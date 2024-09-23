https://ria.ru/20240923/krokus-1974154972.html

Страховые компании выплатили пострадавшим в "Крокусе" 51 миллион рублей

Страховые компании выплатили пострадавшим в "Крокусе" 51 миллион рублей - РИА Новости, 23.09.2024

Страховые компании выплатили пострадавшим в "Крокусе" 51 миллион рублей

Российские страховщики выплатили пострадавшим при теракте в "Крокус сити холле" почти 51 миллион рублей, эта сумма включает в себя страховые выплаты... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T04:38

2024-09-23T04:38

2024-09-23T14:25

крокус

общество

красногорск

игорь иванов

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости, Елена Лыкова. Российские страховщики выплатили пострадавшим при теракте в "Крокус сити холле" почти 51 миллион рублей, эта сумма включает в себя страховые выплаты родственникам погибших и выплаты банкам по ипотечным кредитам, рассказали РИА Новости представители компаний.При этом, как уточнили агентству в страховых компаниях, сумма компенсаций может еще вырасти.Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.Среди опрошенных компаний — "РЕСО-Гарантия", "Росгосстрах", "Совкомбанк Страхование жизни", страховой дом ВСК, "Согласие", страховые компании Сбербанка, "Зетта Страхование жизни"."Страховые компании "Сбера", "СберСтрахование" и "СберСтрахование жизни", в полном объеме произвели выплаты в связи с трагедией в "Крокус Сити Холле", <...> "СберСтрахование жизни" выплатила пострадавшим и наследникам погибших в связи с ситуацией в "Крокус Сити Холле" 13,2 миллиона рублей. Выплаты произведены по 21 случаю, связанному с рисками травм и ухода из жизни", — рассказали в пресс-службе страховых компаний "Сбера"."РЕСО-Гарантия" произвела две выплаты по страхованию жизни и здоровья в связи с терактом в "Крокусе". Погибший был застрахован по коллективному договору страхования от несчастных случаев (НС). Риск "терроризм" покрывался этим договором, в договоре был назначен выгодоприобретатель - вдова. В конце марта была произведена выплата в размере полной страховой суммы – около 1 миллиона рублей", - рассказал вице-президент "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов.Еще одну выплату в размере более 25 тысяч рублей компания перечислила застрахованному по индивидуальному договору страхования от несчастных случаев за полученные во время теракта ожоги и порезы, сообщил он.Трагедия в "Крокусе" затронула несколько клиентов "Росгосстраха" - по рискам по ипотечному страхованию (один человек), страхованию от несчастного случая (два человека) и по ДМС (три человека), рассказали в пресс-службе."Клиент по ипотечному страхованию погиб, "Росгосстрах" связался с его представителем, страховая сумма к возмещению по этому полису составляет 3 миллиона рублей. Один из клиентов получил оперативную выплату по травме. Страховая сумма по риску ухода из жизни по второму клиенту составляет 1 миллион рублей (полагается наследникам)", - сообщили в компании."После теракта, произошедшего в концертном зале "Крокус Сити Холл" весной этого года, в страховую компанию "Согласие" поступило заявление на выплату страхового возмещения в связи с гибелью 39-летней жительницы Подмосковья. Женщина была застрахована в "Согласии" по договору ипотечного страхования. "Согласие" обеспечило исполнение кредитных обязательств перед банком и выплатило более 2,845 миллиона рублей. Других обращений после этих трагических событий в СК "Согласие" не поступало", - поделились в пресс-службе компании.В пресс-службах группы "Зетта Страхование" и "Ренессанс Страхование" отметили, что новых заявлений с конца мая этого года не поступало. В "Зетта Страховании" напомнили, что в апреле в компанию поступило одно обращение по личному страхованию. Клиент, который находился в концертном зале, получил страховое возмещение по полису страхования от несчастного случая.В пресс-службе "Ренессанс Страхования" также напомнили, что ранее в компанию обратились два клиента, пострадавших при событиях в "Крокус Сити Холл", компания выплатила по обоим случаям общую сумму до 10 миллионов рублей."В страховой дом ВСК всего поступило 2 обращения. К сожалению, среди погибших оказался наш клиент. Обращение было урегулировано в упрощенном порядке в кратчайшие сроки (компания сама собрала недостающие документы). Еще один наш клиент, находившийся на мероприятии, получил травмы. Он получил от ВСК выплату по временной нетрудоспособности, также включенную в качестве страхового риска в страховой полис. Обращение также было урегулировано в кратчайшие сроки", - отметили в ВСК.Ранее в июле "Ингосстрах" сообщал "РИА Новости", что урегулировал в упрощенном порядке убытки граждан, чье здоровье или имущество пострадало при теракте в "Крокусе", в то же время риск "теракт" не был включен клиентом в договор страхования гражданской ответственности.В компании "Согаз" рассказали, что по договорам страхования жизни и здоровья на сегодня выплачено 14,4 миллиона рублей."Совкомбанк Страхование жизни" выплатила правопреемникам пострадавших в результате террористического акта в концертном зале "Крокус Сити Холл" 5,4 миллиона рублей. На сегодняшний день по данному событию в компанию поступило шесть обращений (риск "смерть"). Все обращения урегулированы, при этом одна из выплат была осуществлена по решению руководства "Совкомбанк Страхование жизни", несмотря на то, что риск "смерть" не входил в полисные условия", - рассказали в компании."Обращения происходили в рамках кредитного страхования жизни, коллективного страхования жизни, индивидуального страхования жизни", - добавили там же.Также страховые компании оплатили медрасходы пострадавших и психологов.

https://ria.ru/20240922/krokus-1974101443.html

https://ria.ru/20240922/panikhida-1974086783.html

https://ria.ru/20240922/postradavshie-1974050502.html

https://ria.ru/20240921/krokus-1973961002.html

https://ria.ru/20240922/krokus-1974056654.html

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крокус, общество, красногорск, игорь иванов, крокус сити холл, московская область (подмосковье)