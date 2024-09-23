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Законопроект о запрете движения чайлдфри внесут в Госдуму во вторник - РИА Новости, 23.09.2024
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20:19 23.09.2024 (обновлено: 20:56 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/gosduma-1974310374.html
Законопроект о запрете движения чайлдфри внесут в Госдуму во вторник
Законопроект о запрете движения чайлдфри внесут в Госдуму во вторник - РИА Новости, 23.09.2024
Законопроект о запрете движения чайлдфри внесут в Госдуму во вторник
В Госдуму во вторник внесут законопроект о запрете движения чайлдфри в России, сообщил РИА Новости депутат Султан Хамзаев. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T20:19
2024-09-23T20:56
россия
султан хамзаев
госдума рф
общество
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В Госдуму во вторник внесут законопроект о запрете движения чайлдфри в России, сообщил РИА Новости депутат Султан Хамзаев. "Конкретнее — об отказе от деторождения. Сегодня законопроект концептуально поддержан правительством", — сказал он.Как поясняют авторы инициативы, сейчас в Сети распространены сообщества, пропагандирующие отказ от деторождения и проявляющие неуважение к материнству и отцовству, детям и многодетным семьям. Проект направлен на защиту от популяризации такого контента в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.Для этого предлагается внести изменения в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", а также в некоторые другие законодательные акты, что позволит создать механизм защиты традиционных семейных ценностей по аналогии с механизмом защиты от деструктивной информации.При этом правительство рекомендовало доработать законопроект, а именно уточнить понятие "отказ от деторождения". Это необходимо, чтобы избежать неоправданного отнесения к пропаганде ситуаций, когда речь идет об отказе по религиозным соображениям, медицинским причинам или в случае изнасилования.
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россия, султан хамзаев, госдума рф, общество
Россия, Султан Хамзаев, Госдума РФ, Общество
Законопроект о запрете движения чайлдфри внесут в Госдуму во вторник

Хамзаев: законопроект о запрете в РФ движения чайлдфри внесут в ГД во вторник

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В Госдуму во вторник внесут законопроект о запрете движения чайлдфри в России, сообщил РИА Новости депутат Султан Хамзаев.
"Конкретнее — об отказе от деторождения. Сегодня законопроект концептуально поддержан правительством", — сказал он.
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Как поясняют авторы инициативы, сейчас в Сети распространены сообщества, пропагандирующие отказ от деторождения и проявляющие неуважение к материнству и отцовству, детям и многодетным семьям. Проект направлен на защиту от популяризации такого контента в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.
Для этого предлагается внести изменения в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", а также в некоторые другие законодательные акты, что позволит создать механизм защиты традиционных семейных ценностей по аналогии с механизмом защиты от деструктивной информации.
При этом правительство рекомендовало доработать законопроект, а именно уточнить понятие "отказ от деторождения". Это необходимо, чтобы избежать неоправданного отнесения к пропаганде ситуаций, когда речь идет об отказе по религиозным соображениям, медицинским причинам или в случае изнасилования.
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