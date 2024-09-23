В Гааге начались слушания по иску Украины против России
В Гааге начался суд по иску Украины против РФ о правах в Керченском проливе
© AP Photo / Peter DejongВид на Дворец Мира — официальную резиденция Международного суда ООН в Гааге
© AP Photo / Peter Dejong
Вид на Дворец Мира — официальную резиденция Международного суда ООН в Гааге. Архивное фото
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ГААГА, 23 сен - РИА Новости. Международный арбитражный суд в Гааге в понедельник начал слушания в рамках инициированного Украиной в 2016 году разбирательства против России о правах прибрежных государств в Черном море, Азовском море и Керченском проливе, передает корреспондент РИА Новости.
Арбитражный суд, как ожидается, рассмотрит в рамках слушаниях претензии Украины относительно якобы несоблюдения Россией экологических стандартов при строительстве Крымского моста, прокладке подводных кабелей и трубопроводов, влияния моста на судоходство в Азово-Керченской акватории, эксплуатации Россией ранее принадлежавших Киеву буровых платформ, сохранности археологических и исторических объектов, обнаруженных в Черном море у берегов Крыма. Москва неоднократно отрицала все обвинения Киева.
В понедельник со вступительными заявлениями выступят обе делегации - России и Украины. Российскую делегацию возглавляет посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин.
Слушания, которые начались во Дворце мира в Гааге, завершатся 5 октября.
Украина в сентябре 2016 года инициировала арбитражное производство против России в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Киев обвиняет Москву в нарушении своих прав и требует компенсировать якобы нанесенный ущерб.