https://ria.ru/20240923/livan-1974256072.html

Жители ливанских поселений не могут эвакуироваться из-за израильских ударов

Жители ливанских поселений не могут эвакуироваться из-за израильских ударов - РИА Новости, 23.09.2024

Жители ливанских поселений не могут эвакуироваться из-за израильских ударов

Жители приграничных поселений на юге Ливана не могут эвакуироваться в безопасные районы страны из-за массированных бомбардировок израильской авиации, рассказали РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T15:15

2024-09-23T15:15

2024-09-23T15:15

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израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 23 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Жители приграничных поселений на юге Ливана не могут эвакуироваться в безопасные районы страны из-за массированных бомбардировок израильской авиации, рассказали РИА Новости жители поселения Маждаль Селем, расположенного менее чем в 10 километрах от границы с Израилем. "Удары наносятся по домам и по дорогам, они не прекращаются с раннего утра. Поэтому мы не можем выехать из деревни", - сказал собеседник агентства. По его словам, такая же ситуация наблюдается и в других окрестных поселениях. "Те, кто там был, остались в деревне. Бьют прямо по домам, в результате одного из ударов погибла целая семья. Такая же ситуация в Тулине и Абрихе", - добавил житель южного Ливана. Жители соседних деревень подтвердили РИА Новости, что не могут эвакуироваться из-за бомбардировок. При этом главная трасса из Южного Ливана в направлении Бейрута оказалась практически парализована из-за растянувшегося на десятки километров потока беженцев, которые с утра понедельника целыми семьями пытаются уехать из южных районов страны. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.

https://ria.ru/20240922/hezbolla-1974118442.html

https://ria.ru/20240923/posol-1974243932.html

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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году