Эксперт оценил вероятность ударов по Бейруту со стороны Израиля
Эксперт Аль-Дорр: Израиль на данном этапе не будет наносить удары по Бейруту
© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный во время наземной операции в секторе Газа
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 23 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Израиль на данном этапе не будет наносить массированные удары по Бейруту, понимая, что такими действиями поставит под удар ливанского шиитского движения "Хезболлах" Тель-Авив и другие города в глубине израильских территорий, рассказал РИА Новости ливанский эксперт и аналитик Хасан Аль-Дорр.
Израильская авиация с утра понедельника наносит массированные удары по десяткам поселений на юге и востоке Ливана, под ударом находятся и окраины крупнейшего города на юге страны - Тира. По последним данным центра экстренных ситуаций минздрава Ливана, погибли 100 мирных граждан, 400 получили ранения.
"По моей оценке, они (Израиль - ред.) сейчас вынуждают жителей юга уйти. По принципу: жители юга в ответ на жителей севера оккупированной Палестины. Так как лидер "Хезболлах" заявил, что не даст израильтянам вернуться на север. Исходя из этого, не должны бить по Дахии (южный пригород Бейрута - ред.), так как такие удары означают полное отсутствие ограничений в войне, и будут нанесены удары по Тель-Авиву, и тогда ситуация окончательно выйдет из-под контроля", - сказал Аль-Дорр.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов произошла после массовой детонации средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которой погибли десятки человек, около трех тысяч получили ранения. Позже израильская авиация ударила по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рфаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.