https://ria.ru/20240923/izrail-1974269194.html

К востоку от Хайфы объявили воздушную тревогу

К востоку от Хайфы объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.09.2024

К востоку от Хайфы объявили воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги прозвучали на обширной территории к востоку от Хайфы, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T16:34

2024-09-23T16:34

2024-09-23T16:34

хайфа

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

в мире

рафах (провинция)

армия обороны израиля (цахал)

хамас

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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 сен - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали на обширной территории к востоку от Хайфы, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Сирены прозвучали в районах центральной Галилеи, Ха-Амаким (Изреельская долина, регион к востоку от Хайфы - ред.) и Ха-Кармель. Подробности изучаются", - говорится в сообщении.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 41 тысячи человек, пострадали свыше 95 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240923/konflikt-1915630213.html

хайфа

израиль

рафах (провинция)

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хайфа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, в мире, рафах (провинция), армия обороны израиля (цахал), хамас