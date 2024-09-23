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Ракета разорвалась в курортном районе на севере Ливана - РИА Новости, 23.09.2024
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11:15 23.09.2024 (обновлено: 11:18 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/livan-1974188534.html
Ракета разорвалась в курортном районе на севере Ливана
Ракета разорвалась в курортном районе на севере Ливана - РИА Новости, 23.09.2024
Ракета разорвалась в курортном районе на севере Ливана
Ракета разорвалась в курортном районе Библос (Джбейль) на севере Ливана, сообщает ливанское национальное агентство NNA. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T11:15
2024-09-23T11:18
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БЕЙРУТ, 23 сен - РИА Новости. Ракета разорвалась в курортном районе Библос (Джбейль) на севере Ливана, сообщает ливанское национальное агентство NNA. Район Библос находится вне зоны боевого противостояния движения "Хезболлах" и армии Израиля, в 35 километрах севернее Бейрута. Подобный инцидент произошел впервые с начала эскалации в октябре прошлого года. Библос являлся безопасным районом и во время израильской военной компании в 2006 году. "Ракета разорвалась в районе Вардият в округе Джбейль",- пишет агентство. Снаряд разорвался на пустыре вне населенного пункта, пострадавших нет. По данным ряда ливанских СМИ ракета, предположительно, израильская и была направлена на цель в районе Бекаа на востоке страны, но отклонилась. Ранее ливанское национальное агентство NNA сообщило, что с утра воскресенья израильская авиация нанесла более 80 ударов по ряду насеянных пунктов на юге и востоке Ливана.
https://ria.ru/20240804/raketa-1963996229.html
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в мире, ливан, израиль, бейрут, хезболла
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, Хезболла
Ракета разорвалась в курортном районе на севере Ливана

NNA: ракета разорвалась в курортном районе Библос на севере Ливана

© Фото : соцсетиДым на месте удара на севере Ливана
Дым на месте удара на севере Ливана - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : соцсети
Дым на месте удара на севере Ливана
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БЕЙРУТ, 23 сен - РИА Новости. Ракета разорвалась в курортном районе Библос (Джбейль) на севере Ливана, сообщает ливанское национальное агентство NNA.
Район Библос находится вне зоны боевого противостояния движения "Хезболлах" и армии Израиля, в 35 километрах севернее Бейрута. Подобный инцидент произошел впервые с начала эскалации в октябре прошлого года. Библос являлся безопасным районом и во время израильской военной компании в 2006 году.
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"Ракета разорвалась в районе Вардият в округе Джбейль",- пишет агентство.
Снаряд разорвался на пустыре вне населенного пункта, пострадавших нет.
По данным ряда ливанских СМИ ракета, предположительно, израильская и была направлена на цель в районе Бекаа на востоке страны, но отклонилась.
Ранее ливанское национальное агентство NNA сообщило, что с утра воскресенья израильская авиация нанесла более 80 ударов по ряду насеянных пунктов на юге и востоке Ливана.
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