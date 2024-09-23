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Мишустин рассказал о росте производства компьютеров - РИА Новости, 23.09.2024
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12:04 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/kompyutery-1974213522.html
Мишустин рассказал о росте производства компьютеров
Мишустин рассказал о росте производства компьютеров - РИА Новости, 23.09.2024
Мишустин рассказал о росте производства компьютеров
Производство компьютеров и их частей в РФ за семь месяцев текущего года увеличилось на 16%, телеком-аппаратуры - на 40%, радиолокационной и радионавигационной... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T12:04
2024-09-23T12:04
технологии
россия
михаил мишустин
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СОЧИ, 23 сен - РИА Новости. Производство компьютеров и их частей в РФ за семь месяцев текущего года увеличилось на 16%, телеком-аппаратуры - на 40%, радиолокационной и радионавигационной аппаратуры - почти на 60%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Производство компьютеров, их частей и принад­лежностей за семь месяцев года увеличилось на 16 процентов. Коммуникационной, радио- и телеви­зионной передающей аппаратуры, а также телевизионных камер - на 40 процентов. А радиолокацион­ной, радионавигационной и радио­аппаратуры дистанционного управле­ния - почти на 60 процентов", - сказал Мишустин на пленарном заседании форума "Микроэлектроника-2024". Он также отметил, что в результате реализации ранее поддержанных проектов в прошлом году на рынок был выведен целый ряд отечественных технологических реше­ний, включая автономный программно-аппаратный комплекс для 3D-печати.
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технологии, россия, михаил мишустин
Технологии, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о росте производства компьютеров

Мишустин: производство компьютеров за семь месяцев выросло на 16 процентов

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛиния сборки компьютеров на заводе электронного оборудования
Линия сборки компьютеров на заводе электронного оборудования - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Линия сборки компьютеров на заводе электронного оборудования. Архивное фото
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СОЧИ, 23 сен - РИА Новости. Производство компьютеров и их частей в РФ за семь месяцев текущего года увеличилось на 16%, телеком-аппаратуры - на 40%, радиолокационной и радионавигационной аппаратуры - почти на 60%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Производство компьютеров, их частей и принад­лежностей за семь месяцев года увеличилось на 16 процентов. Коммуникационной, радио- и телеви­зионной передающей аппаратуры, а также телевизионных камер - на 40 процентов. А радиолокацион­ной, радионавигационной и радио­аппаратуры дистанционного управле­ния - почти на 60 процентов", - сказал Мишустин на пленарном заседании форума "Микроэлектроника-2024".
Он также отметил, что в результате реализации ранее поддержанных проектов в прошлом году на рынок был выведен целый ряд отечественных технологических реше­ний, включая автономный программно-аппаратный комплекс для 3D-печати.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на выставке Российского форума Микроэлектроника 2024 - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
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