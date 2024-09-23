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"ВТБ Лизинг" рассчитывает, что Lada e-Largus заинтересует потребителей - РИА Новости, 23.09.2024
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06:08 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/lada-1974159157.html
"ВТБ Лизинг" рассчитывает, что Lada e-Largus заинтересует потребителей
"ВТБ Лизинг" рассчитывает, что Lada e-Largus заинтересует потребителей - РИА Новости, 23.09.2024
"ВТБ Лизинг" рассчитывает, что Lada e-Largus заинтересует потребителей
"ВТБ Лизинг" предполагает, что российский электромобиль Lada e-Largus заинтересует потребителей, однако спрос будет определяться финальной стоимостью... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T06:08
2024-09-23T06:08
экономика
антон мусатов
втб лизинг
автоваз
lada vesta
авто
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. "ВТБ Лизинг" предполагает, что российский электромобиль Lada e-Largus заинтересует потребителей, однако спрос будет определяться финальной стоимостью автомобиля, рассказал РИА Новости генеральный директор компании Антон Мусатов. "Бензиновый автомобиль Lada Largus популярен у клиентов "ВТБ Лизинг" благодаря своим техническим и эксплуатационным характеристикам. В январе-июле 2024 года мы передали в 1,5 раза больше таких автомобилей, чем за первые семь месяцев прошлого года. В связи с этим предполагаем, что и к e-Largus потребители проявят значимый интерес. Однако во многом спрос будет определяться финальной стоимостью электромобиля, которая станет известна после выхода тестовой партии на рынок в сентябре этого года", - отметил Мусатов. В лизинговой компании "Европлан" агентству отметили, что стимулировать покупку электромобилей должно развитие инфраструктуры: строительство зарядных устройств в городах, на трассах, разрешения установки зарядных устройств на парковках автопарков компаний. Запуск производства электромобиля e-Largus планируется в конце сентября, сообщал в начале месяца на Восточном экономическом форуме вице-президент "АвтоВАЗа" по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак. Lada e-Largus - это первый российский электромобиль с отечественной батареей глубокой локализации. Планируется, что в семействе электромобилей e-Largus будут пассажирские и коммерческие универсалы, которые в свою очередь будут иметь модификации с разными батареями и разной грузоподъемностью. Настройки силового агрегата обеспечат максимальную скорость в 145 километров в час (ограничено электроникой), а также разгон до 100 километров в час за менее чем 10 секунд.
https://ria.ru/20240922/avtovaz-1974058426.html
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экономика, антон мусатов, втб лизинг, автоваз, lada vesta, авто
Экономика, Антон Мусатов, ВТБ Лизинг, АвтоВАЗ, Lada Vesta, Авто
"ВТБ Лизинг" рассчитывает, что Lada e-Largus заинтересует потребителей

Мусатов: спрос на электромобиль Lada e-Largus будет зависеть от финальной цены

© Фото : АвтовазОбновленная Lada Largus
Обновленная Lada Largus - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : Автоваз
Обновленная Lada Largus. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. "ВТБ Лизинг" предполагает, что российский электромобиль Lada e-Largus заинтересует потребителей, однако спрос будет определяться финальной стоимостью автомобиля, рассказал РИА Новости генеральный директор компании Антон Мусатов.
"Бензиновый автомобиль Lada Largus популярен у клиентов "ВТБ Лизинг" благодаря своим техническим и эксплуатационным характеристикам. В январе-июле 2024 года мы передали в 1,5 раза больше таких автомобилей, чем за первые семь месяцев прошлого года. В связи с этим предполагаем, что и к e-Largus потребители проявят значимый интерес. Однако во многом спрос будет определяться финальной стоимостью электромобиля, которая станет известна после выхода тестовой партии на рынок в сентябре этого года", - отметил Мусатов.
Lada Vesta - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
"АвтоВАЗ" запустит производство российского электромобиля e-Largus
22 сентября, 07:06
В лизинговой компании "Европлан" агентству отметили, что стимулировать покупку электромобилей должно развитие инфраструктуры: строительство зарядных устройств в городах, на трассах, разрешения установки зарядных устройств на парковках автопарков компаний.
Запуск производства электромобиля e-Largus планируется в конце сентября, сообщал в начале месяца на Восточном экономическом форуме вице-президент "АвтоВАЗа" по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак.
Lada e-Largus - это первый российский электромобиль с отечественной батареей глубокой локализации. Планируется, что в семействе электромобилей e-Largus будут пассажирские и коммерческие универсалы, которые в свою очередь будут иметь модификации с разными батареями и разной грузоподъемностью. Настройки силового агрегата обеспечат максимальную скорость в 145 километров в час (ограничено электроникой), а также разгон до 100 километров в час за менее чем 10 секунд.
Обновленная Lada Largus - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Минпромторг расширил список автомобилей для госслужащих
3 июля, 23:44
 
ЭкономикаАнтон МусатовВТБ ЛизингАвтоВАЗLada VestaАвто
 
 
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