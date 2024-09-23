https://ria.ru/20240923/gosduma-1974151678.html
В Госдуме предупредили о мошенничестве с благотворительными фондами
В Госдуме предупредили о мошенничестве с благотворительными фондами - РИА Новости, 23.09.2024
В Госдуме предупредили о мошенничестве с благотворительными фондами
В России все чаще встречается мошенничество с поддельными благотворительными фондами, злоумышленники создают фальшивые веб-сайты, предлагающие жертвам сделать... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T02:20
2024-09-23T02:20
2024-09-23T02:29
россия
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958708025_314:0:3955:2048_1920x0_80_0_0_1ff4d6e5374fd25e363084d64094aff4.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В России все чаще встречается мошенничество с поддельными благотворительными фондами, злоумышленники создают фальшивые веб-сайты, предлагающие жертвам сделать пожертвование на благие цели, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. "Все чаще встречается мошенничество с поддельными благотворительными фондами. Злоумышленники создают фальшивые веб-сайты или страницы в социальных сетях, предлагающие жертвам сделать пожертвование на благие цели, например, на помощь пострадавшим от стихийных бедствий или болезней", — сказал Немкин. Он отметил, что эти фонды могут выглядеть очень убедительно, особенно если они используют изображения и истории, которые трогают за душу. "Однако все собранные средства направляются в карманы мошенников, а не на помощь нуждающимся. Поэтому любую информацию, опубликованную в сети, нужно тщательно проверять", — заключил депутат.
https://ria.ru/20240922/kurs-1974116113.html
https://ria.ru/20240921/moshenniki-1973944708.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958708025_684:0:3415:2048_1920x0_80_0_0_701f734e8c6cdfa31aa444600c25f5ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
В Госдуме предупредили о мошенничестве с благотворительными фондами
Депутат Немкин: мошенники стали чаще создавать фальшивые благотворительные сайты
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В России все чаще встречается мошенничество с поддельными благотворительными фондами, злоумышленники создают фальшивые веб-сайты, предлагающие жертвам сделать пожертвование на благие цели, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
"Все чаще встречается мошенничество с поддельными благотворительными фондами. Злоумышленники создают фальшивые веб-сайты или страницы в социальных сетях, предлагающие жертвам сделать пожертвование на благие цели, например, на помощь пострадавшим от стихийных бедствий или болезней", — сказал Немкин.
Он отметил, что эти фонды могут выглядеть очень убедительно, особенно если они используют изображения и истории, которые трогают за душу.
"Однако все собранные средства направляются в карманы мошенников, а не на помощь нуждающимся. Поэтому любую информацию, опубликованную в сети, нужно тщательно проверять", — заключил депутат.