https://ria.ru/20240923/kosmos-1974204019.html
"Союз МС-25" с экипажем отстыковался от МКС
"Союз МС-25" с экипажем отстыковался от МКС - РИА Новости, 23.09.2024
"Союз МС-25" с экипажем отстыковался от МКС
Корабль "Союз МС-25" с экипажем отстыковался от Международной космической станции перед возвращением на Землю, передаёт корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T11:40
2024-09-23T11:40
2024-09-23T11:41
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николай чуб
алексей овчинин
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КОРОЛЁВ (Московская обл.), 23 сен - РИА Новости. Корабль "Союз МС-25" с экипажем отстыковался от Международной космической станции перед возвращением на Землю, передаёт корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полётами. Как ожидается, двигательная установка корабля включится на торможение в 14.06 мск, после чего "Союз МС-25" сойдёт с орбиты, разделится на отсеки в 14.34 мск, а его спускаемый аппарат войдёт в плотные слои атмосферы в 14.37. Основной парашют раскроется над капсулой с экипажем в 14.45 мск, её посадка ожидается в 15.00 в 147 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган. На Землю возвращаются российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американка Трейси Дайсон. Для Кононенко это был пятый полёт, он стал первым человеком, суммарно пробывшим в космосе более тысячи суток, сейчас его налёт составляет 1111 суток. Чуб оказался на орбите первый раз. Он прибыл на МКС вместе с Кононенко 15 сентября на "Союзе МС-24", сейчас космонавтам принадлежит новый рекорд продолжительности одной миссии на МКС - 374 суток. Дайсон была в космосе в третий раз (всего - 373 суток). На станции остались российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Гребёнкин, астронавты НАСА Дональд Петтит, Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс, Барри Уилмор и Сунита Уильямс.
https://ria.ru/20240911/roskosmos-1972188919.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, земля, олег кононенко, николай чуб, алексей овчинин, центр управления полетами, наса
Космос - РИА Наука, Земля, Олег Кононенко, Николай Чуб, Алексей Овчинин, Центр управления полетами, НАСА
"Союз МС-25" с экипажем отстыковался от МКС
"Союз МС-25" с Кононенко и Чубом отстыковался от МКС перед возвращением на Землю
КОРОЛЁВ (Московская обл.), 23 сен - РИА Новости. Корабль "Союз МС-25" с экипажем отстыковался от Международной космической станции перед возвращением на Землю, передаёт корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полётами.
Как ожидается, двигательная установка корабля включится на торможение в 14.06 мск, после чего "Союз МС-25" сойдёт с орбиты, разделится на отсеки в 14.34 мск, а его спускаемый аппарат войдёт в плотные слои атмосферы в 14.37. Основной парашют раскроется над капсулой с экипажем в 14.45 мск, её посадка ожидается в 15.00 в 147 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган.
На Землю возвращаются российские космонавты Олег Кононенко
и Николай Чуб
, а также американка Трейси Дайсон.
Для Кононенко это был пятый полёт, он стал первым человеком, суммарно пробывшим в космосе более тысячи суток, сейчас его налёт составляет 1111 суток. Чуб оказался на орбите первый раз. Он прибыл на МКС вместе с Кононенко 15 сентября на "Союзе МС-24", сейчас космонавтам принадлежит новый рекорд продолжительности одной миссии на МКС - 374 суток. Дайсон была в космосе в третий раз (всего - 373 суток).
На станции остались российские космонавты Алексей Овчинин
, Иван Вагнер
и Александр Гребёнкин
, астронавты НАСА
Дональд Петтит, Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс
, Барри Уилмор
и Сунита Уильямс.