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Глава МИД Британии озвучил неожиданный прогноз по конфликту на Украине

Глава МИД Британии озвучил неожиданный прогноз по конфликту на Украине - РИА Новости, 23.09.2024

Глава МИД Британии озвучил неожиданный прогноз по конфликту на Украине

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми считает, что военный конфликт на Украине будет продолжаться в 2026 году "и далее". Его слова приводит газета Guardian. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T02:40

2024-09-23T02:40

2024-09-23T02:40

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми считает, что военный конфликт на Украине будет продолжаться в 2026 году "и далее". Его слова приводит газета Guardian."Выступая на конференции Лейбористской партии в Ливерпуле, Лэмми заявил, что трудности и проблемы войны на Украине станут "еще глубже и жестче", особенно в конце 2025 года и в 2026 году и далее", — говорится в публикации.Также отмечается, что на данный момент западные политики продолжают рассматривать различные способы усилить поддержку украинской армии, в том числе и возможность снятия ограничений на нанесение ударов вглубь территории России."Лэмми подчеркнул, что Украина и ее западные союзники активно обсуждают, что еще может потребоваться для оказания помощи Киеву на поле боя, помимо попыток удержать линию фронта, которая находится под сильным давлением на востоке", — говорится в статье.Президент Владимир Путин ранее заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся.

https://ria.ru/20240921/velikobritaniya-1974026892.html

https://ria.ru/20240920/ssha-1973916815.html

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в мире, украина, россия, великобритания, дмитрий песков, нато