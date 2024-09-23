https://ria.ru/20240923/general-1974290156.html
На Украине заочно предъявили обвинение генералу российской полиции
На Украине заочно предъявили обвинение генералу российской полиции - РИА Новости, 23.09.2024
На Украине заочно предъявили обвинение генералу российской полиции
Служба безопасности Украины заявила в понедельник, что заочно предъявила обвинения генерал-майору полиции РФ Юрию Завьялову и его подчиненным. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T17:47
2024-09-23T17:47
2024-09-23T17:47
россия
херсонская область
днепр (город)
служба безопасности украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838566451_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a7aaad3e372a165f40968a265b4731da.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в понедельник, что заочно предъявила обвинения генерал-майору полиции РФ Юрию Завьялову и его подчиненным. "По материалам СБУ сообщено о подозрении российскому генералу и его подчиненным", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По информации ведомства, речь идет о генерал-майоре полиции, заместителе начальника главного управления МВД России по Красноярскому краю Юрии Завьялове, который в 2022 году был назначен главой МВД в Херсонской области. Уголовное дело против него и его подчиненных заведено по статье "Нарушение законов и обычаев войны". Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240527/ukraina-1948606355.html
россия
херсонская область
днепр (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838566451_120:0:1257:853_1920x0_80_0_0_b46cd6d7a98df2daeb51991cfebbb56e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , днепр (город), служба безопасности украины, в мире
Россия, Херсонская область , Днепр (город), Служба безопасности Украины, В мире
На Украине заочно предъявили обвинение генералу российской полиции
СБУ заочно предъявила обвинения российскому генералу Завьялову и его подчиненным