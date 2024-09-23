https://ria.ru/20240923/ksir-1974185793.html

В Иране членам КСИР запретили пользоваться средствами связи, пишет Reuters

В Иране членам КСИР запретили пользоваться средствами связи, пишет Reuters - РИА Новости, 23.09.2024

В Иране членам КСИР запретили пользоваться средствами связи, пишет Reuters

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) запретил своим членам пользоваться средствами связи после многочисленных взрывов... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T10:40

2024-09-23T10:40

2024-09-23T10:40

в мире

ливан

иран

израиль

хезболла

детонация сотен пейджеров в ливане

корпус стражей исламской революции

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) запретил своим членам пользоваться средствами связи после многочисленных взрывов устройств в Ливане, передает агентство Reuters со ссылкой на источники в спецслужбах Ирана. "КСИР приказал всем своим членам прекратить использовать любые средства связи после того, как на прошлой неделе в результате смертоносной атаки в Ливане взорвались тысячи пейджеров и раций, которыми пользовались их союзники в (ливанском шиитском движении - ред.) "Хезболлах", - пишет агентство. Один из источников агентства также сообщил, что руководство КСИР глубоко обеспокоено произошедшим в Ливане и организовало масштабную операцию по проверке всех устройств. В рамках этого представители КСИР запросили у "Хезболлах" результаты технической экспертизы и некоторые образцы сдетонировавших устройств. Иран также начал тщательное расследование в отношении личного состава КСИР, в особенности офицеров среднего и высшего звена, для выявления тех, кто может быть связан с израильскими спецслужбами и получает от них денежные вознаграждения. "Это включает тщательную проверку их банковских счетов в Иране и за границей, а также истории их поездок и поездок их семей", - уточнил источник. Как сообщают источники, меры безопасности на военных и ядерных объектах Ирана также были значительно усилены после взрывов в Ливане. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. В числе пострадавших оказался и посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах", власти Ливана и Иран возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.

https://ria.ru/20240922/front-1973845155.html

https://ria.ru/20240921/pagers-1973883627.html

https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ливан, иран, израиль, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане, корпус стражей исламской революции