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Кубань направила 8 млрд руб на обновление систем водоснабжения в 2024 году
Кубань направила 8 млрд руб на обновление систем водоснабжения в 2024 году - РИА Новости, 23.09.2024
Кубань направила 8 млрд руб на обновление систем водоснабжения в 2024 году
Власти Краснодарского края направили на строительство и реконструкцию систем водоснабжения более 8 миллиардов рублей, сообщил журналистам губернатор Вениамин... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T19:36
2024-09-23T19:36
2024-09-23T19:36
краснодарский край
жкх
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР 23 сен - РИА Новости. Власти Краснодарского края направили на строительство и реконструкцию систем водоснабжения более 8 миллиардов рублей, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев. "Задача обновления и развития систем водоснабжения и водоотведения для нашего края всегда актуальна. От качества питьевой воды зависит комфорт 6 миллионов жителей и 18 миллионов отдыхающих. Главный курорт страны – Сочи, всероссийская детская здравница Анапа, Геленджик, Туапсе, Новороссийск – все эти города нуждаются в качественном водоснабжении... Из краевого бюджета мы направляем немалые средства на их ремонт и модернизацию. Только в этом году на строительство, реконструкцию и капремонт скважин, водозаборов, водоводов, очистных сооружений выделили более 8 миллиардов рублей", – передаёт пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Губернатор добавил, что некоторые водозаборы построены еще в середине прошлого века, а износ сетей составляет 80-90%. Из-за чего решение проблемы в регионе требует большого финансирования, поэтому власти привлекают концессии.
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жкх, краснодарский край, вениамин кондратьев, общество
Краснодарский край, ЖКХ, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Общество