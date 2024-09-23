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В Ливане рассказали об израильских бомбардировках пригорода Тира
В Ливане рассказали об израильских бомбардировках пригорода Тира - РИА Новости, 23.09.2024
В Ливане рассказали об израильских бомбардировках пригорода Тира
Израильская авиация наносит массированные удары по пригороду Тира - крупнейшего города на юге Ливана, сообщила РИА Новости представитель Координационного совета РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T14:52
2024-09-23T14:52
2024-09-23T16:39
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 23 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Израильская авиация наносит массированные удары по пригороду Тира - крупнейшего города на юге Ливана, сообщила РИА Новости представитель Координационного совета организаций российских соотечественников в Ливане Мира Юнис. "Вокруг меня уже везде бомбят, соседние улицы уже бомбят. То, что они (армия Израиля) говорят про склады, - это отговорки, бомбят дома и улицы между домами. С шести часов утра и беспрерывно. Была молитва и во время молитвы бомбили", - сказала Юнис. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
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Последствия израильских ударов по южным районам Ливана
Последствия израильских ударов по южным районам Ливана
2024-09-23T14:52
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в мире, ливан, израиль, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Ливане рассказали об израильских бомбардировках пригорода Тира
Российский соотечественник: Израиль наносит удары по пригороду Тира