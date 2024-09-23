В Иране членам КСИР запретили пользоваться средствами связи, пишет Reuters
Reuters: в КСИР запретили пользоваться средствами связи после взрывов в Ливане
© AP Photo / Hasan Sarbakhshian,fileСолдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР)
© AP Photo / Hasan Sarbakhshian,file
Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР). Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) запретил своим членам пользоваться средствами связи после многочисленных взрывов устройств в Ливане, передает агентство Reuters со ссылкой на источники в спецслужбах Ирана.
"КСИР приказал всем своим членам прекратить использовать любые средства связи после того, как на прошлой неделе в результате смертоносной атаки в Ливане взорвались тысячи пейджеров и раций, которыми пользовались их союзники в (ливанском шиитском движении - ред.) "Хезболлах", - пишет агентство.
Один из источников агентства также сообщил, что руководство КСИР глубоко обеспокоено произошедшим в Ливане и организовало масштабную операцию по проверке всех устройств. В рамках этого представители КСИР запросили у "Хезболлах" результаты технической экспертизы и некоторые образцы сдетонировавших устройств.
Иран также начал тщательное расследование в отношении личного состава КСИР, в особенности офицеров среднего и высшего звена, для выявления тех, кто может быть связан с израильскими спецслужбами и получает от них денежные вознаграждения.
"Это включает тщательную проверку их банковских счетов в Иране и за границей, а также истории их поездок и поездок их семей", - уточнил источник.
Как сообщают источники, меры безопасности на военных и ядерных объектах Ирана также были значительно усилены после взрывов в Ливане.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. В числе пострадавших оказался и посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах", власти Ливана и Иран возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
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