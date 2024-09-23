https://ria.ru/20240923/fsb-1974181216.html

Появилось видео задержания экстремистов в Кабардино-Балкарии

Появилось видео задержания экстремистов в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 23.09.2024

Появилось видео задержания экстремистов в Кабардино-Балкарии

ФСБ РФ обнародовала кадры задержания в Кабардино-Балкарии членов экстремистской религиозной ячейки, применявших насильственные методы убеждения. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T10:17

2024-09-23T10:17

2024-09-23T10:17

происшествия

россия

баксанский район

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ФСБ РФ обнародовала кадры задержания в Кабардино-Балкарии членов экстремистской религиозной ячейки, применявших насильственные методы убеждения. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости о задержании в Кабардино-Балкарии 15 членов экстремистской религиозной ячейки, насильственно принуждавших людей соглашаться с их взглядами и готовивших преступления на религиозной почве. На видео запечатлено, как силовики задерживают экстремистов и показывают найденные улики, а также как преступников доставляют в суд. Ранее сообщалось, что главное следственное управлением СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу по материалам УФСБ России по Кабардино-Балкарской республике, главного управления по противодействию экстремизму МВД России и МВД по Кабардино-Балкарской республике возбудило уголовное дело в отношении Резуана Кангезова и его 14 соучастников. По данным СК, Кангезов подозревается в создании экстремистского сообщества, другие - в участии в нем. В 2023 году Кангезов, по версии следствия, создал экстремистскую группу в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. Члены группы по указанию ее лидера применяли физическое и психологическое насилие к тем, кто не согласен с их радикальными идеями. По местам жительства фигурантов уголовного дела проведены обыски, в ходе которых обнаружена и изъята запрещенная в свободном обороте религиозная литература.

https://ria.ru/20240918/fsb-1973332737.html

россия

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Кадры задержания экстремистов в Кабардино-Балкарии ФСБ показала видео задержания экстремистов в Кабардино-Балкарии. 2024-09-23T10:17 true PT1M16S

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происшествия, россия, баксанский район, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)