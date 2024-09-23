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В Госдуме предупредили о мошенничестве с благотворительными фондами - РИА Новости, 23.09.2024
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02:20 23.09.2024 (обновлено: 02:29 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/gosduma-1974151678.html
В Госдуме предупредили о мошенничестве с благотворительными фондами
В Госдуме предупредили о мошенничестве с благотворительными фондами - РИА Новости, 23.09.2024
В Госдуме предупредили о мошенничестве с благотворительными фондами
В России все чаще встречается мошенничество с поддельными благотворительными фондами, злоумышленники создают фальшивые веб-сайты, предлагающие жертвам сделать... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T02:20
2024-09-23T02:29
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В России все чаще встречается мошенничество с поддельными благотворительными фондами, злоумышленники создают фальшивые веб-сайты, предлагающие жертвам сделать пожертвование на благие цели, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. "Все чаще встречается мошенничество с поддельными благотворительными фондами. Злоумышленники создают фальшивые веб-сайты или страницы в социальных сетях, предлагающие жертвам сделать пожертвование на благие цели, например, на помощь пострадавшим от стихийных бедствий или болезней", — сказал Немкин. Он отметил, что эти фонды могут выглядеть очень убедительно, особенно если они используют изображения и истории, которые трогают за душу. "Однако все собранные средства направляются в карманы мошенников, а не на помощь нуждающимся. Поэтому любую информацию, опубликованную в сети, нужно тщательно проверять", — заключил депутат.
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россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
В Госдуме предупредили о мошенничестве с благотворительными фондами

Депутат Немкин: мошенники стали чаще создавать фальшивые благотворительные сайты

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФойе Государственной Думы РФ
Фойе Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В России все чаще встречается мошенничество с поддельными благотворительными фондами, злоумышленники создают фальшивые веб-сайты, предлагающие жертвам сделать пожертвование на благие цели, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
"Все чаще встречается мошенничество с поддельными благотворительными фондами. Злоумышленники создают фальшивые веб-сайты или страницы в социальных сетях, предлагающие жертвам сделать пожертвование на благие цели, например, на помощь пострадавшим от стихийных бедствий или болезней", — сказал Немкин.
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Он отметил, что эти фонды могут выглядеть очень убедительно, особенно если они используют изображения и истории, которые трогают за душу.
"Однако все собранные средства направляются в карманы мошенников, а не на помощь нуждающимся. Поэтому любую информацию, опубликованную в сети, нужно тщательно проверять", — заключил депутат.
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