https://ria.ru/20240923/livan-1974188534.html

Ракета разорвалась в курортном районе на севере Ливана

Ракета разорвалась в курортном районе на севере Ливана - РИА Новости, 23.09.2024

Ракета разорвалась в курортном районе на севере Ливана

Ракета разорвалась в курортном районе Библос (Джбейль) на севере Ливана, сообщает ливанское национальное агентство NNA. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T11:15

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БЕЙРУТ, 23 сен - РИА Новости. Ракета разорвалась в курортном районе Библос (Джбейль) на севере Ливана, сообщает ливанское национальное агентство NNA. Район Библос находится вне зоны боевого противостояния движения "Хезболлах" и армии Израиля, в 35 километрах севернее Бейрута. Подобный инцидент произошел впервые с начала эскалации в октябре прошлого года. Библос являлся безопасным районом и во время израильской военной компании в 2006 году. "Ракета разорвалась в районе Вардият в округе Джбейль",- пишет агентство. Снаряд разорвался на пустыре вне населенного пункта, пострадавших нет. По данным ряда ливанских СМИ ракета, предположительно, израильская и была направлена на цель в районе Бекаа на востоке страны, но отклонилась. Ранее ливанское национальное агентство NNA сообщило, что с утра воскресенья израильская авиация нанесла более 80 ударов по ряду насеянных пунктов на юге и востоке Ливана.

https://ria.ru/20240804/raketa-1963996229.html

https://ria.ru/20240422/tsakhal-1941408039.html

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