https://ria.ru/20240923/konflikt-1974327653.html

ЮНИСЕФ призвал к деэскалации конфликта между Ливаном и Израилем

ЮНИСЕФ призвал к деэскалации конфликта между Ливаном и Израилем - РИА Новости, 23.09.2024

ЮНИСЕФ призвал к деэскалации конфликта между Ливаном и Израилем

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призывает к деэскалации конфликта между Ливаном и Израилем на фоне гибели по меньшей мере 24 детей в понедельник на юге Ливана,... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T23:40

2024-09-23T23:40

2024-09-23T23:40

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хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЖЕНЕВА, 23 сен - РИА Новости. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призывает к деэскалации конфликта между Ливаном и Израилем на фоне гибели по меньшей мере 24 детей в понедельник на юге Ливана, говорится в заявлении главы организации Кэтрин Рассел. "Я глубоко встревожена продолжающейся волной смертоносных нападений в Ливане и Израиле, которые, как сообщается, сегодня унесли жизни по меньшей мере 24 детей на юге Ливана. ЮНИСЕФ настоятельно призывает к немедленной деэскалации", - сказано в опубликованном документе на сайте организации. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около трех тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.

https://ria.ru/20240923/udar-1974310072.html

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в мире, ливан, израиль, бейрут, юнисеф, оон, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году