https://ria.ru/20240923/gosduma-1974151678.html

В Госдуме предупредили о мошенничестве с благотворительными фондами

В Госдуме предупредили о мошенничестве с благотворительными фондами - РИА Новости, 23.09.2024

В Госдуме предупредили о мошенничестве с благотворительными фондами

В России все чаще встречается мошенничество с поддельными благотворительными фондами, злоумышленники создают фальшивые веб-сайты, предлагающие жертвам сделать... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T02:20

2024-09-23T02:20

2024-09-23T02:29

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В России все чаще встречается мошенничество с поддельными благотворительными фондами, злоумышленники создают фальшивые веб-сайты, предлагающие жертвам сделать пожертвование на благие цели, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. "Все чаще встречается мошенничество с поддельными благотворительными фондами. Злоумышленники создают фальшивые веб-сайты или страницы в социальных сетях, предлагающие жертвам сделать пожертвование на благие цели, например, на помощь пострадавшим от стихийных бедствий или болезней", — сказал Немкин. Он отметил, что эти фонды могут выглядеть очень убедительно, особенно если они используют изображения и истории, которые трогают за душу. "Однако все собранные средства направляются в карманы мошенников, а не на помощь нуждающимся. Поэтому любую информацию, опубликованную в сети, нужно тщательно проверять", — заключил депутат.

https://ria.ru/20240922/kurs-1974116113.html

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