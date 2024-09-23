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"Рособоронэкспорт" впервые покажет за рубежом комплекс "Ланцет" - РИА Новости, 23.09.2024
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Новое оружие России
 
09:10 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/lantset-1974170091.html
"Рособоронэкспорт" впервые покажет за рубежом комплекс "Ланцет"
"Рособоронэкспорт" впервые покажет за рубежом комплекс "Ланцет" - РИА Новости, 23.09.2024
"Рособоронэкспорт" впервые покажет за рубежом комплекс "Ланцет"
"Рособоронэкспорт" на выставке ADEX 2024 впервые покажет за рубежом комплекс с барражирующими боеприпасами "Ланцет-Э", сообщил генеральный директор компании... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T09:10
2024-09-23T09:10
новое оружие россии
безопасность
технологии
баку
азербайджан
россия
александр михеев
рособоронэкспорт
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" на выставке ADEX 2024 впервые покажет за рубежом комплекс с барражирующими боеприпасами "Ланцет-Э", сообщил генеральный директор компании Александр Михеев. "Рособоронэкспорт" (входит в государственную корпорацию "Ростех") организует объединенную российскую экспозицию на международной выставке оборонной промышленности ADEX 2024, которая пройдет с 24 по 26 сентября в Баку (Азербайджан). В выставке примут участие 12 российских компаний. Они представят продукцию для всех видов вооруженных сил, полицейских и антитеррористических подразделений. "Россию и страны Прикаспийского региона связывают длительные добрососедские отношения, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества. Нашим партнерам хорошо известна надежная и эффективная российская оборонная продукция. На ADEX 2024 Рособоронэкспорт покажет проверенные в боях наиболее востребованные образцы современного вооружения, среди которых впервые за пределами России демонстрируются комплекс с барражирующими боеприпасами "Ланцет-Э", - сказал Михеев, слова которого приводит пресс-служба "Рособоронэкспорта". Главная новинка экспозиции "Рособоронэкспорта", комплекс "Ланцет-Э", обеспечивает уверенное поражение танков, БМП, БТР, инженерной техники, опорных и командных пунктов, авиации на аэродромах базирования, систем РЭБ и борьбы с БПЛА, а также стационарных и движущихся надводных целей. Опыт боевых действий подтвердил высокую эффективность входящих в комплекс барражирующих боеприпасов "Изделие 51-Э" и "Изделие 52-Э" применяются при контрбатарейной борьбе и в качестве средств уничтожения быстроходных наземных и надводных целей - внедорожников и катеров. Первая зарубежная презентация комплекса "Ланцет-Э" состоится 25 сентября.
https://ria.ru/20240907/svo-1971092055.html
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безопасность, технологии, баку, азербайджан, россия, александр михеев, рособоронэкспорт, ростех
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Баку, Азербайджан, Россия, Александр Михеев, Рособоронэкспорт, Ростех
"Рособоронэкспорт" впервые покажет за рубежом комплекс "Ланцет"

Михеев: на выставке ADEX 2024 в Баку впервые представят комплекс "Ланцет-Э"

© Фото : Рособоронэкспорт/ВКонтактеКомплекс "Ланцет-Э"
Комплекс Ланцет-Э - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : Рособоронэкспорт/ВКонтакте
Комплекс "Ланцет-Э". Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" на выставке ADEX 2024 впервые покажет за рубежом комплекс с барражирующими боеприпасами "Ланцет-Э", сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.
"Рособоронэкспорт" (входит в государственную корпорацию "Ростех") организует объединенную российскую экспозицию на международной выставке оборонной промышленности ADEX 2024, которая пройдет с 24 по 26 сентября в Баку (Азербайджан). В выставке примут участие 12 российских компаний. Они представят продукцию для всех видов вооруженных сил, полицейских и антитеррористических подразделений.
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"Россию и страны Прикаспийского региона связывают длительные добрососедские отношения, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества. Нашим партнерам хорошо известна надежная и эффективная российская оборонная продукция. На ADEX 2024 Рособоронэкспорт покажет проверенные в боях наиболее востребованные образцы современного вооружения, среди которых впервые за пределами России демонстрируются комплекс с барражирующими боеприпасами "Ланцет-Э", - сказал Михеев, слова которого приводит пресс-служба "Рособоронэкспорта".
Главная новинка экспозиции "Рособоронэкспорта", комплекс "Ланцет-Э", обеспечивает уверенное поражение танков, БМП, БТР, инженерной техники, опорных и командных пунктов, авиации на аэродромах базирования, систем РЭБ и борьбы с БПЛА, а также стационарных и движущихся надводных целей. Опыт боевых действий подтвердил высокую эффективность входящих в комплекс барражирующих боеприпасов
"Изделие 51-Э" и "Изделие 52-Э" применяются при контрбатарейной борьбе и в качестве средств уничтожения быстроходных наземных и надводных целей - внедорожников и катеров.
Первая зарубежная презентация комплекса "Ланцет-Э" состоится 25 сентября.
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Новое оружие РоссииБезопасностьТехнологииБакуАзербайджанРоссияАлександр МихеевРособоронэкспортРостех
 
 
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