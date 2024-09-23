https://ria.ru/20240923/ivanov-1974266587.html
По делу Тимура Иванова арестовали особняк в Чистом переулке в Москве
По делу Тимура Иванова арестовали особняк в Чистом переулке в Москве - РИА Новости, 23.09.2024
По делу Тимура Иванова арестовали особняк в Чистом переулке в Москве
Помещения особняка в Чистом переулке в центре Москвы арестовали по делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве,... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T16:11
2024-09-23T16:11
2024-09-23T16:36
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Помещения особняка в Чистом переулке в центре Москвы арестовали по делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве, следует из официальных судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.Речь идет о двух нежилых помещениях: одно — площадью почти 650 квадратных метров, второе — свыше 330. Cогласно сервисам проверки недвижимости, оба помещения относятся к особняку в Чистом переулке, одно из них оценивается почти в 73 миллиона рублей (по кадастровой стоимости).Согласно судебным материалам, недвижимость оформлена на предприятие, к которому имеет отношение фигурант дела.Иванова, курировавшего в Минобороны работу военно-строительного комплекса, задержали в конце апреля. Его и Сергея Бородина, которого следствие считает другом Иванова, обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере. По словам адвоката Мурада Мусаева, речь идет о сумме порядка миллиарда рублей. Вину бывший замминистра не признает.В даче взятки обвиняют соучредителя ООО "Олимпситистрой" Александра Фомина. Как утверждает следствие, он оказывал Иванову, Бородину и другим лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом или реконструкцией здания.Если суд признает обвиняемых виновными, то может оштрафовать их на сумму, в 70 или даже 100 раз превышающую размер взятки. Кроме того, у них могут конфисковать имущество, полученное в результате коррупционных преступлений.
https://ria.ru/20240914/ivanov-1972747480.html
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Москва, Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
По делу Тимура Иванова арестовали особняк в Чистом переулке в Москве
Суд: по делу Тимура Иванова арестовали два помещения особняка в Чистом переулке
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Помещения особняка в Чистом переулке в центре Москвы арестовали по делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве, следует из официальных судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Речь идет о двух нежилых помещениях: одно — площадью почти 650 квадратных метров, второе — свыше 330. Cогласно сервисам проверки недвижимости, оба помещения относятся к особняку в Чистом переулке, одно из них оценивается почти в 73 миллиона рублей (по кадастровой стоимости).
Согласно судебным материалам, недвижимость оформлена на предприятие, к которому имеет отношение фигурант дела.
Иванова, курировавшего в Минобороны работу военно-строительного комплекса, задержали в конце апреля. Его и Сергея Бородина
, которого следствие считает другом Иванова, обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере. По словам адвоката Мурада Мусаева, речь идет о сумме порядка миллиарда рублей. Вину бывший замминистра не признает.
В даче взятки обвиняют соучредителя ООО "Олимпситистрой" Александра Фомина
. Как утверждает следствие, он оказывал Иванову, Бородину и другим лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом или реконструкцией здания.
Если суд признает обвиняемых виновными, то может оштрафовать их на сумму, в 70 или даже 100 раз превышающую размер взятки. Кроме того, у них могут конфисковать имущество, полученное в результате коррупционных преступлений.