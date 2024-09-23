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На Украине заочно предъявили обвинение генералу российской полиции - РИА Новости, 23.09.2024
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17:47 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/general-1974290156.html
На Украине заочно предъявили обвинение генералу российской полиции
На Украине заочно предъявили обвинение генералу российской полиции - РИА Новости, 23.09.2024
На Украине заочно предъявили обвинение генералу российской полиции
Служба безопасности Украины заявила в понедельник, что заочно предъявила обвинения генерал-майору полиции РФ Юрию Завьялову и его подчиненным. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T17:47
2024-09-23T17:47
россия
херсонская область
днепр (город)
служба безопасности украины
в мире
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в понедельник, что заочно предъявила обвинения генерал-майору полиции РФ Юрию Завьялову и его подчиненным. "По материалам СБУ сообщено о подозрении российскому генералу и его подчиненным", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По информации ведомства, речь идет о генерал-майоре полиции, заместителе начальника главного управления МВД России по Красноярскому краю Юрии Завьялове, который в 2022 году был назначен главой МВД в Херсонской области. Уголовное дело против него и его подчиненных заведено по статье "Нарушение законов и обычаев войны". Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240527/ukraina-1948606355.html
россия
херсонская область
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россия, херсонская область , днепр (город), служба безопасности украины, в мире
Россия, Херсонская область , Днепр (город), Служба безопасности Украины, В мире
На Украине заочно предъявили обвинение генералу российской полиции

СБУ заочно предъявила обвинения российскому генералу Завьялову и его подчиненным

© Фото : СБУСотрудник СБУ
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : СБУ
Сотрудник СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в понедельник, что заочно предъявила обвинения генерал-майору полиции РФ Юрию Завьялову и его подчиненным.
"По материалам СБУ сообщено о подозрении российскому генералу и его подчиненным", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
По информации ведомства, речь идет о генерал-майоре полиции, заместителе начальника главного управления МВД России по Красноярскому краю Юрии Завьялове, который в 2022 году был назначен главой МВД в Херсонской области. Уголовное дело против него и его подчиненных заведено по статье "Нарушение законов и обычаев войны".
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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РоссияХерсонская областьДнепр (город)Служба безопасности УкраиныВ мире
 
 
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