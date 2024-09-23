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"Хезболла" заявила об ударах по складам северной группировки ЦАХАЛ - РИА Новости, 23.09.2024
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17:09 23.09.2024 (обновлено: 17:22 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/khezbolla-1974278328.html
"Хезболла" заявила об ударах по складам северной группировки ЦАХАЛ
"Хезболла" заявила об ударах по складам северной группировки ЦАХАЛ - РИА Новости, 23.09.2024
"Хезболла" заявила об ударах по складам северной группировки ЦАХАЛ
Бойцы шиитского ливанского движения "Хезболла" нанесли удары по основным складам северной группировки армии Израиля, сообщает пресс-служба движения. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T17:09
2024-09-23T17:22
в мире
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ливан
израиль
бейрут
детонация сотен пейджеров в ливане
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БЕЙРУТ, 23 сен - РИА Новости. Бойцы шиитского ливанского движения "Хезболла" нанесли удары по основным складам северной группировки армии Израиля, сообщает пресс-служба движения."Бойцы исламского сопротивления ("Хезболла" - ред.) ударили десятками ракет по основным складам северной группировки на базе Нимра", — говорится в заявлении.Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
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ливан
израиль
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в мире, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан, израиль, бейрут, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ливан, Израиль, Бейрут, Детонация сотен пейджеров в Ливане
"Хезболла" заявила об ударах по складам северной группировки ЦАХАЛ

"Хезболла" заявила об ударе по складам северной группировки ЦАХАЛ на базе Нимра

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБойцы движения "Хезболла"
Бойцы движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бойцы движения "Хезболла" . Архивное фото
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БЕЙРУТ, 23 сен - РИА Новости. Бойцы шиитского ливанского движения "Хезболла" нанесли удары по основным складам северной группировки армии Израиля, сообщает пресс-служба движения.
«
"Бойцы исламского сопротивления ("Хезболла" - ред.) ударили десятками ракет по основным складам северной группировки на базе Нимра", — говорится в заявлении.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
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В миреХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЛиванИзраильБейрутДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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