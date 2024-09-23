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В России разработали прототипы двигателей для полетов в дальний космос
В России разработали прототипы двигателей для полетов в дальний космос - РИА Новости, 23.09.2024
В России разработали прототипы двигателей для полетов в дальний космос
Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" разработал прототипы ракетных двигателей для полетов в дальний космос, сообщил глава центра Михаил... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T14:02
2024-09-23T14:02
2024-09-23T17:25
космос - риа наука
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михаил ковальчук
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рд-180
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" разработал прототипы ракетных двигателей для полетов в дальний космос, сообщил глава центра Михаил Ковальчук на встрече с президентом Владимиром Путиным."Сейчас все дальнейшее освоение космоса связано с двумя вещами. Первое — это принципиально новые двигатели. Если мы задумаемся, <…> мы летаем сегодня в космос, как Мюнхгаузен на ядре. У нас двигатель РД-180 отработал три сотни секунд, дал пинка — и мы полетели по баллистическим траекториям, на которые мы не можем повлиять. А нам надо барражировать, пристать к Луне", — сказал Ковальчук.Сейчас же, по его словам, у института есть прототипы двигателей, которые обеспечивают совершенно иную тягу и иные возможности для полета в дальний космос.Сейчас в России разрабатывается новый космический корабль "Орел", который придет на смену пилотируемым "Союзам". Он предназначен для доставки людей и грузов на космические станции, а также должен стать одним из ключевых элементов российской лунной программы.
https://ria.ru/20240608/manturov-1951644989.html
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космос - риа наука, курчатовский институт, россия, михаил ковальчук, владимир путин, рд-180, наука, российские инновации, технологическое лидерство
Космос - РИА Наука, Курчатовский институт, Наука, Россия, Михаил Ковальчук, Владимир Путин, РД-180, Наука, Российские инновации, Технологическое лидерство
В России разработали прототипы двигателей для полетов в дальний космос
Курчатовский институт создал прототипы двигателей для полетов в дальний космос