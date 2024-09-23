https://ria.ru/20240923/kitay-1974162209.html

Власти КНР предупредили пользователей об атаках тайваньских хакеров

Власти КНР предупредили пользователей об атаках тайваньских хакеров - РИА Новости, 23.09.2024

Власти КНР предупредили пользователей об атаках тайваньских хакеров

Тайваньская группа хакеров под названием "Anonymous 64" осуществляет кибератаки на материковый Китай, Гонконг и Макао в попытке получить контроль над... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T07:11

2024-09-23T07:11

2024-09-23T07:11

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гонконг

макао

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ПЕКИН, 23 сен – РИА Новости. Тайваньская группа хакеров под названием "Anonymous 64" осуществляет кибератаки на материковый Китай, Гонконг и Макао в попытке получить контроль над интернет-порталами и наружными электронными экранами для размещения там контента, порочащего политическую систему материкового Китая, сообщает в понедельник министерство общественной безопасности КНР. "В этом году группа хакеров под названием "Anonymous 64" многократно осуществляла кибератаки на материковый Китай, Гонконг и Макао в попытке получить контроль над интернет-порталами, наружными электронными экранами и онлайн-телевидением, чтобы затем незаконно загружать и публиковать контент, который порочит политическую систему материкового Китая и основные вопросы государственной политики, искажать факты и распускать слухи", - говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что в ответ органы государственной безопасности КНР приняли незамедлительные и эффективные меры по устранению потенциальных угроз и негативных последствий. "Углубленное расследование установило, что организация "Anonymous 64" — это не обычные хакеры, а киберармия, поддерживаемая силами, выступающими за независимость Тайваня", - указано в заявлении. Вместе с тем утверждается, что "Anonymous 64" на самом деле является центром исследования интернет-среды, подчиняющимся властям Тайваня, который занимается ведением когнитивной кибервойны и медиавойны. Указано, что с момента своего создание группа "Anonymous 64" опубликовала более 70 веток для обсуждений в социальных сетях, используя так называемые результаты кибервойны для привлечения внимания и трафика. Министерство общественной безопасности КНР установило, что основными целями атак являются подключенные к сети интернет устройства, такие как наружные электронные экраны, торговые автоматы и онлайн-телевидение, а также порталы СМИ, авиакомпаний, колледжей и университетов, где хакеры пытаются создать иллюзию, что защита сетевой безопасности материкового Китая ненадежна. Однако после выяснилось, что результаты кибервойны, представленные группой "Anonymous 64", сильно преувеличены, так как большинство атакованных веб-сайтов представляли собой копии официальных веб-сайтов или зомби-страницы сайтов. "Органы государственной безопасности КНР напоминают соответствующим разработчикам аудио- и видеосистем, интернет-порталов, подразделениям по эксплуатации и техническому обслуживанию, а также интернет-пользователям о необходимости соблюдать превентивные меры обеспечения кибербезопасности, своевременно обновлять системы, устранять технические уязвимости, повышать надежность паролей, усиливать проверки, а также предотвращать различные виды кибератак", - указали в ведомстве. Власти также призывали интернет-пользователей не верить слухам и не распространять их, а также сразу же сообщать о кибератаках и диверсиях в органы госбезопасности при их обнаружении.

https://ria.ru/20240917/livan-1973257498.html

https://ria.ru/20240922/kiberbezopasnost-1974053718.html

https://ria.ru/20240918/minprosveschenie-1973464055.html

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в мире, технологии, китай, гонконг, макао