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Биржи АТР преимущественно растут на оптимизме инвесторов к экономике Китая - РИА Новости, 23.09.2024
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07:50 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/kitay-1974164111.html
Биржи АТР преимущественно растут на оптимизме инвесторов к экономике Китая
Биржи АТР преимущественно растут на оптимизме инвесторов к экономике Китая - РИА Новости, 23.09.2024
Биржи АТР преимущественно растут на оптимизме инвесторов к экономике Китая
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в понедельник на оптимизме инвесторов по отношению к экономическому... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T07:50
2024-09-23T07:50
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости/Прайм. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в понедельник на оптимизме инвесторов по отношению к экономическому состоянию Китая, в Японии торги не проводятся в связи с выходным днем, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.33 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,72%, до 2 756,39 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,56%, до 1 502,97 пункта; гонконгский Hang Seng Index - на 0,6%, до 18 368 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимается на 0,22%, до 2 599,05 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 снижается на 0,54%, до 8 165 пунктов. В понедельник биржи Японии закрыты в связи с выходным днем. По итогам торгов пятницы японский Nikkei 225 вырос на 1,67%, до 37 739,5 пункта. Аналитики отмечают оптимистические настроения участников азиатских рынков по отношению к экономике Китая после решения центробанка страны в пятницу, который сохранил учётную ставку - "по кредитам для первоклассных заемщиков" (LPR, loan prime rate) - на уровне 3,35%, как и ожидалось ранее. "Поддержка со стороны экономической политики, безусловно, помогает. В конечном счете, стимулирование потребителей к расходованию средств и укрепление их уверенности в экономике Китая будут иметь ключевое значение", - сказал агентству Блумберг специалист по азиатскому портфелю акций в Eastspring Investments Hong Kong Ltd Кен Вон (Ken Wong), комментируя это решение.
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экономика, цены на нефть, китай, япония, атр, шанхайская фондовая биржа, hang seng index, kospi
Экономика, Цены на нефть, Китай, Япония, АТР, Шанхайская фондовая биржа, Hang Seng Index, KOSPI
Биржи АТР преимущественно растут на оптимизме инвесторов к экономике Китая

Биржи АТР преимущественно растут на оптимизме инвесторов в отношении Китая

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости/Прайм. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в понедельник на оптимизме инвесторов по отношению к экономическому состоянию Китая, в Японии торги не проводятся в связи с выходным днем, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 7.33 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,72%, до 2 756,39 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,56%, до 1 502,97 пункта; гонконгский Hang Seng Index - на 0,6%, до 18 368 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимается на 0,22%, до 2 599,05 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,54%, до 8 165 пунктов.
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В понедельник биржи Японии закрыты в связи с выходным днем. По итогам торгов пятницы японский Nikkei 225 вырос на 1,67%, до 37 739,5 пункта.
Аналитики отмечают оптимистические настроения участников азиатских рынков по отношению к экономике Китая после решения центробанка страны в пятницу, который сохранил учётную ставку - "по кредитам для первоклассных заемщиков" (LPR, loan prime rate) - на уровне 3,35%, как и ожидалось ранее.
"Поддержка со стороны экономической политики, безусловно, помогает. В конечном счете, стимулирование потребителей к расходованию средств и укрепление их уверенности в экономике Китая будут иметь ключевое значение", - сказал агентству Блумберг специалист по азиатскому портфелю акций в Eastspring Investments Hong Kong Ltd Кен Вон (Ken Wong), комментируя это решение.
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