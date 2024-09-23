Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Британии озвучил неожиданный прогноз по конфликту на Украине - РИА Новости, 23.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:40 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/lemmi-1974152014.html
Глава МИД Британии озвучил неожиданный прогноз по конфликту на Украине
Глава МИД Британии озвучил неожиданный прогноз по конфликту на Украине - РИА Новости, 23.09.2024
Глава МИД Британии озвучил неожиданный прогноз по конфликту на Украине
Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми считает, что военный конфликт на Украине будет продолжаться в 2026 году "и далее". Его слова приводит газета Guardian. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T02:40
2024-09-23T02:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
великобритания
дмитрий песков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957741691_318:0:2753:1370_1920x0_80_0_0_e98b6a7a679e7ba583cb44b2760dd145.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми считает, что военный конфликт на Украине будет продолжаться в 2026 году "и далее". Его слова приводит газета Guardian."Выступая на конференции Лейбористской партии в Ливерпуле, Лэмми заявил, что трудности и проблемы войны на Украине станут "еще глубже и жестче", особенно в конце 2025 года и в 2026 году и далее", — говорится в публикации.Также отмечается, что на данный момент западные политики продолжают рассматривать различные способы усилить поддержку украинской армии, в том числе и возможность снятия ограничений на нанесение ударов вглубь территории России."Лэмми подчеркнул, что Украина и ее западные союзники активно обсуждают, что еще может потребоваться для оказания помощи Киеву на поле боя, помимо попыток удержать линию фронта, которая находится под сильным давлением на востоке", — говорится в статье.Президент Владимир Путин ранее заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся.
https://ria.ru/20240921/velikobritaniya-1974026892.html
https://ria.ru/20240920/ssha-1973916815.html
украина
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957741691_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_b40743d8f07aa7ab522fa0514682dceb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, великобритания, дмитрий песков, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Великобритания, Дмитрий Песков, НАТО
Глава МИД Британии озвучил неожиданный прогноз по конфликту на Украине

Глава МИД Британии считает, что украинский конфликт продлится до 2026 года

© AP Photo / Hassan AmmarДэвид Лэмми
Дэвид Лэмми - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Дэвид Лэмми . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми считает, что военный конфликт на Украине будет продолжаться в 2026 году "и далее". Его слова приводит газета Guardian.
"Выступая на конференции Лейбористской партии в Ливерпуле, Лэмми заявил, что трудности и проблемы войны на Украине станут "еще глубже и жестче", особенно в конце 2025 года и в 2026 году и далее", — говорится в публикации.
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
"Война с Россией". Пушков назвал главную опасность для Британии
21 сентября, 20:18
Также отмечается, что на данный момент западные политики продолжают рассматривать различные способы усилить поддержку украинской армии, в том числе и возможность снятия ограничений на нанесение ударов вглубь территории России.
"Лэмми подчеркнул, что Украина и ее западные союзники активно обсуждают, что еще может потребоваться для оказания помощи Киеву на поле боя, помимо попыток удержать линию фронта, которая находится под сильным давлением на востоке", — говорится в статье.
Президент Владимир Путин ранее заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся.
Российский специалист изучает фрагменты ракет ATACMS - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
СМИ: США и Британия тайно разрешат Украине бить своим оружием вглубь России
20 сентября, 19:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВеликобританияДмитрий ПесковНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала