https://ria.ru/20240923/kompyutery-1974213522.html
Мишустин рассказал о росте производства компьютеров
Мишустин рассказал о росте производства компьютеров - РИА Новости, 23.09.2024
Мишустин рассказал о росте производства компьютеров
Производство компьютеров и их частей в РФ за семь месяцев текущего года увеличилось на 16%, телеком-аппаратуры - на 40%, радиолокационной и радионавигационной... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T12:04
2024-09-23T12:04
2024-09-23T12:04
технологии
россия
михаил мишустин
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СОЧИ, 23 сен - РИА Новости. Производство компьютеров и их частей в РФ за семь месяцев текущего года увеличилось на 16%, телеком-аппаратуры - на 40%, радиолокационной и радионавигационной аппаратуры - почти на 60%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Производство компьютеров, их частей и принадлежностей за семь месяцев года увеличилось на 16 процентов. Коммуникационной, радио- и телевизионной передающей аппаратуры, а также телевизионных камер - на 40 процентов. А радиолокационной, радионавигационной и радиоаппаратуры дистанционного управления - почти на 60 процентов", - сказал Мишустин на пленарном заседании форума "Микроэлектроника-2024". Он также отметил, что в результате реализации ранее поддержанных проектов в прошлом году на рынок был выведен целый ряд отечественных технологических решений, включая автономный программно-аппаратный комплекс для 3D-печати.
https://ria.ru/20240923/elektronika-1974213017.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, михаил мишустин
Технологии, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о росте производства компьютеров
Мишустин: производство компьютеров за семь месяцев выросло на 16 процентов
СОЧИ, 23 сен - РИА Новости. Производство компьютеров и их частей в РФ за семь месяцев текущего года увеличилось на 16%, телеком-аппаратуры - на 40%, радиолокационной и радионавигационной аппаратуры - почти на 60%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Производство компьютеров, их частей и принадлежностей за семь месяцев года увеличилось на 16 процентов. Коммуникационной, радио- и телевизионной передающей аппаратуры, а также телевизионных камер - на 40 процентов. А радиолокационной, радионавигационной и радиоаппаратуры дистанционного управления - почти на 60 процентов", - сказал Мишустин на пленарном заседании форума "Микроэлектроника-2024".
Он также отметил, что в результате реализации ранее поддержанных проектов в прошлом году на рынок был выведен целый ряд отечественных технологических решений, включая автономный программно-аппаратный комплекс для 3D-печати.