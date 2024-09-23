https://ria.ru/20240923/gubkin-1974180531.html
Белгородские власти рассказали о последствиях атаки БПЛА на Губкин
Белгородские власти рассказали о последствиях атаки БПЛА на Губкин - РИА Новости, 23.09.2024
Белгородские власти рассказали о последствиях атаки БПЛА на Губкин
При падении украинского беспилотника в жилой застройке города Губкина в Белгородской области получили повреждения 12 квартир, сообщил глава администрации... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T10:16
2024-09-23T10:16
2024-09-23T10:52
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губкинский городской округ
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 23 сен — РИА Новости. При падении украинского беспилотника в жилой застройке города Губкина в Белгородской области получили повреждения 12 квартир, сообщил глава администрации городского округа Михаил Лобазнов в Telegram-канале. "На данный момент повреждено десять автомобилей и 12 квартир в трех многоквартирных домах. В настоящее время идут следственные действия, поэтому перемещать поврежденные автомобили нельзя", — написал он. Лобазнов отметил, что повторно выехал на место происшествия, чтобы лично пообщаться с жителями. Он рассказал им о порядке восстановления пострадавшего жилья, пояснив, что ответственные специалисты проведут поквартирный обход, зафиксируют повреждения и побеседуют с собственниками.В первоочередном порядке управляющая компания займется временным перекрытием разбитых окон и уборкой территории, добавил глава округа. О том, что Губкин подвергся атаке дронов, сообщил минувшей ночью губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших нет, отметил он. Губкинский городской округ расположен в северо-восточной части Белгородской области, с Украиной он не граничит. Губкин находится примерно в 150 километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html
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происшествия, губкин, губкинский городской округ, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Губкин, Губкинский городской округ, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Белгородские власти рассказали о последствиях атаки БПЛА на Губкин
При падении беспилотника ВСУ в белгородском Губкине пострадали 12 квартир
БЕЛГОРОД, 23 сен — РИА Новости.
При падении украинского беспилотника в жилой застройке города Губкина в Белгородской области получили повреждения 12 квартир, сообщил глава администрации городского округа Михаил Лобазнов в Telegram-канале
.
"На данный момент повреждено десять автомобилей и 12 квартир в трех многоквартирных домах. В настоящее время идут следственные действия, поэтому перемещать поврежденные автомобили нельзя", — написал он.
Лобазнов отметил, что повторно выехал на место происшествия, чтобы лично пообщаться с жителями. Он рассказал им о порядке восстановления пострадавшего жилья, пояснив, что ответственные специалисты проведут поквартирный обход, зафиксируют повреждения и побеседуют с собственниками.
В первоочередном порядке управляющая компания займется временным перекрытием разбитых окон и уборкой территории, добавил глава округа.
О том, что Губкин подвергся атаке дронов, сообщил минувшей ночью губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших нет, отметил он.
Губкинский городской округ расположен в северо-восточной части Белгородской области, с Украиной он не граничит. Губкин находится примерно в 150 километрах от украинской границы.