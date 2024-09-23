https://ria.ru/20240923/kuban-1974305222.html

Кубань направила 8 млрд руб на обновление систем водоснабжения в 2024 году

Кубань направила 8 млрд руб на обновление систем водоснабжения в 2024 году - РИА Новости, 23.09.2024

Кубань направила 8 млрд руб на обновление систем водоснабжения в 2024 году

Власти Краснодарского края направили на строительство и реконструкцию систем водоснабжения более 8 миллиардов рублей, сообщил журналистам губернатор Вениамин... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T19:36

2024-09-23T19:36

2024-09-23T19:36

краснодарский край

жкх

краснодарский край

вениамин кондратьев

общество

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КРАСНОДАР 23 сен - РИА Новости. Власти Краснодарского края направили на строительство и реконструкцию систем водоснабжения более 8 миллиардов рублей, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев. "Задача обновления и развития систем водоснабжения и водоотведения для нашего края всегда актуальна. От качества питьевой воды зависит комфорт 6 миллионов жителей и 18 миллионов отдыхающих. Главный курорт страны – Сочи, всероссийская детская здравница Анапа, Геленджик, Туапсе, Новороссийск – все эти города нуждаются в качественном водоснабжении... Из краевого бюджета мы направляем немалые средства на их ремонт и модернизацию. Только в этом году на строительство, реконструкцию и капремонт скважин, водозаборов, водоводов, очистных сооружений выделили более 8 миллиардов рублей", – передаёт пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Губернатор добавил, что некоторые водозаборы построены еще в середине прошлого века, а износ сетей составляет 80-90%. Из-за чего решение проблемы в регионе требует большого финансирования, поэтому власти привлекают концессии.

https://ria.ru/20240923/natsproekt-1974304663.html

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жкх, краснодарский край, вениамин кондратьев, общество