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Суд взыскал с Киркорова компенсацию морального вреда в пользу Успенской - РИА Новости, 23.09.2024
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Шоубиз
 
18:13 23.09.2024 (обновлено: 18:22 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/kirkorov-1974294042.html
Суд взыскал с Киркорова компенсацию морального вреда в пользу Успенской
Суд взыскал с Киркорова компенсацию морального вреда в пользу Успенской - РИА Новости, 23.09.2024
Суд взыскал с Киркорова компенсацию морального вреда в пользу Успенской
Таганский суд Москвы взыскал с артиста Филиппа Киркорова 90 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу певицы Любови Успенской за то, что тот назвал ее... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T18:13
2024-09-23T18:22
шоубиз
филипп киркоров
происшествия
любовь успенская
россия
москва
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Таганский суд Москвы взыскал с артиста Филиппа Киркорова 90 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу певицы Любови Успенской за то, что тот назвал ее "попрошайкой" в интервью, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Взыскать с Киркорова в пользу Успенской компенсацию морального вреда в размере 90 тысяч рублей", - огласила решение судья.Кроме того, суд обязал Киркорова опровергнуть данные сведения, сказанные артистом в адрес Успенской.Сегодня суд начал рассмотрение иска по существу. Успенская требовала 10 миллионов рублей компенсации и опровержения порочащих ее сведений - в интервью телеканалу "Муз-ТВ" Киркоров назвал певицу "попрошайкой", которая "клянчит шмотки и подарки".Ранее Замоскворецкий райсуд рассмотрел иск Киркорова к Успенской, поданный из-за ее слов о "женоненавистнике" в интервью журналистке Алене Жигаловой. Суд частично удовлетворил иск на 10 миллионов рублей, взыскав с Успенской около 280 тысяч рублей и обязав опровергнуть порочащие артиста сведения.Таганский суд Москвы рассматривал иск три с лишним часа. Сторона Киркорова заявила, что исковые требования они не признают и считают их незаконными. "Иск (Успенской - ред.) придуман и подан как ответная реакция на исковое заявление Киркорова",- сказал представитель артиста. Сам певец в суд не явился.Успенская хотела отсудить у Киркорова сумму в 10 миллионов рублей и чтобы тот опроверг сказанные о ней порочащие сведения.
https://ria.ru/20240923/uspenskaya-1974268138.html
https://ria.ru/20240823/kirkorov-1967942196.html
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филипп киркоров, происшествия, любовь успенская, россия, москва
Шоубиз, Филипп Киркоров, Происшествия, Любовь Успенская, Россия, Москва
Суд взыскал с Киркорова компенсацию морального вреда в пользу Успенской

Суд взыскал с Киркорова 90 тысяч рублей за то, что он назвал ее попрошайкой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров и певица Любовь Успенская
Певец Филипп Киркоров и певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Певец Филипп Киркоров и певица Любовь Успенская. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Таганский суд Москвы взыскал с артиста Филиппа Киркорова 90 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу певицы Любови Успенской за то, что тот назвал ее "попрошайкой" в интервью, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Взыскать с Киркорова в пользу Успенской компенсацию морального вреда в размере 90 тысяч рублей", - огласила решение судья.
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Кроме того, суд обязал Киркорова опровергнуть данные сведения, сказанные артистом в адрес Успенской.
Сегодня суд начал рассмотрение иска по существу. Успенская требовала 10 миллионов рублей компенсации и опровержения порочащих ее сведений - в интервью телеканалу "Муз-ТВ" Киркоров назвал певицу "попрошайкой", которая "клянчит шмотки и подарки".
Ранее Замоскворецкий райсуд рассмотрел иск Киркорова к Успенской, поданный из-за ее слов о "женоненавистнике" в интервью журналистке Алене Жигаловой. Суд частично удовлетворил иск на 10 миллионов рублей, взыскав с Успенской около 280 тысяч рублей и обязав опровергнуть порочащие артиста сведения.
Таганский суд Москвы рассматривал иск три с лишним часа. Сторона Киркорова заявила, что исковые требования они не признают и считают их незаконными. "Иск (Успенской - ред.) придуман и подан как ответная реакция на исковое заявление Киркорова",- сказал представитель артиста. Сам певец в суд не явился.
Успенская хотела отсудить у Киркорова сумму в 10 миллионов рублей и чтобы тот опроверг сказанные о ней порочащие сведения.
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ШоубизФилипп КиркоровПроисшествияЛюбовь УспенскаяРоссияМосква
 
 
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