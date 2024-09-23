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Эксперт оценил вероятность ударов по Бейруту со стороны Израиля - РИА Новости, 23.09.2024
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15:15 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/izrail-1974254236.html
Эксперт оценил вероятность ударов по Бейруту со стороны Израиля
Эксперт оценил вероятность ударов по Бейруту со стороны Израиля - РИА Новости, 23.09.2024
Эксперт оценил вероятность ударов по Бейруту со стороны Израиля
Израиль на данном этапе не будет наносить массированные удары по Бейруту, понимая, что такими действиями поставит под удар ливанского шиитского движения... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T15:15
2024-09-23T15:15
в мире
израиль
ливан
тель-авив
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
бейрут
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БЕЙРУТ, 23 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Израиль на данном этапе не будет наносить массированные удары по Бейруту, понимая, что такими действиями поставит под удар ливанского шиитского движения "Хезболлах" Тель-Авив и другие города в глубине израильских территорий, рассказал РИА Новости ливанский эксперт и аналитик Хасан Аль-Дорр. Израильская авиация с утра понедельника наносит массированные удары по десяткам поселений на юге и востоке Ливана, под ударом находятся и окраины крупнейшего города на юге страны - Тира. По последним данным центра экстренных ситуаций минздрава Ливана, погибли 100 мирных граждан, 400 получили ранения. "По моей оценке, они (Израиль - ред.) сейчас вынуждают жителей юга уйти. По принципу: жители юга в ответ на жителей севера оккупированной Палестины. Так как лидер "Хезболлах" заявил, что не даст израильтянам вернуться на север. Исходя из этого, не должны бить по Дахии (южный пригород Бейрута - ред.), так как такие удары означают полное отсутствие ограничений в войне, и будут нанесены удары по Тель-Авиву, и тогда ситуация окончательно выйдет из-под контроля", - сказал Аль-Дорр. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов произошла после массовой детонации средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которой погибли десятки человек, около трех тысяч получили ранения. Позже израильская авиация ударила по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рфаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
https://ria.ru/20240413/tsakhal-1939756204.html
израиль
ливан
тель-авив
бейрут
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в мире, израиль, ливан, тель-авив, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, бейрут
В мире, Израиль, Ливан, Тель-Авив, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Бейрут
Эксперт оценил вероятность ударов по Бейруту со стороны Израиля

Эксперт Аль-Дорр: Израиль на данном этапе не будет наносить удары по Бейруту

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный во время наземной операции в секторе Газа
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 23 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Израиль на данном этапе не будет наносить массированные удары по Бейруту, понимая, что такими действиями поставит под удар ливанского шиитского движения "Хезболлах" Тель-Авив и другие города в глубине израильских территорий, рассказал РИА Новости ливанский эксперт и аналитик Хасан Аль-Дорр.
Израильская авиация с утра понедельника наносит массированные удары по десяткам поселений на юге и востоке Ливана, под ударом находятся и окраины крупнейшего города на юге страны - Тира. По последним данным центра экстренных ситуаций минздрава Ливана, погибли 100 мирных граждан, 400 получили ранения.
"По моей оценке, они (Израиль - ред.) сейчас вынуждают жителей юга уйти. По принципу: жители юга в ответ на жителей севера оккупированной Палестины. Так как лидер "Хезболлах" заявил, что не даст израильтянам вернуться на север. Исходя из этого, не должны бить по Дахии (южный пригород Бейрута - ред.), так как такие удары означают полное отсутствие ограничений в войне, и будут нанесены удары по Тель-Авиву, и тогда ситуация окончательно выйдет из-под контроля", - сказал Аль-Дорр.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов произошла после массовой детонации средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которой погибли десятки человек, около трех тысяч получили ранения. Позже израильская авиация ударила по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рфаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
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В миреИзраильЛиванТель-АвивХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБейрут
 
 
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