалась практически парализована из-за растянувшегося на десятки километров потока беженцев, которые с утра понедельника целыми семьями пытаются уехать из южных районов страны. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
https://ria.ru/20240922/hezbolla-1974118442.html
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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Жители ливанских поселений не могут эвакуироваться из-за израильских ударов

Жители поселений на юге Ливана не могут эвакуироваться из-за бомбардировок

© AP Photo / Hussein MallaДым после израильского авиаудара по ливанской деревне на юге страны
Дым после израильского авиаудара по ливанской деревне на юге страны - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым после израильского авиаудара по ливанской деревне на юге страны
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БЕЙРУТ, 23 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Жители приграничных поселений на юге Ливана не могут эвакуироваться в безопасные районы страны из-за массированных бомбардировок израильской авиации, рассказали РИА Новости жители поселения Маждаль Селем, расположенного менее чем в 10 километрах от границы с Израилем.
"Удары наносятся по домам и по дорогам, они не прекращаются с раннего утра. Поэтому мы не можем выехать из деревни", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, такая же ситуация наблюдается и в других окрестных поселениях.
"Те, кто там был, остались в деревне. Бьют прямо по домам, в результате одного из ударов погибла целая семья. Такая же ситуация в Тулине и Абрихе", - добавил житель южного Ливана.
Жители соседних деревень подтвердили РИА Новости, что не могут эвакуироваться из-за бомбардировок. При этом главная трасса из Южного Ливана в направлении Бейрута оказалась практически парализована из-за растянувшегося на десятки километров потока беженцев, которые с утра понедельника целыми семьями пытаются уехать из южных районов страны.
Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
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