https://ria.ru/20240923/gosduma-1974310374.html

Законопроект о запрете движения чайлдфри внесут в Госдуму во вторник

Законопроект о запрете движения чайлдфри внесут в Госдуму во вторник - РИА Новости, 23.09.2024

Законопроект о запрете движения чайлдфри внесут в Госдуму во вторник

В Госдуму во вторник внесут законопроект о запрете движения чайлдфри в России, сообщил РИА Новости депутат Султан Хамзаев. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T20:19

2024-09-23T20:19

2024-09-23T20:56

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султан хамзаев

госдума рф

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В Госдуму во вторник внесут законопроект о запрете движения чайлдфри в России, сообщил РИА Новости депутат Султан Хамзаев. "Конкретнее — об отказе от деторождения. Сегодня законопроект концептуально поддержан правительством", — сказал он.Как поясняют авторы инициативы, сейчас в Сети распространены сообщества, пропагандирующие отказ от деторождения и проявляющие неуважение к материнству и отцовству, детям и многодетным семьям. Проект направлен на защиту от популяризации такого контента в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.Для этого предлагается внести изменения в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", а также в некоторые другие законодательные акты, что позволит создать механизм защиты традиционных семейных ценностей по аналогии с механизмом защиты от деструктивной информации.При этом правительство рекомендовало доработать законопроект, а именно уточнить понятие "отказ от деторождения". Это необходимо, чтобы избежать неоправданного отнесения к пропаганде ситуаций, когда речь идет об отказе по религиозным соображениям, медицинским причинам или в случае изнасилования.

https://ria.ru/20240920/peskov-1973810835.html

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россия, султан хамзаев, госдума рф, общество