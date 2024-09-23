https://ria.ru/20240923/khezbolla-1974278328.html

"Хезболла" заявила об ударах по складам северной группировки ЦАХАЛ

"Хезболла" заявила об ударах по складам северной группировки ЦАХАЛ - РИА Новости, 23.09.2024

"Хезболла" заявила об ударах по складам северной группировки ЦАХАЛ

Бойцы шиитского ливанского движения "Хезболла" нанесли удары по основным складам северной группировки армии Израиля, сообщает пресс-служба движения. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T17:09

2024-09-23T17:09

2024-09-23T17:22

в мире

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ливан

израиль

бейрут

детонация сотен пейджеров в ливане

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БЕЙРУТ, 23 сен - РИА Новости. Бойцы шиитского ливанского движения "Хезболла" нанесли удары по основным складам северной группировки армии Израиля, сообщает пресс-служба движения."Бойцы исламского сопротивления ("Хезболла" - ред.) ударили десятками ракет по основным складам северной группировки на базе Нимра", — говорится в заявлении.Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.

https://ria.ru/20240922/front-1973845155.html

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Ольга Фомченкова

в мире, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан, израиль, бейрут, детонация сотен пейджеров в ливане