https://ria.ru/20240923/lantset-1974170091.html

"Рособоронэкспорт" впервые покажет за рубежом комплекс "Ланцет"

"Рособоронэкспорт" впервые покажет за рубежом комплекс "Ланцет" - РИА Новости, 23.09.2024

"Рособоронэкспорт" впервые покажет за рубежом комплекс "Ланцет"

"Рособоронэкспорт" на выставке ADEX 2024 впервые покажет за рубежом комплекс с барражирующими боеприпасами "Ланцет-Э", сообщил генеральный директор компании... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T09:10

2024-09-23T09:10

2024-09-23T09:10

новое оружие россии

безопасность

технологии

баку

азербайджан

россия

александр михеев

рособоронэкспорт

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" на выставке ADEX 2024 впервые покажет за рубежом комплекс с барражирующими боеприпасами "Ланцет-Э", сообщил генеральный директор компании Александр Михеев. "Рособоронэкспорт" (входит в государственную корпорацию "Ростех") организует объединенную российскую экспозицию на международной выставке оборонной промышленности ADEX 2024, которая пройдет с 24 по 26 сентября в Баку (Азербайджан). В выставке примут участие 12 российских компаний. Они представят продукцию для всех видов вооруженных сил, полицейских и антитеррористических подразделений. "Россию и страны Прикаспийского региона связывают длительные добрососедские отношения, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества. Нашим партнерам хорошо известна надежная и эффективная российская оборонная продукция. На ADEX 2024 Рособоронэкспорт покажет проверенные в боях наиболее востребованные образцы современного вооружения, среди которых впервые за пределами России демонстрируются комплекс с барражирующими боеприпасами "Ланцет-Э", - сказал Михеев, слова которого приводит пресс-служба "Рособоронэкспорта". Главная новинка экспозиции "Рособоронэкспорта", комплекс "Ланцет-Э", обеспечивает уверенное поражение танков, БМП, БТР, инженерной техники, опорных и командных пунктов, авиации на аэродромах базирования, систем РЭБ и борьбы с БПЛА, а также стационарных и движущихся надводных целей. Опыт боевых действий подтвердил высокую эффективность входящих в комплекс барражирующих боеприпасов "Изделие 51-Э" и "Изделие 52-Э" применяются при контрбатарейной борьбе и в качестве средств уничтожения быстроходных наземных и надводных целей - внедорожников и катеров. Первая зарубежная презентация комплекса "Ланцет-Э" состоится 25 сентября.

https://ria.ru/20240907/svo-1971092055.html

https://ria.ru/20240821/lantset-1967453300.html

баку

азербайджан

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, технологии, баку, азербайджан, россия, александр михеев, рособоронэкспорт, ростех