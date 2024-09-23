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В России разработали прототипы двигателей для полетов в дальний космос - РИА Новости, 23.09.2024
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Наука
 
14:02 23.09.2024 (обновлено: 17:25 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/kosmos-1974239642.html
В России разработали прототипы двигателей для полетов в дальний космос
В России разработали прототипы двигателей для полетов в дальний космос - РИА Новости, 23.09.2024
В России разработали прототипы двигателей для полетов в дальний космос
Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" разработал прототипы ракетных двигателей для полетов в дальний космос, сообщил глава центра Михаил... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T14:02
2024-09-23T17:25
космос - риа наука
курчатовский институт
наука
россия
михаил ковальчук
владимир путин
рд-180
наука
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" разработал прототипы ракетных двигателей для полетов в дальний космос, сообщил глава центра Михаил Ковальчук на встрече с президентом Владимиром Путиным.&quot;Сейчас все дальнейшее освоение космоса связано с двумя вещами. Первое — это принципиально новые двигатели. Если мы задумаемся, &lt;…&gt; мы летаем сегодня в космос, как Мюнхгаузен на ядре. У нас двигатель РД-180 отработал три сотни секунд, дал пинка — и мы полетели по баллистическим траекториям, на которые мы не можем повлиять. А нам надо барражировать, пристать к Луне&quot;, — сказал Ковальчук.Сейчас же, по его словам, у института есть прототипы двигателей, которые обеспечивают совершенно иную тягу и иные возможности для полета в дальний космос.Сейчас в России разрабатывается новый космический корабль "Орел", который придет на смену пилотируемым "Союзам". Он предназначен для доставки людей и грузов на космические станции, а также должен стать одним из ключевых элементов российской лунной программы.
https://ria.ru/20240608/manturov-1951644989.html
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космос - риа наука, курчатовский институт, россия, михаил ковальчук, владимир путин, рд-180, наука, российские инновации, технологическое лидерство
Космос - РИА Наука, Курчатовский институт, Наука, Россия, Михаил Ковальчук, Владимир Путин, РД-180, Наука, Российские инновации, Технологическое лидерство
В России разработали прототипы двигателей для полетов в дальний космос

Курчатовский институт создал прототипы двигателей для полетов в дальний космос

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и глава Курчатовского института Михаил Ковальчук во время встречи
Президент Владимир Путин и глава Курчатовского института Михаил Ковальчук во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин и глава Курчатовского института Михаил Ковальчук во время встречи
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" разработал прототипы ракетных двигателей для полетов в дальний космос, сообщил глава центра Михаил Ковальчук на встрече с президентом Владимиром Путиным.
«

"Сейчас все дальнейшее освоение космоса связано с двумя вещами. Первое — это принципиально новые двигатели. Если мы задумаемся, <…> мы летаем сегодня в космос, как Мюнхгаузен на ядре. У нас двигатель РД-180 отработал три сотни секунд, дал пинка — и мы полетели по баллистическим траекториям, на которые мы не можем повлиять. А нам надо барражировать, пристать к Луне", — сказал Ковальчук.

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Сейчас же, по его словам, у института есть прототипы двигателей, которые обеспечивают совершенно иную тягу и иные возможности для полета в дальний космос.

Курчатовский институт создан 12 апреля 1943 года для разработки советского ядерного оружия. Впоследствии он стал родоначальником множества уникальных мирных технологий. Под эгидой института объединена значительная часть научного потенциала России в области ядерной физики, энергетики, материаловедения, биологии и генетики, а также информационных технологий. Среди основных направлений, определенных программой деятельности на 2023-2027 годы, — развитие ядерных технологий, исследования в области создания новых материалов, генетики и биотехнологий, а также разработка природоподобных технологий.

Сейчас в России разрабатывается новый космический корабль "Орел", который придет на смену пилотируемым "Союзам". Он предназначен для доставки людей и грузов на космические станции, а также должен стать одним из ключевых элементов российской лунной программы.
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НаукаКосмос - РИА НаукаКурчатовский институтРоссияМихаил КовальчукВладимир ПутинРД-180НаукаРоссийские инновацииТехнологическое лидерство
 
 
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