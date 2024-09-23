https://ria.ru/20240923/gurtsiev-1974182426.html

Участник программы "Время героев" стал первым заместителем главы Ставрополя

Участник программы "Время героев" стал первым заместителем главы Ставрополя - РИА Новости, 23.09.2024

Участник программы "Время героев" стал первым заместителем главы Ставрополя

Участник программы "Время героев" Заур Гурциев стал первым заместителем главы Ставрополя, сообщается в Telegram-канале программы. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T10:22

2024-09-23T10:22

2024-09-23T10:22

ставрополь

россия

владимир путин

программа "время героев"

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974181730_0:46:640:406_1920x0_80_0_0_20209b6563d3801e8196ba4bb8499846.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Заур Гурциев стал первым заместителем главы Ставрополя, сообщается в Telegram-канале программы. "Участник программы "Время героев" Заур Гурциев стал первым заместителем главы города Ставрополя", - говорится в сообщении. По словам Гурциева, программа "Время героев" была очень насыщенная, что дало необходимый багаж знаний для перевода на государственную гражданскую службу Уточняется, что все детство Заур прожил в Ставрополе. Весь его карьерный путь до назначения в администрацию Ставрополя был связан с военной службой, с 2019 года Заур Гурциев возглавлял центр боевого управления (и взаимодействия авиации с сухопутными войсками) армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. "За время стажировки я изучил работу муниципалитета, в частности, его структурные подразделения, градостроительный комитет, комитет городского хозяйства, комитет экономического развития. Ознакомился с работой районов города. Знания, которые я получил на программе "Время героев", уже применяю в работе", - отметил Гурциев. При оглашении послания Федеральному собранию в феврале президент России Владимир Путин заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.

https://ria.ru/20240614/vremya_geroev-1953013038.html

https://ria.ru/20240917/kondratev-1973155251.html

https://ria.ru/20240918/saybel-1973469670.html

ставрополь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ставрополь, россия, владимир путин, программа "время героев", политика