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Участник программы "Время героев" стал первым заместителем главы Ставрополя - РИА Новости, 23.09.2024
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10:22 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/gurtsiev-1974182426.html
Участник программы "Время героев" стал первым заместителем главы Ставрополя
Участник программы "Время героев" стал первым заместителем главы Ставрополя - РИА Новости, 23.09.2024
Участник программы "Время героев" стал первым заместителем главы Ставрополя
Участник программы "Время героев" Заур Гурциев стал первым заместителем главы Ставрополя, сообщается в Telegram-канале программы. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T10:22
2024-09-23T10:22
ставрополь
россия
владимир путин
программа "время героев"
политика
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Заур Гурциев стал первым заместителем главы Ставрополя, сообщается в Telegram-канале программы. "Участник программы "Время героев" Заур Гурциев стал первым заместителем главы города Ставрополя", - говорится в сообщении. По словам Гурциева, программа "Время героев" была очень насыщенная, что дало необходимый багаж знаний для перевода на государственную гражданскую службу Уточняется, что все детство Заур прожил в Ставрополе. Весь его карьерный путь до назначения в администрацию Ставрополя был связан с военной службой, с 2019 года Заур Гурциев возглавлял центр боевого управления (и взаимодействия авиации с сухопутными войсками) армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. "За время стажировки я изучил работу муниципалитета, в частности, его структурные подразделения, градостроительный комитет, комитет городского хозяйства, комитет экономического развития. Ознакомился с работой районов города. Знания, которые я получил на программе "Время героев", уже применяю в работе", - отметил Гурциев. При оглашении послания Федеральному собранию в феврале президент России Владимир Путин заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
https://ria.ru/20240614/vremya_geroev-1953013038.html
https://ria.ru/20240917/kondratev-1973155251.html
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ставрополь, россия, владимир путин, программа "время героев", политика
Ставрополь, Россия, Владимир Путин, Программа "Время героев", Политика
Участник программы "Время героев" стал первым заместителем главы Ставрополя

Участник программы "Время героев" Заур Гурциев стал первым замглавы Ставрополя

© Фото : ВРЕМЯ ГЕРОЕВ/TelegramЗаур Гурциев
Заур Гурциев - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : ВРЕМЯ ГЕРОЕВ/Telegram
Заур Гурциев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Заур Гурциев стал первым заместителем главы Ставрополя, сообщается в Telegram-канале программы.
"Участник программы "Время героев" Заур Гурциев стал первым заместителем главы города Ставрополя", - говорится в сообщении.
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По словам Гурциева, программа "Время героев" была очень насыщенная, что дало необходимый багаж знаний для перевода на государственную гражданскую службу
Уточняется, что все детство Заур прожил в Ставрополе. Весь его карьерный путь до назначения в администрацию Ставрополя был связан с военной службой, с 2019 года Заур Гурциев возглавлял центр боевого управления (и взаимодействия авиации с сухопутными войсками) армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.
"За время стажировки я изучил работу муниципалитета, в частности, его структурные подразделения, градостроительный комитет, комитет городского хозяйства, комитет экономического развития. Ознакомился с работой районов города. Знания, которые я получил на программе "Время героев", уже применяю в работе", - отметил Гурциев.
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Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
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СтавропольРоссияВладимир ПутинПрограмма "Время героев"Политика
 
 
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