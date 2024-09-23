https://ria.ru/20240923/kompyutery-1974213522.html

Мишустин рассказал о росте производства компьютеров

Мишустин рассказал о росте производства компьютеров - РИА Новости, 23.09.2024

Мишустин рассказал о росте производства компьютеров

Производство компьютеров и их частей в РФ за семь месяцев текущего года увеличилось на 16%, телеком-аппаратуры - на 40%, радиолокационной и радионавигационной... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T12:04

2024-09-23T12:04

2024-09-23T12:04

технологии

россия

михаил мишустин

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СОЧИ, 23 сен - РИА Новости. Производство компьютеров и их частей в РФ за семь месяцев текущего года увеличилось на 16%, телеком-аппаратуры - на 40%, радиолокационной и радионавигационной аппаратуры - почти на 60%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Производство компьютеров, их частей и принад­лежностей за семь месяцев года увеличилось на 16 процентов. Коммуникационной, радио- и телеви­зионной передающей аппаратуры, а также телевизионных камер - на 40 процентов. А радиолокацион­ной, радионавигационной и радио­аппаратуры дистанционного управле­ния - почти на 60 процентов", - сказал Мишустин на пленарном заседании форума "Микроэлектроника-2024". Он также отметил, что в результате реализации ранее поддержанных проектов в прошлом году на рынок был выведен целый ряд отечественных технологических реше­ний, включая автономный программно-аппаратный комплекс для 3D-печати.

https://ria.ru/20240923/elektronika-1974213017.html

россия

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Ольга Фомченкова

технологии, россия, михаил мишустин