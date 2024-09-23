https://ria.ru/20240923/kbr-1974175687.html

В Кабардино-Балкарии задержали членов экстремистской религиозной ячейки

В Кабардино-Балкарии задержали членов экстремистской религиозной ячейки - РИА Новости, 23.09.2024

В Кабардино-Балкарии задержали членов экстремистской религиозной ячейки

В Кабардино-Балкарии задержали 15 членов экстремистской религиозной ячейки, применявших насильственные методы убеждения, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T09:47

2024-09-23T09:47

2024-09-23T14:32

происшествия

россия

баксанский район

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974179197_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_557f64de4eeb85f4da15490fe2b5d505.jpg

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В Кабардино-Балкарии задержали 15 членов экстремистской религиозной ячейки, применявших насильственные методы убеждения, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. "Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу по материалам УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике, Главного управления по противодействию экстремизму МВД России и МВД по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело в отношении Резуана Кангезова и его 14 соучастников", — заявила она. Кангезова подозревают в создании экстремистского сообщества, остальных — в участии в экстремистском сообществе. По данным следствия, в 2023 году Кангезов создал экстремистскую группу в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. Целью этой группы называется насильственное принуждение людей к взглядам экстремистов и подготовка преступлений на религиозной почве. Члены группы по указанию лидера применяли физическое и психологическое насилие к тем, кто был не согласен с их радикальными идеями, отметила Петренко. По местам жительства задержанных провели обыски, во время которых обнаружили запрещенную религиозную литературу. Следователи и оперативники продолжают собирать доказательства по делу, заключила представитель СК России.Позже стало известно, что суд арестовал всех задержанных на два месяца.

https://ria.ru/20240918/tatarstan-1973326840.html

россия

баксанский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания экстремистов в Кабардино-Балкарии ФСБ показала видео задержания экстремистов в Кабардино-Балкарии. 2024-09-23T09:47 true PT1M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, баксанский район, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)