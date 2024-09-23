https://ria.ru/20240923/kosmos-1974204019.html

"Союз МС-25" с экипажем отстыковался от МКС

"Союз МС-25" с экипажем отстыковался от МКС - РИА Новости, 23.09.2024

"Союз МС-25" с экипажем отстыковался от МКС

Корабль "Союз МС-25" с экипажем отстыковался от Международной космической станции перед возвращением на Землю, передаёт корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T11:40

2024-09-23T11:40

2024-09-23T11:41

космос - риа наука

земля

олег кононенко

николай чуб

алексей овчинин

центр управления полетами

наса

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КОРОЛЁВ (Московская обл.), 23 сен - РИА Новости. Корабль "Союз МС-25" с экипажем отстыковался от Международной космической станции перед возвращением на Землю, передаёт корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полётами. Как ожидается, двигательная установка корабля включится на торможение в 14.06 мск, после чего "Союз МС-25" сойдёт с орбиты, разделится на отсеки в 14.34 мск, а его спускаемый аппарат войдёт в плотные слои атмосферы в 14.37. Основной парашют раскроется над капсулой с экипажем в 14.45 мск, её посадка ожидается в 15.00 в 147 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган. На Землю возвращаются российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американка Трейси Дайсон. Для Кононенко это был пятый полёт, он стал первым человеком, суммарно пробывшим в космосе более тысячи суток, сейчас его налёт составляет 1111 суток. Чуб оказался на орбите первый раз. Он прибыл на МКС вместе с Кононенко 15 сентября на "Союзе МС-24", сейчас космонавтам принадлежит новый рекорд продолжительности одной миссии на МКС - 374 суток. Дайсон была в космосе в третий раз (всего - 373 суток). На станции остались российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Гребёнкин, астронавты НАСА Дональд Петтит, Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс, Барри Уилмор и Сунита Уильямс.

https://ria.ru/20240911/roskosmos-1972188919.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, земля, олег кононенко, николай чуб, алексей овчинин, центр управления полетами, наса