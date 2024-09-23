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В Кабардино-Балкарии задержали членов экстремистской религиозной ячейки
В Кабардино-Балкарии задержали членов экстремистской религиозной ячейки - РИА Новости, 23.09.2024
В Кабардино-Балкарии задержали членов экстремистской религиозной ячейки
В Кабардино-Балкарии задержали 15 членов экстремистской религиозной ячейки, применявших насильственные методы убеждения, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T09:47
2024-09-23T09:47
2024-09-23T14:32
происшествия
россия
баксанский район
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В Кабардино-Балкарии задержали 15 членов экстремистской религиозной ячейки, применявших насильственные методы убеждения, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. "Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу по материалам УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике, Главного управления по противодействию экстремизму МВД России и МВД по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело в отношении Резуана Кангезова и его 14 соучастников", — заявила она. Кангезова подозревают в создании экстремистского сообщества, остальных — в участии в экстремистском сообществе. По данным следствия, в 2023 году Кангезов создал экстремистскую группу в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. Целью этой группы называется насильственное принуждение людей к взглядам экстремистов и подготовка преступлений на религиозной почве. Члены группы по указанию лидера применяли физическое и психологическое насилие к тем, кто был не согласен с их радикальными идеями, отметила Петренко. По местам жительства задержанных провели обыски, во время которых обнаружили запрещенную религиозную литературу. Следователи и оперативники продолжают собирать доказательства по делу, заключила представитель СК России.Позже стало известно, что суд арестовал всех задержанных на два месяца.
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Кадры задержания экстремистов в Кабардино-Балкарии
ФСБ показала видео задержания экстремистов в Кабардино-Балкарии.
2024-09-23T09:47
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происшествия, россия, баксанский район, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Баксанский район, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кабардино-Балкарии задержали членов экстремистской религиозной ячейки
СК: в Кабардино-Балкарии задержали 15 членов экстремистской религиозной ячейки