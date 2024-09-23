https://ria.ru/20240923/gosavtoinspektsiya-1973126155.html

Госавтоинспекция призвала родителей обеспечить детей световозвращателями

Госавтоинспекция призвала родителей обеспечить детей световозвращателями - РИА Новости, 23.09.2024

Госавтоинспекция призвала родителей обеспечить детей световозвращателями

С началом учебного года и сокращением длительности светового дня, а в части регионов установления практически зимней погоды, Госавтоинспекция просит родителей... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T08:00

2024-09-23T08:00

2024-09-23T08:00

россия

дети

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. С началом учебного года и сокращением длительности светового дня, а в части регионов установления практически зимней погоды, Госавтоинспекция просит родителей бдительнее следить за тем, чтобы дети использовали световозвращатели на одежде, сумках и рюкзаках, сообщили в ведомстве.Анализ аварийности с участием несовершеннолетних пешеходов свидетельствует о том, что часто это требование взрослыми игнорируется. В темное время суток при наличии световозвращателей пешеход различим на дистанции от 150 до 200 метров, с дальним светом фар до 350 метров, тогда как без таких элементов это расстояние сокращается в среднем до 30 метров, пояснили в Госавтоинспекции МВД России."Госавтоинспекция круглогодично проводит разъяснительную работу с родителями о важности использования световозвращающих элементов. Акцент на осенне-зимнем периоде в этих рекомендациях сделан по причине того, что укорачивается световой день, а вследствие туманов, дождей и местами первого снега снижается видимость для водителей во время движения. Пешеходы в такой период становятся очень уязвимыми на проезжей части, особенно это касается детей, которых часто не замечают на дороге из-за невысокого роста и одежды темных цветов.Световозвращающие элементы способны максимально увеличить расстояние между пешеходом и транспортным средством, необходимое для своевременной остановки, а значит, предотвратить наезд", — рассказал начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России Сергей Хранцкевич.В Госавтоинспекции напомнили о необходимости ношения световозвращателей при переходе дороги и движении по обочинам в темное время вне населенных пунктов. В описанных условиях использование световозвращающих элементов является обязательным, это указано в Правилах дорожного движения. В остальных случаях это рекомендация, которую родителей просят выполнять — подобная бдительность поможет снизить общее количество ДТП и обезопасит детей на дорогах от наезда транспортных средств. Риск попадания в автоаварию в случае соблюдения этого призыва для ребенка сокращается в среднем в 6-8 раз. С учетом начала учебного года, автоинспекторы также призывают родителей напомнить детям о том, что переходить проезжую часть необходимо только по пешеходному переходу.Школьникам о необходимости ношения световозвращающих элементов рассказывали во время занятий в образовательных организациях, а также во время Недели безопасности дорожного движения, которая прошла во всех российских регионах с 16 по 20 сентября. Во время проведения большинства из профилактических мероприятий дети получили от автоинспекторов брелоки, браслеты и световозвращающие наклейки.Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".

https://ria.ru/20240823/gosavtoinspektsiya-1967036050.html

https://ria.ru/20240822/gosavtoinspektsiya-1966666923.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, дети