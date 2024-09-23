https://ria.ru/20240923/kosmos-1974239642.html

В России разработали прототипы двигателей для полетов в дальний космос

В России разработали прототипы двигателей для полетов в дальний космос - РИА Новости, 23.09.2024

В России разработали прототипы двигателей для полетов в дальний космос

Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" разработал прототипы ракетных двигателей для полетов в дальний космос, сообщил глава центра Михаил... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T14:02

2024-09-23T14:02

2024-09-23T17:25

космос - риа наука

курчатовский институт

наука

россия

михаил ковальчук

владимир путин

рд-180

наука

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" разработал прототипы ракетных двигателей для полетов в дальний космос, сообщил глава центра Михаил Ковальчук на встрече с президентом Владимиром Путиным."Сейчас все дальнейшее освоение космоса связано с двумя вещами. Первое — это принципиально новые двигатели. Если мы задумаемся, <…> мы летаем сегодня в космос, как Мюнхгаузен на ядре. У нас двигатель РД-180 отработал три сотни секунд, дал пинка — и мы полетели по баллистическим траекториям, на которые мы не можем повлиять. А нам надо барражировать, пристать к Луне", — сказал Ковальчук.Сейчас же, по его словам, у института есть прототипы двигателей, которые обеспечивают совершенно иную тягу и иные возможности для полета в дальний космос.Сейчас в России разрабатывается новый космический корабль "Орел", который придет на смену пилотируемым "Союзам". Он предназначен для доставки людей и грузов на космические станции, а также должен стать одним из ключевых элементов российской лунной программы.

https://ria.ru/20240608/manturov-1951644989.html

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