https://ria.ru/20240923/kitay-1974164111.html

Биржи АТР преимущественно растут на оптимизме инвесторов к экономике Китая

Биржи АТР преимущественно растут на оптимизме инвесторов к экономике Китая - РИА Новости, 23.09.2024

Биржи АТР преимущественно растут на оптимизме инвесторов к экономике Китая

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в понедельник на оптимизме инвесторов по отношению к экономическому... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T07:50

2024-09-23T07:50

2024-09-23T07:50

экономика

цены на нефть

китай

япония

атр

шанхайская фондовая биржа

hang seng index

kospi

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780477783_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b327cc7fb8f80e56fc265dcbec91a72.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости/Прайм. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в понедельник на оптимизме инвесторов по отношению к экономическому состоянию Китая, в Японии торги не проводятся в связи с выходным днем, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.33 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,72%, до 2 756,39 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,56%, до 1 502,97 пункта; гонконгский Hang Seng Index - на 0,6%, до 18 368 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимается на 0,22%, до 2 599,05 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,54%, до 8 165 пунктов. В понедельник биржи Японии закрыты в связи с выходным днем. По итогам торгов пятницы японский Nikkei 225 вырос на 1,67%, до 37 739,5 пункта. Аналитики отмечают оптимистические настроения участников азиатских рынков по отношению к экономике Китая после решения центробанка страны в пятницу, который сохранил учётную ставку - "по кредитам для первоклассных заемщиков" (LPR, loan prime rate) - на уровне 3,35%, как и ожидалось ранее. "Поддержка со стороны экономической политики, безусловно, помогает. В конечном счете, стимулирование потребителей к расходованию средств и укрепление их уверенности в экономике Китая будут иметь ключевое значение", - сказал агентству Блумберг специалист по азиатскому портфелю акций в Eastspring Investments Hong Kong Ltd Кен Вон (Ken Wong), комментируя это решение.

https://ria.ru/20240920/zerno-1973894988.html

https://ria.ru/20240923/neft-1974163077.html

китай

япония

атр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, китай, япония, атр, шанхайская фондовая биржа, hang seng index, kospi