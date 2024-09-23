https://ria.ru/20240923/gubkin-1974180531.html

Белгородские власти рассказали о последствиях атаки БПЛА на Губкин

Белгородские власти рассказали о последствиях атаки БПЛА на Губкин - РИА Новости, 23.09.2024

Белгородские власти рассказали о последствиях атаки БПЛА на Губкин

При падении украинского беспилотника в жилой застройке города Губкина в Белгородской области получили повреждения 12 квартир, сообщил глава администрации... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T10:16

2024-09-23T10:16

2024-09-23T10:52

специальная военная операция на украине

происшествия

губкин

губкинский городской округ

белгородская область

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974180189_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_93937f1bb90383d7c36435c4bd7c6a5b.jpg

БЕЛГОРОД, 23 сен — РИА Новости. При падении украинского беспилотника в жилой застройке города Губкина в Белгородской области получили повреждения 12 квартир, сообщил глава администрации городского округа Михаил Лобазнов в Telegram-канале. "На данный момент повреждено десять автомобилей и 12 квартир в трех многоквартирных домах. В настоящее время идут следственные действия, поэтому перемещать поврежденные автомобили нельзя", — написал он. Лобазнов отметил, что повторно выехал на место происшествия, чтобы лично пообщаться с жителями. Он рассказал им о порядке восстановления пострадавшего жилья, пояснив, что ответственные специалисты проведут поквартирный обход, зафиксируют повреждения и побеседуют с собственниками.В первоочередном порядке управляющая компания займется временным перекрытием разбитых окон и уборкой территории, добавил глава округа. О том, что Губкин подвергся атаке дронов, сообщил минувшей ночью губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших нет, отметил он. Губкинский городской округ расположен в северо-восточной части Белгородской области, с Украиной он не граничит. Губкин находится примерно в 150 километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

губкин

губкинский городской округ

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, губкин, губкинский городской округ, белгородская область, вячеслав гладков