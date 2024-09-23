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В Иране членам КСИР запретили пользоваться средствами связи, пишет Reuters - РИА Новости, 23.09.2024
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10:40 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/ksir-1974185793.html
В Иране членам КСИР запретили пользоваться средствами связи, пишет Reuters
В Иране членам КСИР запретили пользоваться средствами связи, пишет Reuters - РИА Новости, 23.09.2024
В Иране членам КСИР запретили пользоваться средствами связи, пишет Reuters
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) запретил своим членам пользоваться средствами связи после многочисленных взрывов... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T10:40
2024-09-23T10:40
в мире
ливан
иран
израиль
хезболла
детонация сотен пейджеров в ливане
корпус стражей исламской революции
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) запретил своим членам пользоваться средствами связи после многочисленных взрывов устройств в Ливане, передает агентство Reuters со ссылкой на источники в спецслужбах Ирана. "КСИР приказал всем своим членам прекратить использовать любые средства связи после того, как на прошлой неделе в результате смертоносной атаки в Ливане взорвались тысячи пейджеров и раций, которыми пользовались их союзники в (ливанском шиитском движении - ред.) "Хезболлах", - пишет агентство. Один из источников агентства также сообщил, что руководство КСИР глубоко обеспокоено произошедшим в Ливане и организовало масштабную операцию по проверке всех устройств. В рамках этого представители КСИР запросили у "Хезболлах" результаты технической экспертизы и некоторые образцы сдетонировавших устройств. Иран также начал тщательное расследование в отношении личного состава КСИР, в особенности офицеров среднего и высшего звена, для выявления тех, кто может быть связан с израильскими спецслужбами и получает от них денежные вознаграждения. "Это включает тщательную проверку их банковских счетов в Иране и за границей, а также истории их поездок и поездок их семей", - уточнил источник. Как сообщают источники, меры безопасности на военных и ядерных объектах Ирана также были значительно усилены после взрывов в Ливане. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. В числе пострадавших оказался и посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах", власти Ливана и Иран возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
https://ria.ru/20240922/front-1973845155.html
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в мире, ливан, иран, израиль, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане, корпус стражей исламской революции
В мире, Ливан, Иран, Израиль, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане, Корпус стражей исламской революции
В Иране членам КСИР запретили пользоваться средствами связи, пишет Reuters

Reuters: в КСИР запретили пользоваться средствами связи после взрывов в Ливане

© AP Photo / Hasan Sarbakhshian,fileСолдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР)
Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР) - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Hasan Sarbakhshian,file
Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР). Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) запретил своим членам пользоваться средствами связи после многочисленных взрывов устройств в Ливане, передает агентство Reuters со ссылкой на источники в спецслужбах Ирана.
"КСИР приказал всем своим членам прекратить использовать любые средства связи после того, как на прошлой неделе в результате смертоносной атаки в Ливане взорвались тысячи пейджеров и раций, которыми пользовались их союзники в (ливанском шиитском движении - ред.) "Хезболлах", - пишет агентство.
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Один из источников агентства также сообщил, что руководство КСИР глубоко обеспокоено произошедшим в Ливане и организовало масштабную операцию по проверке всех устройств. В рамках этого представители КСИР запросили у "Хезболлах" результаты технической экспертизы и некоторые образцы сдетонировавших устройств.
Иран также начал тщательное расследование в отношении личного состава КСИР, в особенности офицеров среднего и высшего звена, для выявления тех, кто может быть связан с израильскими спецслужбами и получает от них денежные вознаграждения.
"Это включает тщательную проверку их банковских счетов в Иране и за границей, а также истории их поездок и поездок их семей", - уточнил источник.
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Как сообщают источники, меры безопасности на военных и ядерных объектах Ирана также были значительно усилены после взрывов в Ливане.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. В числе пострадавших оказался и посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах", власти Ливана и Иран возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
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В миреЛиванИранИзраильХезболлаДетонация сотен пейджеров в ЛиванеКорпус стражей исламской революции
 
 
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