https://ria.ru/20240923/fsb-1974181216.html
Появилось видео задержания экстремистов в Кабардино-Балкарии
Появилось видео задержания экстремистов в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 23.09.2024
Появилось видео задержания экстремистов в Кабардино-Балкарии
ФСБ РФ обнародовала кадры задержания в Кабардино-Балкарии членов экстремистской религиозной ячейки, применявших насильственные методы убеждения. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T10:17
2024-09-23T10:17
2024-09-23T10:17
происшествия
россия
баксанский район
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ФСБ РФ обнародовала кадры задержания в Кабардино-Балкарии членов экстремистской религиозной ячейки, применявших насильственные методы убеждения. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости о задержании в Кабардино-Балкарии 15 членов экстремистской религиозной ячейки, насильственно принуждавших людей соглашаться с их взглядами и готовивших преступления на религиозной почве. На видео запечатлено, как силовики задерживают экстремистов и показывают найденные улики, а также как преступников доставляют в суд. Ранее сообщалось, что главное следственное управлением СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу по материалам УФСБ России по Кабардино-Балкарской республике, главного управления по противодействию экстремизму МВД России и МВД по Кабардино-Балкарской республике возбудило уголовное дело в отношении Резуана Кангезова и его 14 соучастников. По данным СК, Кангезов подозревается в создании экстремистского сообщества, другие - в участии в нем. В 2023 году Кангезов, по версии следствия, создал экстремистскую группу в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. Члены группы по указанию ее лидера применяли физическое и психологическое насилие к тем, кто не согласен с их радикальными идеями. По местам жительства фигурантов уголовного дела проведены обыски, в ходе которых обнаружена и изъята запрещенная в свободном обороте религиозная литература.
https://ria.ru/20240918/fsb-1973332737.html
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Кадры задержания экстремистов в Кабардино-Балкарии
ФСБ показала видео задержания экстремистов в Кабардино-Балкарии.
2024-09-23T10:17
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РИА Новости
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происшествия, россия, баксанский район, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Баксанский район, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Появилось видео задержания экстремистов в Кабардино-Балкарии
ФСБ опубликовала видео задержания членов экстремистской религиозной ячейки в КБР