https://ria.ru/20240923/gaaga-1974236716.html

В Гааге начались слушания по иску Украины против России

В Гааге начались слушания по иску Украины против России - РИА Новости, 23.09.2024

В Гааге начались слушания по иску Украины против России

Международный арбитражный суд в Гааге в понедельник начал слушания в рамках инициированного Украиной в 2016 году разбирательства против России о правах... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T13:49

2024-09-23T13:49

2024-09-23T13:49

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ГААГА, 23 сен - РИА Новости. Международный арбитражный суд в Гааге в понедельник начал слушания в рамках инициированного Украиной в 2016 году разбирательства против России о правах прибрежных государств в Черном море, Азовском море и Керченском проливе, передает корреспондент РИА Новости. Арбитражный суд, как ожидается, рассмотрит в рамках слушаниях претензии Украины относительно якобы несоблюдения Россией экологических стандартов при строительстве Крымского моста, прокладке подводных кабелей и трубопроводов, влияния моста на судоходство в Азово-Керченской акватории, эксплуатации Россией ранее принадлежавших Киеву буровых платформ, сохранности археологических и исторических объектов, обнаруженных в Черном море у берегов Крыма. Москва неоднократно отрицала все обвинения Киева. В понедельник со вступительными заявлениями выступят обе делегации - России и Украины. Российскую делегацию возглавляет посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин. Слушания, которые начались во Дворце мира в Гааге, завершатся 5 октября. Украина в сентябре 2016 года инициировала арбитражное производство против России в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Киев обвиняет Москву в нарушении своих прав и требует компенсировать якобы нанесенный ущерб.

https://ria.ru/20240923/rossiya-1974176027.html

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