Рейтинг@Mail.ru
В Гааге начались слушания по иску Украины против России - РИА Новости, 23.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/gaaga-1974236716.html
В Гааге начались слушания по иску Украины против России
В Гааге начались слушания по иску Украины против России - РИА Новости, 23.09.2024
В Гааге начались слушания по иску Украины против России
Международный арбитражный суд в Гааге в понедельник начал слушания в рамках инициированного Украиной в 2016 году разбирательства против России о правах... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T13:49
2024-09-23T13:49
в мире
россия
украина
киев
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1925123841_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_17e284ada36a29791aa5ff8725d1bdd6.jpg
ГААГА, 23 сен - РИА Новости. Международный арбитражный суд в Гааге в понедельник начал слушания в рамках инициированного Украиной в 2016 году разбирательства против России о правах прибрежных государств в Черном море, Азовском море и Керченском проливе, передает корреспондент РИА Новости. Арбитражный суд, как ожидается, рассмотрит в рамках слушаниях претензии Украины относительно якобы несоблюдения Россией экологических стандартов при строительстве Крымского моста, прокладке подводных кабелей и трубопроводов, влияния моста на судоходство в Азово-Керченской акватории, эксплуатации Россией ранее принадлежавших Киеву буровых платформ, сохранности археологических и исторических объектов, обнаруженных в Черном море у берегов Крыма. Москва неоднократно отрицала все обвинения Киева. В понедельник со вступительными заявлениями выступят обе делегации - России и Украины. Российскую делегацию возглавляет посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин. Слушания, которые начались во Дворце мира в Гааге, завершатся 5 октября. Украина в сентябре 2016 года инициировала арбитражное производство против России в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Киев обвиняет Москву в нарушении своих прав и требует компенсировать якобы нанесенный ущерб.
https://ria.ru/20240923/rossiya-1974176027.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1925123841_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a82eadc5dd145fea0d410330cab50f28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, оон
В мире, Россия, Украина, Киев, ООН
В Гааге начались слушания по иску Украины против России

В Гааге начался суд по иску Украины против РФ о правах в Керченском проливе

© AP Photo / Peter DejongВид на Дворец Мира — официальную резиденция Международного суда ООН в Гааге
Вид на Дворец Мира — официальную резиденция Международного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Peter Dejong
Вид на Дворец Мира — официальную резиденция Международного суда ООН в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГААГА, 23 сен - РИА Новости. Международный арбитражный суд в Гааге в понедельник начал слушания в рамках инициированного Украиной в 2016 году разбирательства против России о правах прибрежных государств в Черном море, Азовском море и Керченском проливе, передает корреспондент РИА Новости.
Арбитражный суд, как ожидается, рассмотрит в рамках слушаниях претензии Украины относительно якобы несоблюдения Россией экологических стандартов при строительстве Крымского моста, прокладке подводных кабелей и трубопроводов, влияния моста на судоходство в Азово-Керченской акватории, эксплуатации Россией ранее принадлежавших Киеву буровых платформ, сохранности археологических и исторических объектов, обнаруженных в Черном море у берегов Крыма. Москва неоднократно отрицала все обвинения Киева.
В понедельник со вступительными заявлениями выступят обе делегации - России и Украины. Российскую делегацию возглавляет посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин.
Слушания, которые начались во Дворце мира в Гааге, завершатся 5 октября.
Украина в сентябре 2016 года инициировала арбитражное производство против России в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Киев обвиняет Москву в нарушении своих прав и требует компенсировать якобы нанесенный ущерб.
Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Союзник Киева сделал дерзкий выпад в сторону России
Вчера, 09:51
 
В миреРоссияУкраинаКиевООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала