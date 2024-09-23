https://ria.ru/20240923/gorlovka-1974296149.html

В Горловке обнаружили предметы, покрытые опасными химическими веществами

В Горловке обнаружили предметы, покрытые опасными химическими веществами - РИА Новости, 23.09.2024

В Горловке обнаружили предметы, покрытые опасными химическими веществами

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что зафиксированы случаи обнаружения предметов, которые покрыты опасными веществами и оставляющие... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T18:36

2024-09-23T18:36

2024-09-23T18:36

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что зафиксированы случаи обнаружения предметов, которые покрыты опасными веществами и оставляющие химический ожог на коже. "Украинские террористы прибегают к новым методам ведения войны против мирных граждан. Зафиксированы случаи обнаружения предметов (сотовые телефоны, портмоне, зажигалки, шоколадки и т. д.), покрытых опасными химическими веществами. Если взять такой предмет в руки, он нанесет химические ожоги", - написал мэр. Он также призвал не поднимать предметы на земле, поскольку в них может оказаться датчик движения, который может среагировать на приближение и сдетонировать. Кроме того, мэр сообщил, что ВСУ в последнее время все чаще атакуют гражданские автомобили при помощи беспилотников, и призвал отказаться от поездок по трассе "Горловка - Ясиноватая". Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

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горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, россия, происшествия