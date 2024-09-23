https://ria.ru/20240923/germaniya-1974161584.html

Найден способ спасти Германию от радикалов

Найден способ спасти Германию от радикалов - РИА Новости, 23.09.2024

Найден способ спасти Германию от радикалов

Ленты новостей в ночь на понедельник запестрели заголовками: "Партия Шольца обошла ультраправых на выборах в федеральной земле Германии". Об этом пишут... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T08:00

2024-09-23T08:00

2024-09-23T11:56

аналитика

бранденбург

германия

украина

олаф шольц

сара вагенкнехт

борис писториус

хдс/хсс

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Ленты новостей в ночь на понедельник запестрели заголовками: "Партия Шольца обошла ультраправых на выборах в федеральной земле Германии". Об этом пишут английские, французские, американские и, чего уж греха таить, некоторые российские издания. В самой Германии такие заголовки найти сложно. Потому что там все знают: "заслуга" канцлера Германии Олафа Шольца в этой условной победе возглавляемой им Социал-демократической партии — лишь в том, что он полностью был отодвинут от кампании в Бранденбурге. То есть канцлер не просто не участвовал в ней, но его имени, портретов, даже логотипа его партии не было совершенно нигде.Самое поразительное, что Бранденбург является местом жительства Шольца. Его квартира находится на центральной площади Потсдама, буквально в двух шагах от здания ландтага, куда и избирали депутатов. Мало того, его супруга Бритта Эрнст на протяжении шести лет работала министром образования в правительстве Бранденбурга, но в прошлом году была изгнана оттуда премьер-министром Дитмаром Войдке, то есть в некотором роде подчиненным Шольца по партийной линии.Именно вокруг Войдке, возглавляющего правительство Бранденбурга с 2013 года, и строилась вся кампания социал-демократов. Они создали культ личности своего земельного вождя, гораздо более популярного, чем Шольц. И именно потому от Шольца в категоричной форме потребовали не вмешиваться в местную кампанию, а Войдке тщательно избегал личных встреч, чтобы не засветиться на одной фотографии с "токсичным" канцлером.Лишь однажды за последние месяцы они оказались вдвоем на летнем партийном фестивале, где, несмотря на попытки премьера Бранденбурга увернуться от встречи с канцлером, фотографы все-таки один раз застукали их рядом. Газета Tagensspiegel резонно предполагает: "Войдке, вероятно, предпочел бы избежать этой общей фотографии. Потому что он объявил канцлера персоной нон грата в ходе своей предвыборной кампании в Бранденбурге". В итоге Шольц даже проголосовал по почте, объяснив это необходимостью быть в день голосования в Нью-Йорке.Надо заметить, что Бранденбург всегда был вотчиной социал-демократов. То есть абсолютно на всех выборах с момента воссоединения Германии СДПГ занимала первое место, иногда с результатом далеко за 50%. Но именно провал "светофорной" коалиции и личная непопулярность Шольца чуть не привели к катастрофе для этой партии даже в этой земле. Судя по некоторым опросам, в начале лета этого года СДПГ в Бранденбурге шла даже на четвертом месте, уступая не только уверенно лидировавшей "Альтернативе для Германии" (АдГ), но также Христианско-демократическому союзу (ХДС) и Союзу Сары Вагенкнехт (ССВ).Именно тогда местные социал-демократы решили полностью дистанцироваться от Шольца и строить свою кампанию исключительно вокруг Войдке. Портреты премьера Бранденбурга были повсюду. Обыгрывалась даже его лысина — под конец кампании на большинстве плакатов СДПГ красовался лозунг: "Если уж скинхеды, то лучше Войдке". А главным пиар-шагом штаба социал-демократов стала печать и рассылка 1,2 миллиона экземпляров глянцевого журнала "Войдке", где на каждой странице красовались его фото — с женой, с детьми, с избирателями, содержимое его холодильника, плейлист его любимых песен. Лишь на одной из 16 страниц кратко перечислялись три пункта из его политической программы. И представьте, все это должно было заставить избирателя голосовать за партийный список целиком!Но решающим фактором в последние три недели перед голосованием стал успех АдГ на выборах в Тюрингии и Саксонии. Вот тут-то и был включен весь арсенал запугивания левого избирателя Бранденбурга. "Мы или они. Только СДП может остановить победу "Альтернативы" — вот главный аргумент, который звучал изо всех утюгов. То есть фактически сработала технология второго тура парламентских выборов во Франции, когда левых избирателей призвали к тактическому голосованию ради недопущения победы партии Ле Пен. А в конце Войдке вообще прибег к своего рода ультиматуму, заявив, что немедленно уйдет в отставку, если "Альтернатива" займет первое место. И тактика, в общем, сработала.Но здесь оказалась палка о двух концах. Призывая голосовать "против ультраправых", социал-демократы вымывали голоса своих потенциальных союзников — в первую очередь "Левых" и "Зеленых". Последние вообще назвали СДПГ вампирами, которые высасывают их избирателей. В итоге "Зеленые" впервые с 2009 года не попали в ландтаг Бранденбурга, не преодолев пятипроцентный барьер.Судьба же коалиции теперь оказалась в руках ССВ, занявшей третье место. Только объединившись с нею (а союз с "Альтернативой" СДПГ категорически отметает), социал-демократы смогут получить большинство. Вот тут-то и посмотрим, насколько верны сторонники Вагенкнехт ее обещанию сделать условием любой коалиции отказ партнеров от поставок оружия на Украину. Во всяком случае, сразу после голосования представители ее политсилы в Бранденбурге заявили о готовности блокироваться с СДПГ на условиях того, что это будет "правильно для жителей Бранденбурга" — Украина не упоминалась.Ну, а "Альтернатива" тоже заявляет о своем успехе, подчеркивая, что она стала партией, которую больше всего поддерживает молодежь. "Если ты не крайне правый, то ты не крутой", — приводит слова студента местной элитной гимназии газета The Times, заявляя, что принадлежность к "Альтернативе" в поколении Z стала показателем контркультурного социального статуса. Сразу после выборов сторонники АдГ не выглядели расстроенными, заявив о том, что они смотрят в долгосрочную перспективу и являются "партией будущего" Германии.Поэтому не приходится удивляться тому, что "победа партии Шольца" (как преподносят ее зарубежные СМИ) не сняла вопрос о канцлере Германии. Во вторник ожидается возвращение лидера СДПГ из Америки и обсуждение будущей стратегии партии. По итогам выборов в Брандебурге стало понятно, что социал-демократы лучше выступают без Шольца, а "светофорная коалиция" тянет рейтинги партии вниз. Поэтому все громче звучат голоса заменить лидера партии перед федеральными выборами. Основным кандидатом является куда более популярный министр обороны Борис Писториус. Таким образом, "победа партии Шольца" может стать лично для него пирровой.

https://ria.ru/20240922/germaniya-1974048810.html

https://ria.ru/20240912/migranty-1972169999.html

https://ria.ru/20240909/evropa-1971515336.html

https://ria.ru/20240922/shreder-1974049786.html

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аналитика, бранденбург, германия, украина, олаф шольц, сара вагенкнехт, борис писториус, хдс/хсс