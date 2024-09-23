https://ria.ru/20240923/livan-1974251690.html

В Ливане рассказали об израильских бомбардировках пригорода Тира

В Ливане рассказали об израильских бомбардировках пригорода Тира - РИА Новости, 23.09.2024

В Ливане рассказали об израильских бомбардировках пригорода Тира

Израильская авиация наносит массированные удары по пригороду Тира - крупнейшего города на юге Ливана, сообщила РИА Новости представитель Координационного совета РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T14:52

2024-09-23T14:52

2024-09-23T16:39

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 23 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Израильская авиация наносит массированные удары по пригороду Тира - крупнейшего города на юге Ливана, сообщила РИА Новости представитель Координационного совета организаций российских соотечественников в Ливане Мира Юнис. "Вокруг меня уже везде бомбят, соседние улицы уже бомбят. То, что они (армия Израиля) говорят про склады, - это отговорки, бомбят дома и улицы между домами. С шести часов утра и беспрерывно. Была молитва и во время молитвы бомбили", - сказала Юнис. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.

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Последствия израильских ударов по южным районам Ливана Последствия израильских ударов по южным районам Ливана 2024-09-23T14:52 true PT1M03S

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в мире, ливан, израиль, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году